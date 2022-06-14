Ankur Arora 獲任命為 Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group 的產品和業務開發經理

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加州德美古拉, June 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries 旗下的 Clean Energy & Industrial Gases Group（「集團」）屬於 Nikkiso Co., Ltd（日本）集團公司一部分，欣然宣佈 Ankur Arora 獲任命為 Nikkiso Cryogenic Services 的產品和業務開發經理，專責為東南亞、紐西蘭及非洲提供服務。



Ankur 在 30 多個國家擁有廣泛的全球經驗，並在 Atlas Copco 工作了近 20 年。他的職責包括業務發展經理和向德國報告的全球銷售和市場推廣，曾駐紐西蘭奧克蘭，以及駐上海的區域業務發展經理和應用／產品經理。他還曾擔任項目經理。作為一名機械工程師，他還獲得了工商管理碩士學位，目前正在攻讀工商管理博士。

他將負責與餘熱回收和有機朗肯循環發電、降壓發電回收等相關的推出、銷售和解決方案。他將向市場推廣執行副總裁 Emile Bado 和 Turbo 副總裁 Reza Agahi 博士匯報。

市場推廣執行副總裁 Emile Bado 表示：「隨著我們努力在這些地區開發機會，Ankur 的行業和全球市場經驗將對集團大有裨益。」

憑藉新成員的力量，Nikkiso 承諾繼續致力為客戶提供全球及本地業務。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Nikkiso Co., Ltd.（目前是 Nikkiso Co., Ltd. 的成員）的成員公司，製造與服務工程低溫氣體處理設備（泵、渦輪膨脹機、熱交換器等）、以及工業氣體、天然氣液化 (LNG)、氫液化 (LH2) 和用於餘熱回收的有機朗肯循環裝置。公司已成立 50 多年，是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，以及一個由大約 20 個經營實體組成的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com。

傳媒聯絡：

Anna Quigley

電話：+1.951.383.3314

電郵：aquigley@cryoind.com