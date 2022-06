GLAMIRA Est Sur La Liste Des Stars

GLAMIRA, qui a innové dans son domaine avec la vente de bijoux en ligne dans plus de 65 pays, a enregistré son succès en se positionnant dans toutes les listes PREMIUM ONLINE SHOP, TREND SHOP et TOP SHOP.

FRANKFURT, Germany, 14 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --

GLAMIRA dans la liste « PREMIUM ONLINE SHOP 2022 »

DIE ZEIT et le célèbre institut d'études de marché Statista ont déterminé le "PREMIUM ONLINE SHOP 2022" en Allemagne grâce à une enquête complète et indépendante. GLAMIRA, la marque de commerce électronique leader dans l'industrie de la joaillerie, était en tête de la catégorie mode et accessoires.



Des recherches détaillées et des enquêtes auprès des clients ont été menées pour identifier les magasins haut de gamme. Toutes ces marques avec un score de 75 ou plus ont été incluses dans la liste des boutiques en ligne premium. GLAMIRA a brillé avec un score de 85.

GLAMIRA, Boutique Tendance de 2022

Chaque année, COMPUTER BILD et Statista sélectionnent le meilleur des boutiques en ligne, de plus en plus utilisées. En plus de leurs ventes en hausse cette année, ils ont également examiné les pratiques et les infrastructures innovantes des magasins. GLAMIRA s'est imposée dans la liste TREND SHOP comme l'une des 7 entreprises en ligne qui ont connu une croissance "extraordinaire" dans la catégorie bijoux et montres et offrent une excellente expérience client avec leur infrastructure technique "très solide".

Facilité d'utilisation et qualité au rendez-vous

COMPUTER BILD et Statista ont testé plus de 7 000 magasins sur la liste candidate "TOP SHOPS 2022" avec 79 caractéristiques, à la fois objectives et subjectives, telles que les délais de livraison et les options de paiement. GLAMIRA est l'une des 5 entreprises de la catégorie de produits Joaillerie & Montres qui offre une "grande convivialité" et une "très haute qualité technique".

A propos de GLAMIRA

Depuis le jour de sa création, la marque de bijoux GLAMIRA s'efforce de rendre inoubliable chacun de vos moment spéciaux et émotionnels ce qui est basé sur la qualité et la confiance. Nous croyons que chacun de nos clients est spécial et unique, c’est pour cela que nous produisons des designs qui offrent une liberté de personnalisation. Avec le slogan "This is so you", GLAMIRA propose plus de 50 000 produits pour femmes, hommes et enfants de sa propre conception et production

Avec sa solide équipe de 650 personnes et son infrastructure de commerce électronique mondiale, GLAMIRA gère tous les processus, de la conception à la dernière étape de production, avec une approche boutique. Opérant dans 65 pays avec des bureaux dans 8 pays, dont l'Allemagne, la Suisse, les États-Unis, l'Angleterre, la Norvège, l'Australie, la Bulgarie et la Turquie, et 76 magasins en ligne, GLAMIRA travaille avec la vision de devenir la première marque de consommation de luxe au monde en élargissant sa gamme de produits.

Pour plus de details consulter notre site: www.glamira.fr/



Contacter:

Hande Erdener: GLAMIRA PR Directrice / Hande.erdener@glamira-group.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ce0b5adf-08ad-4f70-a4f0-de07114a2aee/fr