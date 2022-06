Teade haginõude suurendamisest

English Estonian

Harju Maakohus menetleb OÜ Salinee poolt 12.11.2021 esitatud hagi ASi Tallinna Vesi vastu veeteenuse tarbimise eest väidetavalt enammakstud hinna hüvitamiseks (vt 23.11.2021 börsiteadet (link)). Hageja esitas samas menetluses taotluse haginõude suurendamiseks. AS Tallinna Vesi ei pea hagi ega haginõude suurendamist põhjendatuks.



Hageja on koondanud erinevate isikute nõuded perioodist 2011-2019. Haginõude suurendamise järgselt on põhinõude suuruseks 11 393 826 eurot, millele lisanduvad viivised. Põhinõuet suurendati 4 416 485,50 euro võrra. AS Tallinna Vesi tegi haginõude kohta börsiteate 23.11.2021 (link). Menetlus on kohtu esimeses astmes algusjärgus, istungit ei ole toimunud.

Tallinna Vesi on käitunud alati õiguspäraselt, rakendades vastavalt kehtivale õigusele kehtestatud õiglasi tariife. Tallinna Vee hinnangul ei ole hagi ega haginõude suurendamine põhjendatud ja Tallinna Vesi vaidleb neile igakülgselt vastu.

Tallinna Vee hinnangul ei avalda käimasolevad hagimenetlused otsest mõju ettevõtte finantstulemustele või väärtpaberite hinnale.





