Ankur Arora Diangkat sebagai Manajer Pengembangan Produk & Bisnis untuk Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai Chinese (Simplified)

TEMECULA, Calif., June 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grup”) milik Nikkiso Cryogenic Industries, bagian dari grup perusahaan Nikkiso Co., Ltd (Jepang) dengan bangga mengumumkan pengangkatan Ankur Arora sebagai Manajer Pengembangan Produk & Bisnis untuk Nikkiso Cryogenic Services yang melayani Asia Tenggara, Selandia Baru, dan Afrika.



Ankur memiliki pengalaman global yang luas di lebih dari 30 negara dan telah bekerja untuk Atlas Copco selama hampir 20 tahun. Tanggung jawabnya mencakup Manajer Pengembangan Bisnis serta Penjualan & Pemasaran Global yang melapor ke Jerman dan berbasis di Auckland, Selandia Baru, serta BDM Regional & Manajer Aplikasi/Produk yang berbasis di Shanghai. Beliau juga menjabat sebagai Manajer Proyek. Sebagai seorang insinyur teknik mesin, beliau juga memiliki gelar MBA dan saat ini menempuh pendidikan untuk gelar DBA.

Beliau akan bertanggung jawab untuk peluncuran, penjualan, dan solusi terkait dengan Pemulihan Panas Limbah dan Pembangkitan Listrik Siklus Rankine Organik, Pemulihan Listrik Pelepasan Tekanan, dan lainnya. Beliau akan melapor kepada Emile Bado, VP Eksekutif, Pemasaran, serta Dr. Reza Agahi, Wakil Presiden Turbo.

“Pengalaman Ankur di industri dan pasar global akan bermanfaat bagi Grup saat kami berupaya mengembangkan peluang di semua wilayah ini,” ujar Emile Bado selaku Wakil Presiden Eksekutif, Pemasaran.

Dengan tambahan ini, Nikkiso melanjutkan komitmen mereka untuk menjadi kehadiran global dan lokal bagi pelanggan mereka.

TENTANG CRYOGENIC INDUSTRIES

Perusahaan anggota Cryogenic Industries, Inc. (sekarang termasuk anggota Nikkiso Co., Ltd.) memproduksi dan menyervis peralatan pengolahan gas kriogenik terekayasa (pompa, turbin ekspansi, penukar panas, dll.), dan pabrik pengolahan untuk Gas Industri, Gas Alam Cair (LNG), Hidrogen Cair (LH2), Siklus Rankine Organik untuk Pemulihan Panas Limbah. Didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries adalah perusahaan induk dari ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne, dan Cryoquip, serta grup sepengendali yang beranggotakan sekitar 20 entitas yang beroperasi.

Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.

KONTAK MEDIA:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com