Stonebranch eröffnet Technologiezentrum in Skopje, Nordmazedonien

ALPHARETTA, Georgia, June 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen zur Service-Orchestrierung und -Automatisierung, gab heute die Eröffnung eines neuen Technologiezentrums in Skopje, Nordmazedonien, bekannt.



„Wir freuen uns sehr, die Eröffnung dieser hochmodernen Anlage in Skopje bekannt geben zu können“, sagte Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. „Die Entscheidung für Skopje hat strategische Gründe, denn Skopje bietet einen starken Pool an technischen Talenten, ein reiches Erbe und die Nähe zu unseren Kunden in der Region.“

Ziel des Technologiezentrums von Stonebranch ist es, Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Abläufe mit einem Mix aus Automatisierungstechnologie und verwalteten Dienstleistungen zu unterstützen. Außerdem beherbergt das Technologiezentrum ein Entwicklungslabor, das vor allem auf die agile, schnelle Erstellung von Automatisierungslösungen ausgerichtet ist.

„Unternehmen auf der ganzen Welt konzentrieren sich innerhalb von Initiativen zur digitalen Transformation auf die Modernisierung von Abläufen“, so Sebastiano Mion, VP of Technology-Enabled Services bei Stonebranch. „Das Technologiezentrum ist bestens dafür gerüstet, zukunftsorientierte Unternehmen bei der Umstellung von veralteten Betriebsinfrastrukturen und -tools auf moderne, automatisierte Ansätze zu unterstützen, die hybride Umgebungen, einschließlich der Cloud, umfassen.“

Das Technologiezentrum von Stonebranch wird heute, am 15. Juni 2022, offiziell eröffnet. Dieser Anlass wird mit einer großen Eröffnungsfeier begangen.

Über Stonebranch

Stonebranch entwickelt IT-Orchestrierungs- und -Automatisierungslösungen, die IT-Umgebungen in Unternehmen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben in eine hochentwickelte Automatisierung von Geschäftsservices in Echtzeit verwandeln. Unabhängig vom Automatisierungsgrad ist die Stonebranch-Plattform einfach, modern und sicher. Mit der Universal Automation Platform von Stonebranch können Unternehmen Workloads und Daten nahtlos über technologische Ökosysteme und Silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia (USA) und verfügt über Kontakt- und Supportstellen in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch bedient einige der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Finanzen, Fertigung, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie.