Quadient franchit le cap des 12 000 clients dans le monde pour ses solutions cloud

Paris, le 14 juin 2022

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, confirme que son activité logicielle cloud a dépassé la barre des 12 000 clients dans le monde, avec une augmentation nette d'environ 450 clients sur la première période de 2022. La croissance de l'activité Solutions d’Automatisation Intelligente des Communications (ICA) de Quadient a été stimulée par les clients déjà équipés de matériel de traitement du courrier de Quadient, qui se sont tournés vers les solutions logicielles cloud de l'entreprise pour leur transformation digitale. Le déploiement en France et au Royaume-Uni de Beanworks, solution d'automatisation des comptes fournisseurs récemment acquise par Quadient, a également contribué à cette croissance.

L'activité ICA de Quadient a enregistré un chiffre d'affaires de 52 millions d'euros au premier trimestre 2022, en hausse organique de 10,7% par rapport au premier trimestre 2021. Les revenus liés aux souscriptions, qui représentent 73 % de l'activité ICA au premier trimestre 2022, ont connu une croissance organique de 15,7 %. En outre, l'utilisation des différentes plateformes cloud ICA de Quadient a augmenté de 24 % au premier trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021.

« Nous sommes honorés que nos clients accordent de plus en plus leur confiance à la qualité de nos solutions et à notre capacité à continuellement fournir des innovations qui répondent à leurs besoins », a déclaré Chris Hartigan, Directeur des Solutions d’Automatisation Intelligente des Communications de Quadient. « Nos solutions logicielles sont reconnues pour améliorer l’expérience client et générer des économies de temps et de coûts grâce à l'automatisation. Nos équipes d'experts fournissent un support de qualité pour la migration des systèmes existants vers des solutions évolutives, et améliorent l'expérience utilisateur pour nos clients ».

L’offre ICA de Quadient est composée de solutions cloud pour la gestion des communications clients (CCM), la cartographie du parcours client et l'automatisation des communications financières (comptes fournisseurs et comptes clients). Quadient a récemment été nommée Leader dans l'étude « IDC MarketScape : Évaluation des éditeurs de solutions cloud de gestion des communications clients dans le monde en 2022 - Création dynamique d'expériences personnalisées multicanales ». Le rapport a notamment cité la stratégie d’expérience client, la performance et l’évolutivité, et enfin l’expérience d’implémentation comme points forts de Quadient.

