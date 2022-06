Ankur Arora Melantik Pengurus Pembangunan Produk & Perniagaan untuk Kumpulan Tenaga Bersih dan Gas Industri Nikkiso

Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai Chinese (Simplified)

TEMECULA, Calif., June 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kumpulan Tenaga Bersih & Gas Industri ("Kumpulan") untuk Nikkiso Cryogenic Industries, sebahagian daripada kumpulan syarikat Nikkiso Co., Ltd (Jepun), berbesar hati untuk mengumumkan bahawa Ankur Arora telah dilantik sebagai Pengurus Pembangunan Produk & Perniagaan untuk Nikkiso Cryogenic Services yang berkhidmat di Asia Tenggara, New Zealand dan Afrika.



Ankur mempunyai pengalaman global yang luas di lebih daripada 30 buah negara dan bekerja selama hampir 20 tahun dengan Atlas Copco. Tanggungjawabnya termasuk Pengurus Pembangunan Perniagaan dan Pelaporan Jualan & Pemasaran Global kepada Jerman, berpangkalan di Auckland, New Zealand, BDM Serantau & Pengurus Aplikasi/Produk yang berpangkalan di Shanghai. Beliau juga berkhidmat sebagai Pengurus Projek. Seorang jurutera mekanikal, beliau turut memperoleh MBA dan kini bekerja di DBA.

Beliau akan bertanggungjawab ke atas pelancaran, jualan dan penyelesaian yang berkaitan dengan Pemulihan Haba Sisa dan Penjanaan Kuasa Kitaran Rankine Organik, Pemulihan Kuasa Pressure Letdown dan banyak lagi. Beliau akan melaporkan kepada Emile Bado, Naib Presiden Eksekutif, Pemasaran dan Dr. Reza Agahi, Naib Presiden Turbo.

"Pengalaman industri dan pasaran global Ankur akan memberi manfaat besar kepada Kumpulan ketika kami berusaha untuk membangunkan peluang di rantau ini," menurut Emile Bado, Naib Presiden Eksekutif, Pemasaran.

Dengan tambahan ini, Nikkiso meneruskan komitmen mereka untuk muncul pada peringkat global dan tempatan bagi pelanggan mereka.

PERIHAL CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. ialah (kini ahli Nikkiso Co., Ltd.) syarikat ahli yang mengeluarkan dan menservis peralatan pemprosesan gas kriogenik tereka bentuk (pam, pengembang turbo, penukar haba, dsb.), dan loji pemprosesan bagi Gas Industri, Pencecairan gas asli (LNG), Pencecairan Hidrogen (LH2) dan Kitaran Rankine Organik untuk Pemulihan Haba Sisa. Diasaskan lebih daripada 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries ialah syarikat induk bagi ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne dan Cryoquip danserta kumpulan yang dikawal secara umum bagi kira-kira 20 entiti pengendalian.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.

HUBUNGAN MEDIA:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com