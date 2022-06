English Finnish

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.6.2022 KLO 10.00

KORJAUS ROBIT OYJ:N TILINPÄÄTÖKSEN KOKONAISUUTEEN 2021 SISÄLTYVÄÄN ESEF-TIEDOSTOLIITTEESEEN

Robit Oyj julkaisi vuoden 2021 tilinpäätöksensä 15. helmikuuta 2022 eurooppalaisessa yhtenäisessä sähköisessä raportointimuodossa (ESEF). Tuolloin julkaistusta tilinpäätöskokonaisuudesta puuttui hallituksen toimintakertomus. Korjattu ESEF-liite on nyt saatavilla osoitteessa www.robitgroup.com ja tämän tiedotteen liitteenä.

