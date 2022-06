b.workshop ouvre 15 postes pour soutenir son développement

b.workshop, société de conseil et d'intégration en progiciels de gestion intégrée, renforce ses investissements pour intégrer de nouveaux talents au sein de ses équipes. Cette annonce stratégique pour l’ESN s’inscrit dans un contexte d’accélération pour l’entreprise qui a su se démarquer sur son marché en accompagnant ses clients dans la mise en œuvre de projets ERP reposant sur des technologies comme JD Edwards ou NetSuite. Les différents postes sont proposés au siège de l’entreprise à Clichy et dans les agences de Lyon et Nantes.

Depuis plus de 10 ans, b.workshop accompagne les ETI et grands comptes dans leur transformation digitale. Réunissant près de 70 consultants, l’ESN a su construire une offre de qualité autour des grandes plateformes ERP et mener à bien l’ensemble des projets qui lui sont confiés. Au-delà de ces éléments, b.workshop propose un environnement de travail unique à ses équipes en leur permettant de monter en compétences, de passer des certifications, de participer à de nombreux événements internes ou encore de bénéficier d’un temps de travail partagé (bureau, clients et télétravail). Enfin, l’ESN s’est engagée depuis plusieurs années dans une démarche RSE et a récemment reçu le prestigieux label Impact Index.

Ces différents éléments permettent à l’entreprise de connaitre une forte croissance qui explique la nouvelle campagne de recrutement. b.workshop souhaite s’entourer de talents qui partagent ses valeurs et désirent se projeter à long terme au sein d’une équipe soudée et de passionnés. En intégrant l’ESN, les futures recrues pourront alors évoluer dans une entreprise bienveillante et soucieuse d’avoir un impact positif auprès de ses clients, collaborateurs et partenaires.

Quelques postes ouverts chez b.workshop :

- Consultants finance ERP

Senior/confirmé : experts en finance ayant déjà une expérience sur un ERP.

- Analyste finance TMA

Confirmé : expert finance ayant déjà une expérience en support ERP.

- Chef de projet ERP

Confirmé : ayant déjà une expérience dans la gestion de projet en ESN, connaissance en ERP.

- Chargé de recrutement :

Confirmé : ayant déjà une expérience de recrutement en ESN d'au moins 3-4 ans.

Alexandre Millet chez b.workshop « Nous sommes heureux de pouvoir étoffer nos équipes opérationnelles et de leur permettre de travailler sur des projets passionnants. Transformer leurs processus de gestion est désormais une nécessité pour l’ensemble des organisations. Nous sommes fiers de les accompagner dans leurs besoins et dans ces étapes structurantes et nécessaires. »