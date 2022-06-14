Ankur Arora被任命为Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases集团产品和业务开发经理

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加州特曼库拉, June 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）旗下企业Nikkiso Cryogenic Industries所属的Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases集团（以下简称“集团”）很高兴地宣布，Ankur Arora已被任命为Nikkiso Cryogenic Services在东南亚、新西兰和非洲地区的产品和业务开发经理。



Ankur拥有广泛的全球经验，曾在30多个国家工作过，为Atlas Copco工作了近20年。他曾常驻新西兰奥克兰，担任业务开发经理，负责全球销售和营销，直接向德国汇报；他曾常驻上海，担任区域业务开发经理和应用/产品经理。他还曾担任项目经理。他是一名机械工程师，但他还获得了MBA学位，目前正在攻读工商管理博士学位（DBA）。

他将负责废热回收和有机朗肯循环发电、压降功率回收等相关业务的启动、销售和解决方案。他将向营销部执行副总裁Emile Bado和涡轮部副总裁Reza Agahi博士汇报。

营销部执行副总裁Emile Bado表示：“随着我们努力在这些地区开发机遇，Ankur的行业和全球市场经验将对集团大有助益。

通过此项任命，Nikkiso将继续致力于为客户提供全球性及本地化服务。

关于CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下成员）成员公司制造和支持工程低温气体处理设备（泵、涡轮放大器、热交换器等）以及工业气体、天然气液化（LNG）、氢液化（LH2）和废热回收有机朗肯循环的处理设施。Cryogenic Industries成立于50多年前，是ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问www.nikkisoCEIG.com和www.nikkiso.com。

媒体联系人：

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com