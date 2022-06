English Finnish

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 15.6.2022 klo 8.00

Muutoksia Uponorin johtoryhmässä

Andres Caballero (M.Sc. Engineering, s. 1974), on nimetty Talotekniikka – Pohjois-Amerikka -divisioonan johtajaksi ja Uponorin johtoryhmän jäseneksi viimeistään 1.8.2022 alkaen. Hänen asemapaikkansa on Minnesota, Yhdysvallat, ja hän raportoi Uponor Oyj:n toimitusjohtajalle Michael Rauterkusille.

Andresin edeltäjä Bill Gray jätti tehtävänsä Talotekniikka – Pohjois-Amerikka -divisioonan johtajana 10.1.2022 hakeakseen uusia haasteita Uponorin ulkopuolelta. Väliaikaisena Talotekniikka – Pohjois-Amerikan johtajana toiminut John Reutter keskittyy viimeistään 1.8.2022 alkaen tehtäviinsä divisioonan talousjohtajana.

“Kiitän Johnia lämpimästi hänen vahvasta sitoutumisestaan organisaatioomme. Arvostan hänen johtamistaan tänä siirtymäaikana ja olen iloinen, että yhteistyömme jatkuu Johnin keskittyessä rooliinsa Talotekniikka – Pohjois-Amerikka -divisioonan talousjohtajana”, sanoo Michael Rauterkus, Uponor Oyj:n toimitusjohtaja.

Andres Caballerolla on paljon kokemusta johtotehtävistä muun muassa yleisistä johtajarooleista Honeywell International Inc. -yhtiössä, jossa hän on johtanut globaaleja Environmental and Control Solutions, Building Solutions, Honeywell Homes ja Sensing and Control -liiketoimintoja. Ennen siirtymistään Honeywellille, Andres johti Topcon-Danfoss-yhteisyrityksen Americas -liiketoimintaa sekä Danfoss Mobile Electronics -divisioonan Latinalaisen Amerikan liiketoimintaa. Viime aikoina Andres on perustanut ja johtanut kolmea yritystä, jotka toimivat johdon konsultoinnin, tekoälyn ja musiikin aloilla.

“Toivotan Andresin lämpimästi tervetulleeksi Uponorille ja konsernin johtoryhmään. Hän on johtaja, jolla on vahva asiakasymmärrys ja kaupallinen osaaminen sekä pitkä kokemus valmistavasta teollisuudesta. Hänen yrittäjähenkisyytensä ja aiemmissa tehtävissään osoittama menestyksekäs kasvavien liiketoimintojen johtaminen tulee olemaan avainasemassa Uponorin Pohjois-Amerikan liiketoiminnan viemisessä seuraavalle tasolle ja johtoasemamme vahvistamisessa uusien myyntikanavien ja -tarjoomien avulla”, sanoo Michael Rauterkus.

Karsten Hoppe on päättänyt jättää Uponorin ja hakea uusia haasteita yhtiön ulkopuolelta. Hän on toiminut Talotekniikka – Eurooppa -divisioonan johtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2019. Karsten jatkaa tehtävässään 14.10.2022 asti varmistaen sujuvan siirtymävaiheen. Hänen seuraajansa rekrytointiprosessi on käynnistetty.

“Haluan kiittää Karstenia hänen merkittävästä panoksestaan Uponoriin. Hänen johtokautensa aikana Talotekniikka – Eurooppa -divisioona on käynyt läpi merkittäviä muutoksia ja sen liikevoittomarginaali on parantunut merkittävästi. Hän on myös koonnut yhteen vahvan johtoryhmän, jolla on hyvät valmiudet viedä divisioonan strategiaa eteenpäin. Toivotan hänelle onnea uusiin haasteisiin”, sanoo Michael Rauterkus.

Andres Caballeron CV ja valokuva ovat liitteenä.

