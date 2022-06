Colabor annonce un changement à la composition de son conseil d’administration

English French

BOUCHERVILLE, Québec, 14 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce la nomination de M. Marc Beauchamp à titre d’administrateur de la Société à compter de ce jour.



M. Beauchamp se joint au conseil d’administration de Colabor en date d’aujourd’hui.

Marc Beauchamp compte plus de 42 ans d'expérience dans l'industrie du capital-investissement et capital de risque. En 1981, M. Beauchamp fonde Novacap, une société d’investissement devenue l’une des plus importantes dans le domaine du placement privé et du rachat d'entreprise. Sous son leadership, Novacap a permis à de multiples entreprises de croître et devenir des acteurs d’envergure mondiale dans leurs marchés respectifs. M. Beauchamp, administrateur expérimenté, a siégé sur plusieurs conseils dont celui de Novacap, plusieurs entreprises de son portefeuille et du fonds de dotation de l'Université McGill. Il siège présentement sur le conseil d'administration de l'Institut Fraser et est aussi impliqué dans le "programme de persévérance scolaire" de la Société St-Vincent Paul. M. Beauchamp est titulaire d'un HBA de la Ivey School of Business de London, Ontario, et d'un MBA de la Columbia University de New York. Il s’est vu décerner plusieurs prix au cours de sa carrière, dont « Entrepreneur d’exception » par les Nouveaux Performants, « Bâtisseur de l'année » par le magazine Commerce et « Capital bâtisseur » de Réseau Capital.

« L’arrivée de M. Beauchamp sur notre conseil d’administration est une excellente nouvelle et nous lui souhaitons la plus chaleureuse des bienvenues », a indiqué M. Warren White, président du conseil. « Son expérience à titre de gestionnaire combinée à celles en matière d’accélération de croissance et de maximisation de valeur seront des atouts indéniables pour la Société ».

MISE EN GARDE

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prospective reflétant les opinions ou les attentes actuelles de Groupe Colabor Inc. concernant leur rendement ainsi que les activités commerciales respectives et les événements futurs. Ces déclarations sont assujetties à un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses. Les résultats et les événements réels peuvent différer. La Société ne se voit aucunement obligée de mettre à jour ces énoncés prospectifs en fonction des changements que connaissent les croyances, estimations et opinions de la direction ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou "HRI" au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux secteurs, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisées notamment poissons frais et fruits de mer, viandes ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution Broadline.

Renseignements complémentaires: