GLAMIRA auf der Stars-Liste

GLAMIRA, die mit Online-Schmuckverkäufen in mehr als 65 Länder in ihrer Branche neue Wege beschritten hat, verzeichnete ihren Erfolg mit der Platzierung in allen PREMIUM-ONLINE-SHOP-, TREND-SHOP- und TOP-SHOP-Listen.

GLAMIRA auf der „PREMIUM ONLINE SHOP 2022“ Liste

DIE ZEIT und das renommierte Marktforschungsinstitut Statista haben mit einer umfassenden und unabhängigen Umfrage den „PREMIUM ONLINE SHOP 2022“ in Deutschland ermittelt. GLAMIRA, die führende E-Commerce-Marke in der Schmuckbranche, lag an der Spitze der Kategorie Mode und Accessoires.

Detaillierte Recherchen und Kundenbefragungen wurden durchgeführt, um Premium-Shops zu identifizieren. Alle diese Marken mit einer Punktzahl von 75 oder mehr wurden in die Liste der Premium-Online-Shops aufgenommen. GLAMIRA glänzte mit einer Punktzahl von 85.

GLAMIRA, Trendstore von 2022

COMPUTER BILD und Statista küren jedes Jahr die Besten der immer häufiger genutzten Online-Shops. Zusätzlich zu ihren steigenden Umsätzen in diesem Jahr untersuchten sie auch die innovativen Praktiken und Infrastrukturen der Geschäfte. GLAMIRA hat sich in der TREND SHOP-Liste als eines der 7 Online-Unternehmen einen Namen gemacht, die in der Kategorie Schmuck und Uhren „außergewöhnlich“ gewachsen sind und mit ihrer „sehr starken“ technischen Infrastruktur ein hervorragendes Kundenerlebnis bieten.

Benutzerfreundlichkeit und Qualität zahlen sich aus.

COMPUTER BILD und Statista haben mehr als 7.000 Shops auf der Kandidatenliste „TOP SHOPS 2022“ mit 79 objektiven und subjektiven Merkmalen wie Lieferzeiten und Zahlungsmöglichkeiten getestet. GLAMIRA ist eines der 5 Unternehmen in der Produktkategorie Schmuck & Uhren, das „große Benutzerfreundlichkeit“ und „sehr hohe technische Qualität“ bietet.

Über Glamira:

Die Schmuckmarke GLAMIRA arbeitet seit ihrer Gründung daran, jeden besonderen und emotionalen Moment ihrer Trägerin perfekt zu machen, basierend auf Qualität und Vertrauen. In dem Glauben, dass jeder etwas Besonderes und Einzigartiges ist, produziert es Designs, die Freiheit der Personalisierung bieten. Unter dem Motto „This is so you“ bietet GLAMIRA mehr als 50.000 Produkte für Damen, Herren und Kinder aus eigener Entwicklung und Produktion an.

Mit seinem starken Team von 650 Mitarbeitern und seiner weltweiten Handelsinfrastruktur verwaltet GLAMIRA alle Prozesse vom Design bis zur letzten Produktionsphase mit einem Boutique-Ansatz. GLAMIRA ist in 65 Ländern mit Niederlassungen in 8 Ländern, darunter Deutschland, der Schweiz, den USA, England, Norwegen, Australien, Bulgarien und der Türkei, und 76 Online-Shops tätig und arbeitet mit der Vision, durch die Erweiterung seiner Produktpalette die weltweit führende Luxus-Verbrauchermarke zu werden.

