Conscio Technologies lance un contenu de sensibilisation aux enjeux RSE

Conscio Technologies, éditeur et spécialiste des sujets liés à la sensibilisation en entreprise, fait évoluer son offre en annonçant la disponibilité de nouveaux contenus dédiés à la RSE.

Conçu en collaboration avec Alice Vachet, experte bien connue du sujet, ce nouveau programme 100 % digital permettra de sensibiliser les équipes aux grands enjeux liés à la RSE. Concrètement, pendant douze mois, une série de thématiques sera abordée dans différentes vidéos interactives. Les sujets proposés aborderont : la gestion des mails, la mobilité, l’alimentation, le Green IT et le gaspillage. Très opérationnels, ces contenus ludiques et interactifs permettront donc d’adopter les bons réflexes et de limiter l’impact environnemental des entreprises et de leurs équipes.

Michel GÉRARD, Fondateur de Conscio Technologies « La responsabilité sociétale des entreprises est définie par la Commission européenne comme l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. Il s’agit donc d’un enjeu de premier plan pour les entreprises. La création de nouveaux contenus a pour ambition de permettre aux entreprises de sensibiliser leurs collaborateurs et de supporter leurs actions RSE. L’ensemble des enseignements de ces contenus peuvent être mis en pratique rapidement et générer des résultats opérationnels concrets. »

Une présentation plus complète de ce nouveau contenu est disponible sur : https://www.conscio-technologies.com/sensibilisation-rse/