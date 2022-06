GROUPE PARTOUCHE : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2022 : 89,1 M€ - Bonne reprise d’activité en fin de trimestre

French English

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2022 : 89,1 M€

Bonne reprise d’activité en fin de trimestre

Paris, le 14 juin 2022, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le 2ème trimestre de l’exercice 2022 (février 2022 - avril 2022).

En préambule, rappelons qu’au cours du 2ème trimestre de l’exercice précédent « 2021 » (février 2021 à avril 2021), tous les casinos français étaient fermés en vertu des mesures générales prises par le Gouvernement pour faire face à la pandémie de Covid-19. À l’étranger, le casino d’Ostende (Belgique) était également resté porte close. Les casinos suisses de Meyrin et Crans-Montana avaient pu de nouveau accueillir leurs clients à compter du 19 avril 2021, sans couvre-feu, mais tout en respectant des contraintes sanitaires. Le casino de Djerba (Tunisie) était resté ouvert mais contraint par un couvre-feu débutant à 22h. Les jeux online suisses, déployés le 16 novembre 2020, et les jeux et paris online en Belgique étaient en activité tout au long du trimestre.

Au 2ème trimestre de l’exercice en cours (février 2022 à avril 2022), les casinos du Groupe sont tous ouverts, mais continuent de pâtir des contraintes sanitaires en place qui pèsent sur leur fréquentation :

En France, le « passe vaccinal », introduit le 24 janvier 2022, est resté en vigueur jusqu’au 13 mars 2022 inclus, limitant l’accès aux casinos à la clientèle ;





Si la fréquentation s’inscrit ainsi en baisse (-19,7%) par rapport au 2ème trimestre 2019 (février 2019 à avril 2019, dernière période hors crise Covid), le panier moyen progresse de +20,8% à 89 € sur la même période (avec un PBJ français en recul de -4,0%). À noter que la baisse de la fréquentation s’atténue depuis la levée du passe vaccinal (-13,7% entre le 14 mars et le 30 avril 2022 par rapport à la même période en 2019).

En Suisse, la présentation du « passe vaccinal » a été levée à partir du 17 février 2022.





Par ailleurs, le 2ème trimestre 2022 tient compte d’effets périmètre notamment liés à :

la vente de la participation détenue dans le casino de Crans-Montana le 31 janvier 2022 (PBJ de 3,3 M€ au 2 ème trimestre 2019, le casino étant fermé au T2 2020 et sur l’essentiel du T2 2021),

trimestre 2019, le casino étant fermé au T2 2020 et sur l’essentiel du T2 2021), l’arrêt de l’exploitation des jeux et paris en ligne en Belgique et de la gestion du casino d’Ostende depuis le 29 juillet 2021 (au 2ème trimestre 2021, le PBJ en Belgique s’élevait à 22,8 M€ et à 11,5 M€ au 2ème trimestre 2020).

En tenant compte des éléments précités, le Produit Brut des Jeux (PBJ) s’établit à 148,2 M€ sur le 2ème trimestre 2022 contre 25,1 M€ en 2021. On notera notamment la montée en régime des jeux online suisses dont le PBJ ressort à 3,3 M€ contre 1,1 M€ au 2ème trimestre 2021. Après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) triple à 70,8 M€ (contre 22,0 M€ en N-1).

Au global, le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2022 s’établit à 89,1 M€, contre 23,6 M€ en 2021 (x3,8) et 105,3 M€ en 2019 en recul de -15,4%. L’activité hors-jeux génère un chiffre d’affaires de 18,7 M€ contre 1,6 M€ en N-1 (x11,7) et 22,2 M€ en 2019, du fait de la réouverture de l’ensemble des activités du Groupe.

Au global, à périmètre constant, le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2022 enregistre un recul limité de -6,2% par rapport à la période comparable de 2019 pré-Covid.

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 : 187,2 M€ (contre 47,2 M€ en 2021)

À fin avril, le chiffre d’affaires cumulé 6 mois quadruple et s’établit à 187,2 M€, avec un Produit Net des Jeux qui triple à 153,4 M€, dans un climat dynamique de développement de l’activité enclenché depuis la fin des contraintes liées au passe vaccinal. Au global, à périmètre constant, le chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 est en retrait de -8,5% par rapport à la période comparable de 2019 pré-Covid.

Fin des travaux de rénovation à Hyères

Après une longue période de travaux, largement perturbés par la pandémie de Covid-19, le casino de Hyères a rouvert dans son intégralité, mercredi 15 avril. La salle de jeux a été totalement repensée et s’étend désormais sur 1 500 m². La terrasse extérieure, dotée de machines à sous et d’une roulette électronique contribue au confort des joueurs. À l’étage, un restaurant d’une centaine de couverts, comportant des espaces privatifs, a vu le jour. Une nouvelle entrée, distincte de celle du casino, a été spécifiquement réalisée pour la salle de spectacles attenante.

Jeu responsable

En avril 2022, l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ - www.anj.fr) a validé le plan d’actions 2022 « Prévention du jeu excessif ou pathologique et du jeu des mineurs » du Groupe Partouche, relevant notamment l’ambition et la qualité de son contenu, associée à l'innovation de certains dispositifs.

Acteur engagé de la lutte contre l’excès de jeu, la politique de prévention du Groupe a pour objectif que le jeu reste un divertissement et que nos clients d’aujourd’hui, soient nos clients de demain.

Cet accompagnement de qualité fait partie intégrante de notre mission. Chacun de nos salariés contribue à sa réussite, par son implication, par les formations dédiées développées en interne et par les nombreux outils mis à disposition.

Prêt à impact

Courant février, Groupe Partouche a signé auprès d’Arkéa Banque son tout premier prêt à impact (ou sustainability-linked loan). Le taux d’intérêt applicable est ajustable à la baisse (et à la hausse dans la limite du taux initial) en fonction d’un score extra-financier établi par une agence d’analyse et de conseil extra-financier, EthiFinance. Les critères sont déclinés selon les trois thématiques : environnement, social et gouvernance. Groupe Partouche est résolument ancré dans sa démarche RSE.

Prochains rendez-vous :

Résultats du 1er semestre : mardi 28 juin 2022, après la clôture de la Bourse

Information financière du 3ème trimestre : mardi 13 septembre 2022, après la clôture de la Bourse

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 41 casinos et emploie près de 3 900 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA – Bloomberg : PARP:FP

ANNEXES

1- Chiffres d’affaires consolidés

En M€ 2022 2021 Variation 2022/2021 2019 Premier trimestre 98,1 23,5 x4,2 116,6 Deuxième trimestre 89,1 23,6 x3,8 105,3 Chiffre d'affaires total consolidé 187,2 47,2 x4,0 221,9 Variation à périmètre constant vs 2019 -8,5%

2- Construction du chiffre d’affaires consolidé

2.1 – Deuxième trimestre

En M€ 2022 2021 Variation 2022/2021 2019 Produit Brut des Jeux (PBJ) 148,2 25,1 x5,9 168,1 Prélèvements -77,4 -3,1 x24,6 -84,3 Produit Net des Jeux (PNJ) 70,8 22,0 x3,2 83,8 Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 18,7 1,6 x11,4 22,2 Programme de fidélisation -0,5 0,0 -0,8 Chiffre d'affaires total consolidé 89,1 23,6 x3,8 105,3

2.2 – Cumul 6 mois

En M€ 2022 2021 Variation 2022/2021 2019 Produit Brut des Jeux (PBJ) 290,0 50,0 x5,8 329,4 Prélèvements -136,6 -5,8 x23,7 -150,0 Produit Net des Jeux (PNJ) 153,4 44,3 x3,5 179,4 Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 35,2 2,9 x12,2 44,2 Programme de fidélisation -1,4 0,0 -1,6 Chiffre d'affaires total consolidé 187,2 47,2 x4,0 221,9

3- Ventilation du chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité

3.1 – Deuxième trimestre

En M€ 2022 2021 Variation 2022/2021 2019 Casinos 81,6 12,4 x6,6 96,4 Hôtels * 5,1 0,3 x16,4 1,6 Autres 2,4 10,9 -78,0% 7,2 Chiffre d'affaires total consolidé 89,1 23,6 x3,8 105,3

3.2 – Cumul 6 mois

En M€ 2022 2021 Variation 2022/2021 2019 Casinos 173,5 24,5 x7,1 205,5 Hôtels * 9,0 0,5 x17,4 2,8 Autres 4,7 22,2 -78,7% 13,5 Chiffre d'affaires total consolidé 187,2 47,2 x4,0 221,9

* Depuis le 01/10/2021, les chiffres d’affaires des hôtels de St Amand, Forges et Divonne sont passés dans le secteur Hôtels depuis le secteur Casinos pour les deux premiers et depuis le secteur Autres pour Divonne.

4- Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

