Ankur Arora nombrado gerente de desarrollo de negocios y productos para el Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso

TEMECULA, California, June 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales (Grupo) de Nikkiso Cryogenic Industries, parte del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd (Japón), se complace en anunciar el nombramiento de Ankur Arora como gerente de desarrollo de negocios y productos de Nikkiso Cryogenic Services a cargo de Asia Sudeste, Nueva Zelanda y África.



Ankur tiene una vasta experiencia global en más de 30 países y trabajó durante casi 20 años en Atlas Copco. Sus funciones incluyeron, gerente de desarrollo de negocios y ventas globales y marketing, reportándose en Alemania, con base en Auckland, Nueva Zelanda, y como gerente regional de BDM y de aplicaciones y productos con base en Shanghái. También ocupó la posición de gerente de proyecto. Ankur es ingeniero mecánico, también obtuvo una maestría en administración de negocios (MBA) y actualmente estudia para obtener un doctorado en administración de empresas (DBA).

Se encargará del lanzamiento, ventas y soluciones relacionadas con la recuperación de calor residual y generación de energía del ciclo orgánico Rankine (ORC), recuperación de energía de reducción de presión y más. Se reportará a Emile Bado, vicepresidente ejecutivo de marketing, y al Dr. Reza Agahi, vicepresidente de Turbo.

"La experiencia de Ankur en el sector y el mercado global será de gran beneficio para el Grupo, mientras trabajamos para desarrollar oportunidades en estas regiones", según Emile Bado, vicepresidente ejecutivo de marketing.

Con esta adición, Nikkiso continúa su compromiso de mantener una presencia global y local para sus clientes.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd.) fabrica y da servicio a equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados (bombas, turboexpansores, intercambiadores de calor, etc.) y plantas de proceso para gases industriales, licuefacción de gas natural (GNL), licuefacción de hidrógeno (LH2) y ciclo orgánico Rankine (ORC) para recuperación de calor residual. Cryogenic Industries, fundada hace más de medio siglo, es la empresa matriz de ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com.

CONTACTO DE MEDIOS:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com