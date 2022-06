Stonebranch ouvre un pôle technologique à Skopje, en Macédoine du Nord

French German

ALPHARETTA, Géorgie, 15 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, un fournisseur de premier plan de solutions d'orchestration et d'automatisation de services, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau pôle technologique à Skopje, en Macédoine du Nord.



« Nous sommes ravis d'annoncer l'ouverture de cette installation de pointe à Skopje », a déclaré Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch. « Nous avons choisi stratégiquement Skopje en raison de sa solide réserve de talents techniques, de son riche patrimoine et de sa proximité avec nos clients de la région. »

Le pôle technologique de Stonebranch a pour objectif d'aider les entreprises à moderniser leurs opérations grâce à une combinaison de technologies d'automatisation et de services gérés. En outre, le pôle technologique abrite un laboratoire de développement, qui se concentre sur la création agile et rapide de solutions d'automatisation.

« Les entreprises du monde entier se concentrent sur la modernisation des opérations dans le cadre d'initiatives de transformation numérique », a déclaré Sebastiano Mion, vice-président des services technologiques chez Stonebranch. « Le hub technologique est conçu pour aider les organisations avant-gardistes à passer d'anciennes infrastructures et outils opérationnels à des approches automatisées modernes qui couvrent des environnements hybrides, y compris le cloud. »

Le pôle technologique Stonebranch ouvre officiellement aujourd'hui, le 15 juin 2022. L'occasion sera célébrée lors d'une grande cérémonie d'ouverture.

À propos de Stonebranch

Stonebranch crée des solutions d'orchestration et d'automatisation des technologies de l'information qui transforment les environnements informatiques d'entreprise d'une automatisation simple des tâches informatiques en une automatisation sophistiquée et en temps réel des services d'entreprise. Quel que soit le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sécurisée. Grâce à la plateforme d'automatisation universelle Stonebranch, les entreprises peuvent orchestrer de manière transparente les charges de travail et les données à travers les écosystèmes technologiques et les silos. Basée à Atlanta, en Géorgie, avec des points de contact et d'assistance dans les Amériques, en Europe et en Asie, Stonebranch sert certaines des plus grandes institutions financières, de fabrication, de santé, de voyage, de transport, d'énergie et de technologie au monde.