15.6.2022 KLO 9.30



Orion ostaa Inovetin eläinlääkeliiketoiminnan

Orion Oyj (“Orion”) on tehnyt sopimuksen yksityisen belgialaisen Inovet BV -yrityksen (”Inovet”) kanssa sen kokonaan omistaman tytäryhtiön V.M.D. NV:n ja kaikkien V.M.D. NV:n konserniin kuuluvien yhtiöiden (V.M.D. NV ja sen tytäryhtiöt yhdessä: ”VMD”) ostamisesta. VMD on eläinlääkeyhtiö, joka on erikoistunut tuotantoeläimille tarkoitettuihin lääkkeisiin ja terveystuotteisiin. Sillä on tuotteita myös seuraeläimille ja muille eläimille. VMD:n pääkonttori sijaitsee Arendonkissa, Belgiassa. VMD:llä on tuotantolaitokset Ranskan Arquesissa (valmistus) ja Arendonkissa (pakkaaminen) sekä omat myyntitoiminnot Belgiassa, Ranskassa, Unkarissa ja Vietnamissa. VMD:n liikevaihto vuonna 2021 oli 61 miljoonaa euroa, ja yhtiö teki voittoa. Kaupan seurauksena VMD:n 181 työntekijää siirtyy Orion-konserniin.

Yritysostolla Orionin Eläinlääkkeet-yksikkö laajentaa tuotetarjontaansa ja saa jalansijan tuotantoeläinmarkkinassa, laajentaa omaa maantieteellistä läsnäoloaan Länsi-Eurooppaan sekä vientimarkkinoita sekä saa eläinlääkkeiden valmistukseen erikoistuneen tuotantolaitoksen. Lisäksi kauppa tukee Orion-konsernin kasvustrategiaa.

Velaton kauppahinta on noin 130 miljoonaa euroa. Kauppa rahoitetaan Orionin kassavaroista. Välitön kassavirtavaikutus on noin 90 miljoonaa euroa. Kaupalla on positiivinen vaikutus Orionin Eläinlääkkeet-yksikön liikevaihtoon ja käyttökatteeseen vuodesta 2022 alkaen. Vaikutus Orion-konsernin liikevaihtoon ja tulokseen ei ole olennainen, eikä yrityskauppa vaikuta Orionin 10.2.2022 antamaan koko vuotta 2022 koskevaan näkymäarvioon. Orion raportoi VMD:n liikevaihdon osana Eläinlääkkeet-yksikön liikevaihtoa kesäkuusta 2022 alkaen.

Sopimus allekirjoitettiin ja kauppa saatiin päätökseen samanaikaisesti tänään 15.6.2022.

”Olemme tyytyväisiä voidessamme toivottaa uudet kollegamme tervetulleiksi Orionin tiimiin. Tämän yritysoston myötä Orion Eläinlääkkeistä tulee kattava eläinlääkeyhtiö, jolla on laajempi maantieteellinen läsnäolo ja laaja tuotevalikoima, joka kattaa sekä seura- että tuotantoeläimet. Lisäksi vahvistamme valmistuskyvykkyyksiämme", toteaa Orionin toimitusjohtaja Timo Lappalainen.

”Uskon, että liittyminen Orion-perheeseen takaa liiketoimintamme kasvun jatkumisen. Minulla on erittäin hyvä tunne uudesta yhteistyöstä Orion Eläinlääkkeet -yksikön kanssa - ajattelutavat ja henki ovat hyvin samankaltaiset kuin meillä. Odotamme innolla, että voimme yhdistää voimamme ja vahvistaa läsnäoloamme konsolidoituvalla eläinlääketoimialalla", sanoo Inovetin toimitusjohtaja Jan Moons.

V.M.D. NV on vuonna 1973 perustettu eläinlääkeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Arendonkissa, Belgiassa. Kauppaan asti se oli belgialaisen yksityisen perheomisteisen holdingyhtiön Inovet BV:n kokonaan omistama tytäryhtiö. VMD:n tuotevalikoimaan kuuluu yli 200 geneeristä tuotetta, joita myydään yli 120 maassa. VMD:llä on tuotantolaitos Arquesissa, Ranskassa, logistiikka- ja pakkaamistoiminnot Arendonkissa sekä omaa myyntitoimintaa Belgiassa, Ranskassa, Unkarissa ja Vietnamissa. VMD on parhaillaan laajentamassa tuotantokapasiteettiaan Arquesin tuotantolaitoksessa. VMD:hen kuuluvat yritykset Biové Laboratoires SAS, Biard SAS, V.M.D. Állatgyógyászati Kft ja Inovet Indochine Co., Ltd.

Webcast ja konferenssipuhelu

Englanninkielinen webcast sekä puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään tänään keskiviikkona 15.6.2022 klo 11.00. Voitte rekisteröityä ja liittyä tilaisuuteen osoitteessa: https://orion.videosync.fi/press_conference_06_2022.

Kysymyksiä voi esittää webcast-alustan chat-toiminnon kautta. Tilaisuuden taltiointi ja esitysmateriaali ovat saatavilla Orionin verkkosivuilla https://www.orion.fi/sijoittajat myöhemmin tänään.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla:

Suomi: 09 817 103 10

Ruotsi: +46 8 566 426 51

Iso-Britannia: +44 333 300 0804

Yhdysvallat: +1 631 913 1422

Osallistujatunnus: 73216054#

