Conduent Transportation Implementa il Sistema di Bigliettazione Elettronica per Navigazione Laghi sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como

MILANO, ITALIA, e FLORHAM PARK, N.J., June 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conduent Transportation, una divisione di business di Conduent Incorporated (Nasdaq: CNDT), ha annunciato oggi la messa in esercizio di un Sistema di Bigliettazione Elettronica presso Navigazione Laghi, azienda di trasporto pubblico locale operante con una flotta di 100 navi sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, ove sono serviti annualmente circa 10 milioni di passeggeri.

È possibile consultare lo snippet a corredo di questo annuncio selezionando l'immagine o sul link:

Conduent ha avviato l’attivazione del Sistema di Bigliettazione Elettronica presso le 60 biglietterie dei tre laghi, dove i clienti potranno acquistare titoli di viaggio elettronici. Il completamento dei lavori è previsto per gli inizi del prossimo anno, periodo in cui i passeggeri potranno utilizzare anche le smartcard contactless e i biglietti QR code per la convalida a bordo.



“I laghi Maggiore, di Garda e di Como sono tra le destinazioni principali del Nord Italia e richiamano turisti da tutto il mondo. Nel 2021, con Conduent, abbiamo introdotto i sistemi di monitoraggio e tracciamento in tempo reale della flotta, di infomobilità per la gestione degli orari, insieme ai pannelli informativi e al servizio Wi-Fi a bordo nave per i passeggeri. Proseguendo col processo di innovazione che interessa tutti i settori dell’Azienda, al momento stiamo implementando anche il Sistema di Bigliettazione Elettronica interoperabile, grazie al quale compiremo un passo importante verso il miglioramento generale del servizio offerto alla nostra clientela” ha affermato l’Avv. Alessandro Acquafredda, Direttore Generale di Navigazione Laghi.

Grazie alle operazioni di validazione a bordo nave, i titoli di viaggio elettronici, che al loro interno incorporano chip di identificazione a radio frequenza (RFID), permettono a Navigazione Laghi di aumentare la conoscenza relativa ai flussi di traffico passeggeri, disponendo di dati analitici più precisi e tempestivi. Il progetto è in linea con gli obiettivi di Navigazione Laghi di proseguire nel processo d’innovazione tecnologica, migliorando il servizio alla clientela.

“Il sistema implementato per Navigazione Laghi persegue la sua visione mirata all’ammodernamento del servizio di trasporto” sostiene Marco Moretti, Amministratore Delegato presso Conduent Transportation in Italia. “Navigazione Laghi fornisce ora un sistema avanzato di smart mobility che permette di monitorare meglio le abitudini di mobilità dei suoi viaggiatori, ottimizzando il livello di servizio.”

Conduent Transportation è un fornitore leader di soluzioni di trasporto automatizzate e intelligenti basate su analisi per le agenzie governative. Queste soluzioni, che spaziano dai sistemi di bigliettazione, alla riscossione di pedaggi autostradali e alla gestione di parcheggi a raso, fino ai sistemi avanzati di trasporto e pubblica sicurezza, consentono di offrire servizi semplificati e personalizzati a cittadini e passeggeri. L'azienda serve i clienti del settore dei trasporti da oltre 50 anni e opera in oltre 20 paesi.

