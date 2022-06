English French

15 juin 2022

Edenred lance " Move for Good ", un programme mondial pour accompagner ses clients dans leur transition énergétique

Edenred, leader mondial des solutions digitales de paiement à usage spécifique et de services de mobilité, lance " Move for Good " : un programme mondial de développement durable permettant à ses clients du secteur du transport et de la mobilité de réduire leur impact environnemental, tout en favorisant la préservation de la biodiversité. Déjà opérationnel dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique latine, le programme sera déployé par Edenred à l’échelle mondiale.

Edenred a structuré le programme " Move for Good " autour de 4 piliers :

Sensibiliser. Edenred développe des solutions de sensibilisation pour une mobilité et un transport plus écologiques. D'ici à fin 2022, la plateforme de données Edenred GoHub, offrira aux gestionnaires de flottes une vision à 360° des données de leurs véhicules, ce qui leur permettra de comprendre, de suivre et de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.





Réduire et éviter. Edenred lance des programmes d'incitation à la réduction des émissions de GES (gaz à effet de serre). Par exemple, au Brésil, un système de crédits carbone incite les clients à passer de l'essence au bioéthanol en échange de crédits carbone attribués annuellement. Edenred est également à la pointe des initiatives visant à éviter les émissions de GES. À titre d'exemple, Edenred a conclu en mars 2022 un partenariat avec ChargePoint, l'un des principaux réseaux de recharge de véhicules électriques (VE), pour permettre aux gestionnaires de flotte d'accéder à plus de 295 000 points de recharge électrique publics en Europe. Enfin, des solutions MaaS (Mobility as a Service) sont actuellement conçues et mises en œuvre par Edenred pour planifier et payer des trajets minimisant les émissions de GES.





Compenser. Edenred aide désormais ses clients à compenser leurs émissions de GES. Sur une base mensuelle, l'empreinte carbone des véhicules des clients est calculée en fonction des litres remplis dans leur réservoir. Jusqu'à 100% des émissions de GES peut être ensuite compensé par des projets certifiés par des tiers, tels que la protection des forêts ou la récupération de méthane.





Préserver. Edenred s'engage à préserver la biodiversité et à restaurer les zones dégradées, par exemple, en soutenant la renaissance de la forêt atlantique, l'écozone la plus dévastée du Brésil. Des milliers d'arbres seront plantés en 2022, en partenariat avec Legado das Águas, la plus grande réserve privée de la forêt atlantique du Brésil.





Jean-Urbain Hubau, Directeur Général des Solutions de Mobilité Professionelle d’Edenred, déclare : " Les solutions de Mobilité Professionnelle d’Edenred offrent une large gamme de services à valeur ajoutée permettant à nos clients de gérer efficacement leur flotte, d'optimiser leurs coûts de mobilité et donc de réduire considérablement leur empreinte carbone. Le programme "Move for Good" va accélérer le mouvement vers une mobilité plus verte et plus durable à l'échelle mondiale. Désormais, grâce à ses plateformes de données, Edenred incitera ses clients non seulement à optimiser leurs itinéraires et leurs coûts, mais aussi à minimiser leur impact environnemental. De plus, en permettant à nos clients de compenser leur impact environnemental, nous nous engageons à les soutenir dans la préparation de leur transition verte. Je suis enthousiaste à l'idée du déploiement de "Move for Good" qui illustre parfaitement la raison d’être d’Edenred : renforcer les liens. Pour le bien. Pour de bon."

À propos d’Edenred

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 45 pays, plus de 50 millions d’utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers d’environ 900 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les titres restaurant), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité), et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).

Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale. Elles favorisent également l’accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l’environnement et à une mobilité plus douce.

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2021, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de près de 30 milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

