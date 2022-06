Les Ressources Yorbeau inc. annonce les résultats du vote pour l’élection des administrateurs

English French

MONTRÉAL, 14 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ressources Yorbeau inc. (TSX : YRB) (« Yorbeau » ou la « Société ») annonce que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société datée du 13 mai 2022 ont été élus administrateurs de Yorbeau. Les résultats détaillés du vote pour l’élection des administrateurs qui a eu lieu lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires, tenue le 14 juin 2022 à Montréal, sont présentés ci-dessous.



Nom du candidat Votes pour % pour Abstentions de vote % d’abstentions Georges Bodnar Jr. 158 124 484 93,82 % 10 415 007 6,18 % John Jacobsen 168 528 841 99,99 % 10 650 0,01 % Henri Gélinas 158 124 484 93,82 % 10 415 007 6,18 % Terry Kocisko 158 126 284 93,82 % 10 413 207 6,18 % Marcel Lecourt 168 501 391 99,98 % 38 100 0,02 % Jérôme Gendron 168 525 591 99,99 % 13 900 0,01 % Dany Laflamme 168 525 841 99,99 % 13 650 0,01 %

À propos de Les Ressources Yorbeau inc.

La propriété Rouyn, détenue à 100 % par la Société, contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. La Société a signé une convention définitive en décembre 2018 qui donne à IAMGOLD l’option d’acquérir un intérêt de 100 % dans la propriété Rouyn, et un programme de forage majeur est en cours sur la propriété. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, bénéficient d’une infrastructure souterraine substantielle et ont fait l’objet de rapports techniques qui comprennent des estimations de ressources et qui ont été déposés conformément au Règlement 43-101. En 2015, la Société a élargi son portefeuille de propriétés d’exploration en effectuant l’acquisition de propriétés stratégiques de métaux de base dans des régions à haut potentiel dans la ceinture Abitibi du Québec et de l’Ontario, qui offrent une infrastructure favorable au développement minier. Les propriétés de métaux de base nouvellement acquises incluent le projet Scott, lequel est l’hôte de ressources minérales importantes (voir le communiqué de presse du 30 mars 2017) et sur lequel une évaluation économique préliminaire positive a été récemment complétée.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au www.yorbeauresources.com.

