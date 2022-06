Ankur Arora ได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจของ Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai Chinese (Simplified)

เตเมคูลา, แคลิฟอร์เนีย, June 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- กลุ่มพลังงานสะอาดและก๊าซอุตสาหกรรมของ Nikkiso Cryogenic Industries (“กลุ่ม”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (ประเทศญี่ปุ่น) มีความยินดีที่จะประกาศว่า Ankur Arora ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจของ Nikkiso Cryogenic Services ซึ่งให้บริการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิวซีแลนด์ และแอฟริกา



Ankur มีประสบการณ์ที่ครอบคลุมระดับโลกกว่า 30 ประเทศ และได้ทำงานกับ Atlas Copco มาเกือบ 20 ปี เขาจะรับหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และดูแลในส่วนของการรายงานการขายและการตลาดทั่วโลกไปยังเยอรมนี โดยจะทำงานในเมืองโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ และผู้จัดการ BDM และแอปพลิเคชัน/ผลิตภัณฑ์ระดับภูมิภาคในเซี่ยงไฮ้ เขายังทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการอีกด้วย เขามีประสบการณ์ในฐานะวิศวกรเครื่องกล และยังได้รับปริญญาโทบริหารธุรกิจ และขณะนี้กำลังศึกษาปริญญาเอกอยู่

เขาจะรับผิดชอบในการเปิดตัว การขาย และการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ และการสร้างพลังงานจากวงจรแรงคินอินทรีย์ การดึงพลังงานจากแรงดันตกกระทบ และอื่น ๆ อีกมากมาย เขาจะรายงานขึ้นตรงกับ Emile Bado รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด และ ดร. Reza Agahi รองประธาน Turbo

Emile Bado รองประธานบริหารฝ่ายการตลาดกล่าวว่า “ในระหว่างที่เราทำงานเพื่อพัฒนาต่าง ๆ โอกาสในภูมิภาคเหล่านี้ ประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมและตลาดโลกของคุณ Ankur ก็จะช่วยให้ประโยชน์ต่อกลุ่มอย่างยิ่ง”

นอกจากนี้ Nikkiso ยังคงมุ่งมั่นที่จะแสดงตัวตนให้เป็นที่ประจักษ์แก่ลูกค้า ทั้งในระดับสากลและระดับท้องถิ่น

บริษัทสมาชิก Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นสมาชิกของ Nikkiso Co., Ltd.) เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เชิงกระบวนการสำหรับก๊าซไครโอเจนิกที่ผ่านการออกแบบทางวิศวกรรม (ปั๊ม เทอร์โบเอ็กซ์เพนเดอร์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น) และโรงงานแปรรูปสำหรับก๊าซอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ไฮโดรเจนเหลว (LH2) และวัฎจักรแรงคินสารอินทรีย์ (Organic Rankine Cycle) เพื่อการกู้คืนความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ Cryogenic Industries ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 50 ปีที่แล้ว โดยเป็นบริษัทแม่ของ ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip และกลุ่มองค์กรปฏิบัติการที่อยู่ภายใต้การบริหารร่วมกันอีกประมาณ 20 แห่ง

