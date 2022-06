Appel à Recycler Canada s'associe à Save-On-Foods pour accroître le recyclage des piles et batteries et protéger l'environnement

VANCOUVER, C.-B., 14 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Appel à Recycler Canada Inc, le plus grand organisme national de collecte et de recyclage des piles et batteries des consommateurs, annonce un nouveau partenariat avec Save-On-Foods. Ce partenariat donnera aux clients de Save-On-Foods l'occasion d'avoir un impact réel sur l'environnement en rapportant les piles et batteries en fin de vie à leur magasin local lors de leur prochain magasinage. L'introduction de Save-On-Foods dans le réseau Appel à Recycler augmentera également le nombre de points de dépôt de l'organisme de gestion, ce qui rendra plus pratique pour les Canadiens le recyclage de leurs piles et batteries dans l'Ouest canadien.



" Nous sommes heureux de nous associer à Save-On-Foods dans le cadre de nos efforts pour faire en sorte que les piles et batteries soient détournées des sites d'enfouissement et recyclées de manière appropriée. Notre mandat consiste à faciliter le recyclage des piles et batteries pour les Canadiens, et en leur donnant la possibilité de déposer les piles et batteries lors de leur prochain magasinage dans les magasins Save-On-Foods, les clients peuvent protéger l'environnement sans effort ", a déclaré Joe Zenobio, président d’Appel à Recycler Canada.

Save-On-Foods a lancé son programme de collecte de piles et batteries dans ses 177 magasins le 30 mai dernier afin de permettre aux clients de rapporter leurs vieilles piles et batteries à recycler à leur point de vente. Les piles et batteries collectées seront envoyées pour traitement où des matériaux précieux comme les alliages métalliques et les plastiques sont récupérés et utilisés pour contribuer à une économie circulaire. Ces types de matériaux permettent de fabriquer de nouveaux produits comme des clubs de golf, de l'argenterie, des vélos et même de nouvelles piles.

Save-On-Foods travaille depuis longtemps à aligner sa responsabilité sociale d'entreprise sur les préoccupations sociétales et environnementales qui importent aux Canadiens et aux gens du monde entier. En s'associant à Appel à Recycler, Save-On-Foods est heureuse de donner à ses clients une plateforme leur permettant de détourner les piles et batteries des sites d’enfouissement et de contribuer à l'économie circulaire d'une manière qui est abordable et accessible.

" Nos clients soulèvent des questions importantes et mettent en avant des opportunités locales, provinciales, nationales et même mondiales pour que notre entreprise fasse la différence. Nous les écoutons et nous agissons ", a déclaré Darrell Jones, président de Save-On-Foods. "Cette initiative est un excellent exemple de la façon dont nous pouvons faciliter le recyclage des piles pour les clients qui en achètent, tandis que nous-mêmes, en tant qu'entreprise, continuons à explorer comment faire évoluer nos activités pour mieux nous engager dans la circularité et les résultats nets positifs. C'est vraiment une situation gagnant-gagnant", a ajouté M. Jones.

En mettant l'accent sur l'avancement de l'économie circulaire dans le secteur de l'épicerie, Save-On-Foods teste et intègre un certain nombre de programmes et d'approches axés sur des possibilités allant des déchets alimentaires aux emballages réutilisables, en passant par les partenariats multisectoriels qui permettent la réintégration des " déchets " dans la chaîne de valeur.

À propos d’Appel à Recycler Canada, Inc.

Appel à Recycler® est le programme de collecte et de recyclage des piles et batteries des consommateurs approuvé par les provinces de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard, et fonctionne en tant qu'organisme de responsabilité des producteurs (OPP) enregistré en Ontario conformément au Règlement sur les piles de l'Ontario. Appel à Recycler accepte les piles domestiques (pesant jusqu'à 5 kg) pour le recyclage et les batteries eMobilité utilisées pour alimenter les vélos électriques, les scooters électriques, les planches à roulettes électriques et les Hoverboards.

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 34 millions de kilogrammes de piles et batteries des sites d'enfouissement canadiens et respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses en matière de recyclage et de gestion sécuritaire des piles et batteries. Travaillant au nom de ses intervenants et avec un réseau de plus de 9 500 points de collecte participants à travers le Canada, Appel à Recycler Canada poursuit son objectif de rendre le recyclage responsable des piles et batteries accessible à tous. Pour en savoir plus, consultez le site www.appelarecycler.ca ou appelez le 1.888.224.9764.

À propos de Save-On-Foods

Save-On-Foods est une entreprise de Jim Pattison, qui s'est engagée à faire un effort supplémentaire pour ses clients dans chaque communauté desservie, tous les jours. Connue pour son approche unique qui consiste à personnaliser chaque magasin pour qu'il réponde au mieux aux besoins du quartier en proposant plus de 2 500 produits locaux provenant de plus de 2 000 cultivateurs et producteurs locaux, l'entreprise innove et fait passer ses clients en premier depuis plus de 100 ans. Save-On-Foods, ses partenaires fournisseurs, les membres de son équipe et ses généreux clients ont donné plus de 40 millions de dollars aux hôpitaux pour enfants et versent chaque année 3 millions de dollars en dons aux banques alimentaires de l'Ouest canadien.

