Radisson initie un programme de prospection dans le Groupe du Pontiac au sud de la faille Larder-Lake-Cadillac au projet O’Brien

ROUYN-NORANDA, Québec, 14 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. (TSXV: RDS) (« Radisson » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a commencé un programme de prospection sur le secteur de 54 km2 situé au sud de la prolifique faille Larder-Lake-Cadillac. Le programme a été mis en place à la suite d’une compilation et interprétation préliminaire des données historiques avec l’objectif d’évaluer les opportunités démontrant un fort potentiel de découverte sur le secteur sud du projet aurifère O’Brien.



« Depuis l’acquisition de la propriété New Alger et son intégration au projet O’Brien en 2020, notre équipe a principalement été concentrée sur l’exécution du programme de forage de 130 000 m mis en place au projet O’Brien. L’objectif principal de ce programme de forage portait sur l’expansion des ressources courantes à l’intérieur des secteurs connus à proximité de l’ancienne mine O’Brien. Alors que les résultats impressionnants obtenus pointent vers un succès pour ce programme, il est à noter que celui-ci se concentrait sur un secteur représentant seulement 10% de notre propriété de plus de 5 800 hectares. La position de terrain importante au sud de la faille Larder-Lake-Cadillac fût un facteur clé de notre intérêt pour la propriété New Alger et une revue des données disponibles a confirmé notre vision envers ce secteur démontrant un vaste potentiel de découverte. Malgré sa proximité avec la faille Larder-Lake-Cadillac, peu de travaux ont préalablement été complétés dans le secteur sud du projet O’Brien. À la suite d’une compilation des données historiques, notre équipe a constaté la présence d’éléments géologiques montrant un fort potentiel de découverte. Alors que nous demeurons en attente des résultats de près de 25,000 m de forage, notre équipe est emballée de débuter un programme de prospection important qui pourrait faire ressortir le potentiel qui réside au sud du projet O’Brien », commente Rahul Paul, Président et chef de la direction.

Sommaire du projet

Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 21 000 000 d’onces d’or au cours des 100 dernières années. En août 2020, la société a acquis la propriété New Alger afin d’unifier deux propriétés regroupant plus de 5,2 km de terrain le long de la faille Larder-Lake-Cadillac, regroupant 3 mines historiques, incluant l’ancienne mine O’Brien, considérée comme la mine la plus riche en teneurs aurifères au Québec à l’époque de sa production (1 197 147 tonnes métriques à 15.25 g/t Au pour 587 121 onces d’or entre 1926-1957; Kenneth Williamson 3DGeo-solution, juillet 2019).

Le secteur New Alger couvre également 54km2 de terrain prospectif situé au sud de la faille Larder-Lake-Cadillac dans les sédiments du Groupe du Pontiac. Ces sédiments sont reconnus le long de la faille Larder-Lake-Cadillac pour être l’hôte de gîtes et gisements aurifères, notamment à l’intérieur du camp minier de Malartic où ils sont surtout associés spatialement à des intrusions syn-tectoniques felsiques à mafiques localisées à proximité de la ZFLLC.

Compilation, interprétation et travaux en cours

À la suite d’une compilation des données géologiques et géophysiques des travaux antérieurs ainsi que les données disponibles sur SIGEOM (levés géophysiques et géochimiques, échantillonnage par éclat et rainurage), Radisson a déjà été en mesure d’identifier plusieurs secteurs favorables pour la mise en place de minéralisations aurifères où elle orientera ses travaux de terrain au cours des premières semaines. Les secteurs prennent en compte la connaissance des phénomènes aurifères retrouvés dans les gîtes et gisements dans le camp minier de Cadillac et particulièrement ceux de Thompson Cadillac et O’Brien. La figure ci-dessous résume les pièges potentiels et cibles favorables interprétés à ce jour sur la portion sud du projet O’Brien :





Figure 1. Compilation géologique et structurale

1. Les minéralisations aurifères qui se sont mises en place dans la schistosité S1 ou cisaillement

Parallèle à S1 possiblement recoupées par une faille de 2ème ordre.

2. Minéralisation aurifères mises en place dans la schistosité S2.

3. Des minéralisations aurifères associé aux failles de 2ème ordre.

4. Les minéralisations associées à un intrusif du type Malartic et la présence d’une

Faille susceptible de contenir des minéralisations.

5. Intersections de failles de 2eme ou 3eme ordre et des schistosités S2

6. Sulfure dissémine associe à un intrusive – monzonite.





Figure 2. Interprétation des données géophysiques portion sud du projet O’Brien (CHAMP MAGNÉTIQUE TOTAL / TOTAL MAGNETIC INTENSITY)

Objectifs de la campagne de prospection New Alger

Au cours de l’été 2022, les équipes de terrain effectueront des traverses de terrain espacées au 400 mètres pour un total approximatif de 200 km de ligne sur l’ensemble de la propriété afin d’y localiser, décrire, cartographier et échantillonner les affleurements repérés et prospectifs. Ces traverses sont réparties à l’intérieur de 22 secteurs délimités par les ruisseaux et cours d’eau. Les travaux de compilation combinées avec les données topographiques, les images satellites, les cartes de dépôts de surface et les reconnaissances effectuées récemment sur le terrain ont déjà permis d’établir que de multiples affleurements existent sur l’ensemble de la propriété, notamment dû, au faible mort terrain dans la majorité des secteurs (0-5 mètres), des travaux forestiers réalisés ayant découvert des affleurements, les routes et accès en place.

La société estime que les infrastructures courantes, incluant la route provinciale 117, les routes et chemins d’accès existants, les infrastructures du projet O’Brien, la municipalité de Cadillac permettront une exécution optimale du programme de prospection pour les équipes de terrain de la société.





Figure 3 Planification de la prospection et infrastructures

Le programme de prospection récemment débuté a comme objectif principal d’établir des cibles d’exploration à fort potentiel et pouvant mener à la découverte d’un gisement aurifère démontrant des caractéristiques similaires à celles de l’ancienne mine O’Brien ou d’autres mines du camp minier Bousquet-Cadillac. Les secteurs favorables dénotés ici-haut semblent démontrer le potentiel pour ce type de minéralisation. Il est reconnu que les minéralisations aurifères du camp miner de Bousquet-Cadillac sont principalement subdivisée en deux types :

1) veines/veinules de quartz contenant de l'or libre et

2) Disséminations de sulfures dans les épontes altérées

Ces veines sont généralement parallèles à la schistosité principale S1, ou montrent un léger angle (10-15 degrés) avec celle-ci. L'arsénopyrite et la pyrite sont les sulfures dominants dans plusieurs gisements le long de la ZFLLC. De plus, les zones aurifères sont, notamment au projet O’Brien, localisées, au contact entre unités compétentes. Un lien étroit entre les zones minéralisées et des plis asymétriques en « Z » est également dénoté au sein de plusieurs gisements. Enfin, des enrichissements en or sont reconnus, par endroit, le long de failles tardives et cassantes, orientées NO et/ou NE.

Ainsi, l’équipe principalement à la recherche d’affleurements présentant les caractéristiques suivantes, afin d’établir des cibles d’exploration à fort potentiel de découverte;

Des failles de 2ème et 3ème ordre (tardives NO et/ou NE).

Plissement asymétrique en Z et/ou S

Dyke felsique porphyrique

Une intrusion syénitique et intrusion felsique et intermédiaire

Sulfures disséminés (As-Py-Po)

Des cisaillements

Personne qualifiée

Eddy Canova géo OGQ, B.Sc., de GeoConsul Canova Inc. agit en tant que personne qualifiée selon le Règlement 43-101. Eddy Canova a révisé et approuvé l'information technique contenue dans ce communiqué de presse.

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d’exploration minière basée au Québec. Le projet O’Brien, détenu à 100%, recoupé par la faille régionale de Cadillac, est localisé à l’intérieur du camp minier Bousquet-Cadillac et constitue le principal actif de Radisson. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 21 000 000 d’onces d’or au cours des 100 dernières années. Le projet est l’hôte de l’ancienne mine O’Brien, considérée avoir comme la mine la plus riche en teneurs aurifères au Québec à l’époque de sa production (1 197 147 tonnes métriques à 15.25 g/t Au pour 587 121 onces d’or entre 1926-1957; Kenneth Williamson 3DGeo-solution, juillet 2019).

