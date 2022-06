Coveo annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l’année fiscale 2022

MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, 14 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les revenus tirés des abonnements SaaS pour le quatrième trimestre ont crû de 52% par rapport à l’année précédente à 23,1 M$US.

Le total des revenus pour le quatrième trimestre a augmenté de 46% par rapport à l’année précédente à 25,5 M$US.

La portion courante des obligations de prestation résiduelles des abonnements SaaS a crû de 52% à 80,6 M$US en date du quatrième trimestre

Coveo présente ses résultats en dollars américains et conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS »)

Coveo Solutions Inc. (« Coveo » ou la « Société ») (TSX: CVO), un leader sur le marché des plateformes de personnalisation d’expériences numériques alimentées par l’intelligence artificielle (« IA ») qui aide à transformer la recherche, les recommandations et la personnalisation au sein des expériences numériques, annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et de l’année fiscale 2022 clos le 31 mars 2022.

« Nous continuons de voir une forte demande pour la plateforme Coveo Relevance Cloud™ sur le marché, ce qui nous a permis de réaliser un autre trimestre record avec des revenus qui dépassent nos attentes. » a déclaré Louis Têtu, Président du conseil et chef de la direction de Coveo. « Notre mission est d’accélérer l’application des plateformes d’IA dans les entreprises pour offrir une expérience client exceptionnelle tout en améliorant la performance financière de nos clients, et nous pensons que nos résultats démontrent que cette mission trouve un écho sur le marché. À l’aube de l’exercice 2023, nous croyons fermement en l’importante opportunité qui s’offre à nous de fournir des expériences numériques pertinentes à grande échelle pour toutes les entreprises. »

Faits saillants financiers pour le quatrième trimestre de l’année fiscale 2022

Les revenus tirés des abonnements SaaS ont crû de 52% par rapport à l’année précédente à

23,1 M$.

23,1 M$. Le total des revenus était à 25,5 M$, une augmentation de 46% par rapport à l’année précédente, en comparaison à 17,4 M$ pour le quatrième trimestre de l’année fiscale 2021.

Le pourcentage de marge brute était de 73%, une diminution de 3% par rapport à l’année précédente. Le pourcentage de marge brute des produits était de 79%, une diminution de 1% par rapport à l’année précédente. Le pourcentage de marge brute ajustée ( 1) était de 76%, en ligne avec le quatrième trimestre de l’année fiscale 2021. Le pourcentage de marge brute de produits ajustée ( 1 ) était de 81%, une augmentation de 1% par rapport au quatrième trimestre de l’année fiscale 2021.

était de 76%, en ligne avec le quatrième trimestre de l’année fiscale 2021. Le pourcentage de marge brute de produits ajustée était de 81%, une augmentation de 1% par rapport au quatrième trimestre de l’année fiscale 2021. Une perte d’exploitation de 19,4 M$ et une perte d’exploitation ajustée ( 2) de 8,6 M$.

de 8,6 M$. Une perte nette de 19,4 M$, comparée à une perte nette de 384,9 M$ durant le quatrième trimestre de l’année fiscale 2021. Une perte nette par action de 0,19$, comparativement à une perte nette par action de 20,66$ pour le quatrième trimestre de l’année fiscale 2021. La perte nette lors du quatrième trimestre de l’année fiscale 2021 a été impactée par une perte hors trésorerie de

300,4 M$ et une charge d’impôt afférentes de 76,1 M$. Ces deux derniers éléments sont liés à nos actions privilégiées qui ont été converties en actions à droit de vote multiple immédiatement avant la conclusion de notre premier appel public à l’épargne (« PAPE »).

300,4 M$ et une charge d’impôt afférentes de 76,1 M$. Ces deux derniers éléments sont liés à nos actions privilégiées qui ont été converties en actions à droit de vote multiple immédiatement avant la conclusion de notre premier appel public à l’épargne (« PAPE »). Les flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation se sont établis à 11,9 M$, et la trésorerie et les équivalents de trésorerie étaient de 223,1 M$ au 31 mars 2022.

Faits saillants financiers pour l’année fiscale 2022

Les revenus tirés des abonnements SaaS ont crû de 41% par rapport à l’année précédente à

77,9 M$.

77,9 M$. Le total des revenus était à 86,5 M$, une augmentation de 33% par rapport à l’année précédente comparés à 64,9 M$ pour l’année fiscale 2021.

La portion courante des obligations de prestation résiduelles des abonnements SaaS de

80,6 M$ au 31 mars 2022, une hausse de 52% par rapport au 53,1 M$ pour le quatrième trimestre de l’année fiscale 2021.

80,6 M$ au 31 mars 2022, une hausse de 52% par rapport au 53,1 M$ pour le quatrième trimestre de l’année fiscale 2021. Le pourcentage de marge brute était de 75%, en ligne par rapport à l’année précédente. Le pourcentage de marge brute des produits était de 80%, une augmentation de 1% par rapport à l’année précédente. Le pourcentage de marge brute ajustée ( 1) était de 77%, une augmentation de 2% par rapport à l’année fiscale 2021. Le pourcentage de marge brute de produits ajustée ( 1) était de 81%, une augmentation de 2% par rapport à l’année fiscale 2021.

était de 77%, une augmentation de 2% par rapport à l’année fiscale 2021. Le pourcentage de marge brute de produits ajustée était de 81%, une augmentation de 2% par rapport à l’année fiscale 2021. Une perte d’exploitation de 57,3 M$ et une perte d’exploitation ajustée ( 2) de 28,1 M$.

de 28,1 M$. Un bénéfice net de 418,3 M$, comparé à une perte nette de 600,0 M$ pour l’année fiscale 2021. Un bénéfice net par action de 8,23$, comparativement à une perte nette par action de 32,64$ pour l’année fiscale 2021. Le bénéfice net lors de l’année fiscale 2022 a été impacté par un gain hors trésorerie de 299,4 M$ et un recouvrement d’impôt afférent de 189,7 M$. Ces deux derniers éléments sont liés à nos actions privilégiées qui ont été converties en actions à droit de vote multiple immédiatement avant la conclusion de notre PAPE. La perte nette lors de l’année fiscale 2021 a été impactée par une perte hors trésorerie de 451,9 M$ et des charges d’impôt afférentes de 116,8 M$, aussi reliés à nos actions privilégiées.

Les flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation se sont établis à 35,4 M$.

Faits saillants opérationnels pour le quatrième trimestre de l’année fiscale 2022

Au 31 mars 2022, notre taux d’expansion net s’est élevé à 110%.

Plus de 600 abonnés SaaS au 31 mars 2022, comparativement à plus de 475 abonnées SaaS au 30 septembre 2021.

Plus de 725 employées au 31 mars 2022.

Reconnu comme médaillé d’or et chef de file dans le Quadrant des données de recherche d’entreprise 2022 de SoftwareReviews, une division de la société de recherche et de conseil en informatique Info-Tech Research Group. La reconnaissance est basée sur les connaissances collectives des utilisateurs réels et le classement sur la satisfaction envers les caractéristiques du produit, l’expérience du fournisseur, les capacités et le sentiment émotionnel.

Lancement d’un nouvel algorithme d’ordonnancement des résultats de recherche, axé sur l’anticipation des besoins des utilisateurs, qui personnalise le comportement de recherche sur un site Web, pour les nouveaux utilisateurs qui ne se sont jamais connectés sur ce site. Les algorithmes d’apprentissage machine de Coveo capturent l’anticipation des besoins des utilisateurs après seulement quelques clics, ce qui permet d’obtenir des classements de produits qui sont réellement pertinents et qui s’adapte aux interactions de chaque client.

Introduction de l’intégration de l’application Coveo pour Slack, qui permet aux utilisateurs de Slack de trouver du contenu pertinent à partir de n’importe quelle source externe. Avec une simple commande de barre oblique, depuis n’importe quel canal, les employés peuvent trouver facilement le contenu dont ils ont besoin tout en restant dans leur flux de travail.

Lancement de la fonctionnalité de «chat » de l’AppExchange dans le répertoire de recherches et recommandations propulsées par l’IA de Coveo sur Salesforce AppExchange permettant aux clients de communiquer directement avec les experts Coveo en temps réel et de prendre de meilleures décisions commerciales.

Perspectives financières

Coveo anticipe des revenus tirés des abonnements SaaS, un total des revenus, une perte d’exploitation ajustée et des actions moyennes pondérées en circulation dans les fourchettes prévues ci-dessous :

Trimestre se terminant le 30 juin 2022 Exercice se terminant le 31 mars 2023 Revenus tirés des abonnements SaaS 23,1 M$ – 23,6 M$ 101,0 M$ – 103,0 M$ Total des revenus 25,1 M$ – 25,6 M$ 109,0M$ – 111,0 M$ Perte d’exploitation ajustée(1) 8,0 M$ – 9,0 M$ 32,0 M$ – 34,0 M$ Actions moyennes pondérées en circulation 103,7 M – 104,2 M 104,0 M – 105,0 M

Ces énoncés sont de l’information prospective et les résultats peuvent grandement différer. Veuillez-vous référer à la rubrique « Information prospective » ci-dessous pour de l’information sur les facteurs pouvant mener à des résultats financiers matériellement différents des perspectives financières données ci-dessus.

Les perspectives de Coveo représentent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées afin d’aider le lecteur à comprendre la performance financière de la société et à évaluer les progrès vers l’atteinte des objectifs de la direction et le lecteur est prié de noter que ces perspectives pourraient ne pas convenir à d’autres fins.

(1) Le pourcentage de marge brute ajustée et le pourcentage de marge brute de produit ajustée sont des mesures non conformes aux IFRS. Veuillez-vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS et réconciliation des mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci-dessous.

(2) La perte d’exploitation ajustée est une mesure non conforme aux IFRS. Veuillez-vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS et réconciliation des mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci-dessous.

Conférence téléphonique

Coveo tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui à 17:00 heure de l’Est afin de discuter des résultats financiers pour le quatrième trimestre de l’année fiscale 2022. L’appel sera mené par Louis Têtu, Président du conseil et chef de la direction, et Jean Lavigueur, chef de la direction financière.

Date: Mardi, le 14 juin 2022 Heure: 17 h (HE) Numéro d’appel: Canada/US: 888-394-8218 Code de confirmation: 4551061 Webdiffusion en direct: ir.coveo.com dans la section “News & Events” La webdiffusion sera disponible pour une période de 1 an sur ir.coveo.com

Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS et réconciliation des mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS

Les états financiers consolidés annuels audités de Coveo ont été établis conformément aux IFRS publiés par l’International Accounting Standards Board. Dans le présent communiqué de presse, il est fait référence à des mesures financières non conforme aux IFRS, à savoir la (i) perte d’exploitation ajustée; (ii) la marge brute ajustée, la marge brute des produits ajustée et la marge brute des services professionnels ajustés (collectivement référé comme étant nos « Mesure de marge brute ajustée »; (iii) le pourcentage de marge brute ajustée, le pourcentage de marge brute des produits ajustée et le pourcentage de marge brute des services professionnels ajustés (collectivement référé comme étant nos « Mesure de pourcentage de marge brute ajustée »; (iv) Les frais de vente et de commercialisation ajustés, les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais généraux et administratifs ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures des charges d’exploitation ajustées»; et (v) Le pourcentage des frais de vente et de commercialisation ajustés, le pourcentage des frais de recherche et développement de produits ajustés et le pourcentage des frais généraux et administratifs ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures du pourcentage des charges d’exploitation ajustées». Ces mesures et ratios financiers ne sont reconnus par les IFRS et n’a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS; par conséquent, ils pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces mesures et ratios financiers sont plutôt fournis à titre d’information supplémentaire destinée à compléter les mesures établies conformément aux IFRS en vue de favoriser une meilleure compréhension des résultats d’exploitation de la société du point de vue de la direction.

Ces mesures ne doivent donc pas être prises en considération isolément ni être considérées comme pouvant remplacer, aux fins d’analyse, l’information financière de la société établie conformément aux IFRS. La perte d’exploitation ajustée, les mesures de marge brute ajustée, les mesures de pourcentage de marge brute ajustée, les mesures des charges d’exploitation ajustées et les mesures du pourcentage des charges d’exploitation ajustées sont présentées afin de fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire permettant d’évaluer le rendement d’exploitation de la société et permettent donc de ressortir des tendances des principales activités de Coveo que les mesures conformes aux IFRS seules ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. La direction de la société croit également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction de Coveo utilise et entend utiliser également des mesures non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons de rendement d’une période à l’autre, et de préparer les budgets d’exploitation et prévisions annuels.

Se reporter à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS et réconciliation des mesures et des ratios financiers non conformes aux IFRS » de notre rapport de gestion daté du 14 juin 2022 (le « rapport gestion »), lequel est disponible sur le profil de la société sur SEDAR au www.sedar.com, pour une description de cette mesure. Voir les tableaux d’information financière ci-dessous pour une réconciliation entre (i) la perte d’exploitation ajustée et la perte d’exploitation; (ii) la marge brute ajustée et la marge brute; (iii) la marge brute des produits ajustée et la marge brute des produits; (iv) la marge brute des services professionnels ajustée et la marge brute des services professionnels; (v) les frais de vente et de commercialisation ajustés et les frais de vente et de commercialisation; (vi) les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais de recherche et de développement de produits; et (vii) les frais généraux et administratifs ajustés et les frais généraux et administratifs.

Le présent communiqué de presse réfère également aux revenus tirés des abonnements SaaS, au taux d’expansion net et à la portion courante des obligations de prestation résiduelles des abonnements SaaS, lesquelles sont des métriques opérationnelles utilisées dans l’industrie de la société. Veuillez-vous reporter à la rubrique « indicateurs de performance clés » de notre rapport de gestion pour une description de ces métriques.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de I'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (ensemble, l’« information prospective »), incluant les perspectives financières données sur les revenus tirés des abonnements SaaS, le total des revenus, la perte d’exploitation ajustée et les actions moyennes pondérées en circulation pour la période de 3 mois se terminant le 31 mars 2022 et l’année se terminant le 31 mars 2023. Cette information prospective se reconnait à l'emploi de verbes ou d'expressions comme « pouvoir», « devoir », « atteindre », « survenir », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « projeter », « croire », « continuer », « cibler », « occasion », « stratégie », « prévu au calendrier », « perspective », « prévision », « projection » ou « éventualité », y compris leur forme négative et autres expressions semblables, ou à l'emploi de verbes au futur, y compris les renvois à des hypothèses, bien que toute information prospective ne comprend pas nécessairement ces termes ou ces expressions. En outre, les déclarations faisant état d'attentes, d'intentions, de projections ou d'autres faits ou circonstances à venir contiennent de l'information prospective. Les déclarations qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais indiquent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des faits ou circonstances à venir.

Les perspectives de Coveo à l’égard des revenus tirés des abonnements SaaS, le total des revenus, la perte d’exploitation ajustée et les actions moyennes pondérées en circulation constituent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées pour aider le lecteur à comprendre la performance financière de la société et à évaluer les progrès vers l’atteinte des objectifs de la direction. L’utilisation de cette information à toute autre fin pourrait ne pas convenir aux besoins du lecteur.

L’information prospective est nécessairement basée sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses que nous avons considérées comme appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que nous croyons être des hypothèses raisonnables, les résultats réels peuvent différer de l’informations prospective contenue dans ce communiqué de presse. Certaines hypothèses formulées lors de la préparation des informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent : notre capacité à tirer profit des opportunités de croissance et à mettre en œuvre notre stratégie de croissance; notre capacité à obtenir de nouveaux clients, tant à l’échelle locale qu’internationale; le succès de nos efforts pour étendre notre portefeuille de produits et notre présence sur le marché; notre capacité à maintenir des relations stratégiques fructueuses avec des partenaires et autres tiers; les hypothèses relatives à nos besoins en capitaux futurs; et les liquidités disponibles aux termes de notre facilité de crédit renouvelable; l’exactitude de nos estimations quant aux débouchés et de nos prévisions de croissance; notre succès à repérer et à évaluer les acquisitions, partenariats ou coentreprises, et à les financer et à les intégrer, et notre capacité à exécuter nos plans d’expansion. De plus, l’information prospective comporte des risques et des incertitudes connus et inconnus, et d’autres facteurs, dont plusieurs échappent à notre contrôle, qui pourrait faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations diffèrent de façon marquée de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y restreindre, ceux qui sont présentés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » dans la plus récente notice annuelle de l’entreprise disponible sous notre profil dans SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révèleront exactes, car les résultats actuels et les évènements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces informations. Par conséquent, les investisseurs sont priés de ne pas se fier indûment à cette information puisque les résultats réels pourraient différer de ceux présentés dans l’information prospective, qui n’est valable qu’au moment de leur formulation.

De plus, nous exerçons nos activités dans un environnement très compétitif qui change rapidement. Même si nous avons tenté d'identifier les facteurs de risque important qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux indiqués dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque que nous ignorons ou que nous ne jugeons pas importants pour l'instant pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les évènements futurs diffèrent considérablement de ceux présentés dans l'information prospective.

Vous ne devez pas vous fier à cette information prospective, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par celle-ci en raison de ces risques et incertitudes. Des informations supplémentaires seront également présentées dans d'autres documents déposés auprès des ACVM de temps à autre. Sauf indication contraire, l’information prospective figurant dans le présent communiqué de presse est formulée à la date du présent communiqué de presse et demeure entièrement sous réserve de la présente mise en garde. La société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à modifier cette information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la législation applicable l’exige.

À propos de Coveo

Nous croyons que la pertinence est cruciale pour gagner dans la nouvelle économie de l’expérience numérique, afin de servir chaque personne selon ses attentes, et que l’application de l’intelligence artificielle est un impératif. Coveo est la principale plateforme de pertinence propulsée par l’intelligence artificielle dans l’industrie. Notre plateforme infonuagique [SaaS] intègre la recherche, les recommandations et la personnalisation au sein des expériences numériques, les rendant plus personnalisées et plus performantes. Nous fournissons des solutions pour les applications destinées au commerce électronique, au service client, aux sites Web et aux environnements de travail. Nos solutions visent à procurer une valeur tangible à nos clients en favorisant la conversion et la croissance des revenus, en réduisant les coûts du soutien à la clientèle, en augmentant le niveau de satisfaction des clients et le taux de fidélisation envers les sites Web, ainsi qu’en accroissant l’accès aux connaissances et la satisfaction des employés. Notre plateforme IA et nos solutions propulsent la pertinence des interactions numériques pour des centaines de marques et d’entreprises parmi les plus novatrices et importantes au monde et sont soutenues par un vaste réseau de partenaires d’implantation et d’intégrateurs de systèmes à travers le monde.

Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions Inc.

États consolidés du résultat net et du résultat global

(en milliers de dollars américains, sauf les nombres d’actions et données par action, audité) Trois mois clos le

31 mars L’exercice clos le

31 mars



2022

$ 2021

$ 2022

$ 2021

$ Revenus Abonnements SaaS 23 071 15 217 77 853 55 274 Licences autogérées et services de maintenance 333 1 012 2 375 5 014 Revenus de produits 23 404 16 229 80 228 60 288 Services professionnels 2 105 1 205 6 260 4 569 Total des revenus 25 509 17 434 86 488 64 857 Coût des revenus Produits 4 878 3 236 16 093 12 791 Services professionnels 1 957 996 5 363 3 611 Total du coût des revenus 6 835 4 232 21 456 16 402 Marge brute 18 674 13 202 65 032 48 455 Charges d’exploitation Frais de vente et de commercialisation 14 121 11 231 47 771 33 606 Frais de recherche et de développement de produits 10 653 5 624 30 099 16 078 Frais généraux et administratifs 9 820 4 290 36 759 13 369 Amortissement des immobilisations corporelles 692 605 2 677 2 008 Amortissement des immobilisations incorporelles 2 369 21 3 467 203 Amortissement des actifs au titre des droits d’utilisation 379 416 1 517 1 577 Total des charges d’exploitation 38 034 22 187 122 290 66 841 Perte d’exploitation (19 360 ) (8 985 ) (57 258 ) (18 386 ) Variation de la juste valeur des actions privilégiées rachetables – composante droits de conversion - 300 357 (299 428 ) 451 914 Charges financières nettes (59 ) 4 515 12 501 16 403 Perte de change 81 623 362 2 155 Bénéfice (perte) avant la charge (recouvrement) d’impôt (19 382 ) (314 480 ) 229 307 (488 858 ) Charge (recouvrement) d’impôt 3 70 451 (188 969 ) 111 167 Bénéfice (perte) net (19 385 ) (384 931 ) 418 276 (600 025 ) Autres éléments du résultat global Éléments pouvant être reclassés à l’état consolidé du résultat net Écarts découlant de la conversion dans la monnaie de présentation 2 251 (10 895 ) (386 ) (58 194 ) Total du résultat global (17 134 ) (395 826 ) 417 890 (658 219 ) Bénéfice (perte) net par action De base (0,19 ) (20,66 ) 8,23 (32,64 ) Dilué (0,19 ) (20,66 ) (0,59 ) (32,64

)

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation De base 103 591 904 18 587 100 50 811 216 18 381 991 Diluée 103 591 904 18 587 100 100 361 285 18 381 991





États consolidés du résultat net et du résultat global

(en milliers de dollars américains) Le tableau suivant présente les paiements fondés sur des actions et les charges connexes comptabilisées par la Société : Trois mois clos le

31 mars

L’exercice clos le

31 mars

2022

$ 2021

$ 2022

$ 2021

$ Coût des revenus – Produits 282 21 512 73 Coût des revenus – Services professionnels 262 55 468 88 Frais de vente et de commercialisation 1 746 243 2 899 555 Recherche et développement de produits 2 692 505 4 229 791 Frais généraux et administratifs 4 140 899 5 341 1 401 9 122 1 723 13 449 2 908





Réconciliation de la perte d’exploitation ajustée à la perte d’exploitation

(en milliers de dollars américains) Le tableau suivant réconcilie la perte d’exploitation ajustée et la perte d’exploitation pour les périodes indiquées : Trois mois clos les

31 mars L’année clos les

31 mars 2022

$ 2021

$ 2022

$ 2021

$ Perte d'exploitation (19 360 ) (8 985 ) (57 258 ) (18 386 ) Paiements fondés sur des actions et charges connexes1 9 122 1 723 13 449 2 908 Amortissement des immobilisations incorporelles acquises2 1 204 42 2 207 125 Rémunération liée aux acquisitions3 243 121 987 483 Charges liées aux transactions4 140 - 1 979 - Dons de bienfaisance5 64 32 10 544 91 Perte d’exploitation ajustée (8 587 ) (7 067 ) (28 092 ) (14 779 )

Ces charges représentent les charges hors trésorerie comptabilisées relativement aux options sur actions émises et aux autres attributions aux termes des régimes à base d’actions à nos employés et administrateurs ainsi que les charges sociales connexes, étant donné qu’elles sont directement attribuables aux paiements fondés sur des actions. Ces coûts sont présentés dans le coût des revenus des produits et des services professionnels, des frais de vente et de commercialisation, des frais de recherche et de développement de produits et des frais généraux et administratifs. Cette charge représente l’amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre des acquisitions de Tooso, Inc et Qubit. Ces coûts sont présentés dans les charges d’amortissement des immobilisations incorporelles. Ces charges se rapportent à la rémunération non récurrente associée aux acquisitions de Tooso, Inc. et Qubit. Ces coûts sont présentés dans le coût des revenus des produits et des services professionnels, des frais de vente et de commercialisation, des frais de recherche et de développement de produits et des frais généraux et administratifs. Ces charges représentent les honoraires professionnels, les honoraires juridiques, les honoraires de consultation et les honoraires comptables liés au PAPE et à l’acquisition de Qubit. Ces coûts sont présentés dans les frais généraux et administratifs. Ces charges représentent les dons de bienfaisance de la Société, incluant le don en capital-actions lié au Pledge 1%. Ces coûts sont présentés dans les frais généraux et administratifs.







Réconciliation des mesures de marges brute ajustée et pourcentage des mesures de marge brute ajustée

(en milliers de dollars américains) Trois mois clos les

31 mars

Exercices clos les

31 mars

2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Total des revenus 25 509 17 434 86 488 64 857 Marge brute 18 674 13 202 65 032 48 455 % de marge brute 73 % 76 % 75 % 75 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 544 76 980 161 Plus: Rémunération liée aux acquisitions 84 - 247 - Marge brute ajustée 19 302 13 278 66 259 48 616 % de marge brute ajustée 76 % 76 % 77 % 75 % Revenus de produits 23 404 16 229 80 228 60 288 Coûts des revenus de produits 4 878 3 236 16 093 12 791 Marge brute de produits 18 526 12 993 64 135 47 497 % de marge brute de produits 79 % 80 % 80 % 79 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 282 21 512 73 Plus: Rémunération liée aux acquisitions 57 - 94 - Marge brute de produits ajustée 18 865 13 014 64 741 47 570 % de marge brute de produits ajustée 81 % 80 % 81 % 79 % Revenus de services professionnels 2 105 1 205 6 260 4 569 Coûts des revenus de services professionnels 1 957 996 5 363 3 611 Marge brute de services professionnels 148 209 897 958 % de marge brute de services professionnels 7 % 17 % 14 % 21 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 262 55 468 88 Plus: Rémunération liée aux acquisitions 27 - 153 - Marge brute de services professionnels ajustée 437 264 1 518 1 046 % de marge brute de services professionnels ajustée 21 % 22 % 24 % 23 %





Réconciliation des mesures des charges d'exploitation ajustées et pourcentage des mesures des charges d'exploitation ajustées

(en milliers de dollars américains) Trois mois clos les

31 mars Exercices clos les

31 mars 2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Frais de vente et de commercialisation 14 121 11 231 47 771 33 606 % de frais de vente et de commercialisation 55 % 64 % 55 % 52 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 1 746 243 2 899 555 Moins : Rémunération liée aux acquisitions 51 - 118 - Frais de vente et de commercialisation ajustée 12 324 10 988 44 754 33 051 % de frais de vente et de commercialisation ajustée 48 % 63 % 52 % 51 % Frais de recherche et de développement de produits 10 653 5 624 30 099 16 078 % de frais de recherche et de développement de produits 42 % 32 % 35 % 25 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 2 692 505 4 229 791 Moins : Rémunération liée aux acquisitions 99 121 604 483 Frais de recherche et de développement de produits ajusté 7 862 4 998 25 266 14 804 % de frais de recherche et de développement de produits ajusté 31 % 29 % 29 % 23 % Frais généraux et administratifs 9 820 4 290 36 759 13 369 % de frais généraux et administratifs 38 % 25 % 43 % 21 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 4 140 899 5 341 1 401 Moins : Rémunération liée aux acquisitions 9 - 18 - Moins : Charges liées aux transactions 140 - 1 979 - Moins : Dons de bienfaisance 64 32 10 544 91 Frais généraux et administratifs ajustés 5 467 3 359 18 877 11 877 % de frais généraux et administratifs ajustés 21 % 19 % 22 % 18 %





États consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars américains, audité) 31 mars

2022

$ 31 mars

2021

$ Actif Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 223 072 55 399 Placements à court terme - 76 472 Créances clients et autres débiteurs 25 476 18 056 Aide gouvernementale et crédits d’impôt remboursables 10 443 4 189 Frais payé d’avance 5 861 3 953 264 852 158 069 Actifs non courants Coûts d’acquisition de contrats 10 858 8 624 Immobilisations corporelles 8 704 9 577 Immobilisations incorporelles 20 605 584 Actifs au titre des droits d’utilisation 9 255 10 268 Actifs d’impôt différé 4 616 5 672 Goodwill 26 610 1 247 Total de l’actif 345 500 194 041 Passif Passifs courants Créditeurs et charges à payer 22 910 16 550 Partie courante des revenus différés 49 879 37 144 Partie courante des obligations locatives 1 916 1 555 74 705 55 249 Passifs non courants Revenus différés 513 680 Obligations locatives 11 169 12 588 Actions privilégiées rachetables Composante passif - 195 701 Composante droits de conversion - 742 653 Passifs d’impôt différé 3 677 186 249 Total du passif 90 064 1 193 120 Capitaux propres (négatifs) Capital-actions 859 944 16 957 Droits de conversion – série A - 1 105 Surplus d’apport 15 295 5 794 Déficit (592 256 ) (995 774 ) Cumul des autres éléments du résultat global (27 547 ) (27 161 ) Total des capitaux propres (négatifs) 255 436 (999 079 ) Total du passif et des capitaux propres (négatifs) 345 500 194 041





Tableaux consolidés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars américains, audités) Exercices clos les

31 mars

2022

$ 2021

$ Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d’exploitation Bénéfice (perte) net 418 276 (600 025 ) Éléments sans incidence sur la trésorerie Amortissement des coûts d’acquisition de contrats 3 839 3 315 Amortissement des immobilisations corporelles 2 677 2 008 Amortissement des immobilisations incorporelles 3 467 203 Amortissement des actifs au titre des droits d’utilisation 1 517 1 577 Accroissement des intérêts 11 906 15 869 Variation de la juste valeur des actions privilégiées rachetables – composante droits de conversion (299 428 ) 451 914 Don en capital-actions 10 379 - Paiements fondés sur des actions 10 261 1 840 Variation de la juste valeur des placements à court terme 103 (145 ) Intérêts sur les obligations locatives 722 727 Variation des actifs et des passifs d’impôt différé (189 211 ) 111 106 Perte de change latent 293 2 179 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (10 225 ) 15 210 (35 424 ) 5 778 Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d’investissement Acquisition d’entreprise, déduction faite de la trésorerie acquise (37 591 ) - Produit de la cession de placements à court terme 76 351 34 300 Entrées d’immobilisations corporelles (1 385 ) (3 091 ) Produits de la sortie d’immobilisations corporelles - 4 Entrées d’immobilisations incorporelles (757 ) (499 ) 36 618 30 714 Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement Capital-actions émis 195 920 - Frais d’émission de capital-actions (16 299 ) - Paiement à un actionnaire (14 758 ) - Produit de l’exercice d’options sur actions 848 3 065 Paiements au titre des obligations locatives, déduction faite des avantages incitatifs à la location reçus (2 309 ) (883 ) 163 402 2 182 Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie 3 077 634 Augmentation de la trésorerie au cours de la période 167 673 39 308 Trésorerie à l’ouverture de la période 55 399 16 091 Trésorerie à la clôture de la période 223 072 55 399