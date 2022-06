INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers

Date Nombre total d’actions

composant le capital social Nombre total de droits de vote 31.05.2022 22 917 292 Total brut de droits de vote = 38 627 698

Total net(*) de droits de vote = 38 620 027





(*) total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droit de vote (auto-détention…).

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Olivier FALUT

Directeur Financier

relations-amf@vilmorincie.com

Tél. + 33 (0)4 73 63 40 08

Site internet : www.vilmorincie.com

