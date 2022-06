Uppfyllda fullföljandevillkor och tidsplan för genomförandet av sammanslagningen av Lundin Energys prospekterings- och produktionsverksamhet med Aker BP

English Swedish

Lundin Energy AB (”Lundin Energy”) meddelar att samtliga fullföljandevillkor för genomförandet av sammanslagningen av Lundin Energys prospekterings- och produktionsverksamhet med Aker BP (”Sammanslagningen”) är uppfyllda. Styrelsen i Lundin Energy har idag beslutat att fastställa avstämningsdagen för lex asea-utdelningen av samtliga aktier i Lundin Energy MergerCo AB (publ) med stöd av bemyndigandet som beslutades av årsstämman den 31 mars 2022 och kommit överens med Aker BP om en tidsplan för genomförandet av Sammanslagningen och betalningen av fusionsvederlaget. Genomförandet av Sammanslagningen är planerat att ske den 30 juni 2022, efter lex asea-utdelningen och registreringen av Sammanslagningen hos det norska Foretaksregisteret.



Den 21 december 2021 offentliggjorde Lundin Energy att man ingått avtal om en sammanslagning av Lundin Energys prospekterings- och produktionsverksamhet med Aker BP. Sammanslagningen kommer att ske genom en gränsöverskridande fusion i enlighet med norsk och svensk rätt, genom vilken Aker BP kommer att absorbera Lundin Energy MergerCo AB (publ), som vid tidpunkten för genomförandet av Sammanslagningen kommer att innehålla Lundin Energys prospektering- och produktionsverksamhet. För att möjliggöra en effektiv betalning av fusionsvederlaget direkt från Aker BP till aktieägarna i Lundin Energy, kommer Lundin Energy kort före genomförandet av Sammanslagningen dela ut samtliga aktier i Lundin Energy MergerCo AB (publ) till aktieägarna i Lundin Energy genom en så kallad lex asea-utdelning, i enlighet med vad som anges nedan.

Tidsplan för genomförandet av Sammanslagningen och betalningen av fusionsvederlaget

Den 22 juni 2022 är den sista dagen för handel med Lundin Energys aktier på Nasdaq Stockholm med rätt att erhålla lex asea-utdelningen, vilken består av en aktie i Lundin Energy MergerCo AB (publ) för varje aktie i Lundin Energy AB. Avstämningsdagen för lex asea-utdelningen kommer att vara den 27 juni 2022, vilket innebär att endast de som är registrerade som aktieägare i Lundin Energy i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 juni 2022 kommer att ha rätt att erhålla lex asea-utdelningen. Vid genomförandet av Sammanslagningen kommer samtliga aktier i Lundin Energy MergerCo AB (publ) automatiskt att överlåtas till Aker BP genom en fusion i utbyte mot fusionsvederlaget, vilket för varje aktie i Lundin Energy MergerCo AB (publ) kommer att bestå av en kontant ersättning om 7,76 USD (efter omvandling till SEK baserat på en genomsnittlig växlingskurs under perioden 10–23 juni 2022) och 0,95098 aktier i Aker BP (”Vederlagsaktierna”). Aktieägarna kommer även att behålla sina aktieinnehav i Lundin Energys tillväxtverksamhet inom förnybar energi, som förblir noterad på Nasdaq Stockholm och som föreslås att ändra sitt namn till Orrön Energy AB.

Vederlagsaktierna som ska emitteras av Aker BP kommer initialt att representeras av så kallade svenska depåbevis, vilka kommer att betalas ut till relevanta aktieägare genom Euroclear Sweden omkring den 11 juli 2022. Endast hela depåbevis kommer att betalas ut. Vederlagsaktier motsvarande summan av alla fraktioner kommer också att emitteras och därefter säljas av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”). Försäljningen kommer att ske så snart som möjligt efter utbetalningen av de svenska depåbevisen till aktieägarna i Lundin Energy MergerCo AB (publ). Nettointäkterna från försäljningen av aktiefraktionerna kommer att betalas ut i förhållande till de fraktioner som respektive aktieägare har rätt till. Denna utbetalning förväntas ske omkring den 19 juli 2022 till det utdelningskonto som är registrerat på aktieägarens konto hos Euroclear Sweden. Försäljningen kommer att hanteras av SEB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder. Inget courtage kommer att utgå vid försäljningen.

De svenska depåbevisen kan omvandlas till ett direkt innehav av den underliggande stamaktien i Aker BP på begäran av innehavare av de svenska depåbevisen. Information om hur och när direktregistrerade aktieägare i Lundin Energy kan begära sådan omvandling kommer att skickas ut separat per post. Aktieägare som innehar sina aktier på ett förvaltarregistrerat depåkonto hos en förvaltare eller annat finansiellt institut kommer inte att erhålla något brev eller instruktion om omvandling direkt från Lundin Energy, utan bör i stället kontakta sin förvaltare eller relevant finansiellt institut för ytterligare information och instruktioner.

Aktierna i Aker BP är noterade på Oslo Börs. De svenska depåbevisen kommer inte att tas upp till handel på någon handelsplats eller reglerad marknad i Norge, Sverige eller någon annanstans. Aktieägare som inte begär omvandling av sina svenska depåbevis till aktier i Aker BP kommer eventuellt inte att ha identiska aktieägarrättigheter som de aktieägare som har ett direkt innehav av stamaktier i Aker BP.

Programmet för de svenska depåbevisen är en tillfällig lösning som förväntas att bli avslutat inom tolv månader från utfärdandet av de svenska depåbevisen. Vid avslutandet kommer alla innehavare av svenska depåbevis som ännu inte har begärt omvandling av sina depåbevis till stamaktier i Aker BP att automatiskt få sina depåbevis inlösta genom SEB, varefter de underliggande aktierna i Aker BP som de inlösta depåbevisen representerar kommer att säljas över marknaden och de genomsnittliga nettointäkterna kommer att betalas ut till innehavarna i förhållande till deras innehav av depåbevis.

Viktiga datum för Sammanslagningen

22 juni 2022 Sista dag för handel med Lundin Energys aktier på Nasdaq Stockholm med rätt att erhålla lex asea-utdelning och fusionsvederlag från Aker BP. 23 juni 2022 Första dag för handel med Lundin Energys aktier på Nasdaq Stockholm utan rätt att erhålla lex asea-utdelning och fusionsvederlag från Aker BP.



Handeln med Lundin Energys aktier på Nasdaq Stockholm kommer fortgå under hela genomförandefasen av Sammanslagningen och därefter. 29 juni 2022 Utbetalning av lex asea-utdelning. Lex asea-aktierna i Lundin Energy MergerCo AB (publ) kan inte överlåtas och kommer att överföras automatiskt till Aker BP efter genomförandet av Sammanslagningen. 30 juni 2022 Genomförande av Sammanslagningen, villkorat av att lex asea-utdelningen genomförs den 29 juni 2022. 1 juli 2022 Förväntad dag för namnbyte från Lundin Energy AB till Orrön Energy AB. 11 juli 2022

(15:00 CEST) Sista tidpunkt för begäran av omvandling av svenska depåbevis för att erhålla aktier i Aker BP den 13 juli 2022. 11 juli 2022 Utbetalning av fusionsvederlag (kontanter och svenska depåbevis). 13 juli 2022 Utbetalning av aktier i Aker BP till innehavare av svenska depåbevis som begärt omvandling till aktier i Aker BP senast den 11 juli 2022 kl. 15:00 CEST. 19 juli 2022 Betalning av kontant ersättning hänförlig till överskjutande andelar (fraktioner) av aktier i Aker BP som är en del av fusionsvederlaget. 10 augusti 2022 Sista dag för begäran av kostnadsfri omvandling av svenska depåbevis till aktier i Aker BP. 11 Juli 2023 Sista tidpunkt för begäran av omvandling av svenska depåbevis till aktier i Aker BP innan programmet avseende den svenska depåbevisen avslutas. Därefter kommer underliggande aktier i Aker BP att säljas och innehavare att erhålla ersättning i kontanter. Aker BP kommer att kommunicera ytterligare information i god tid innan programmet avseende de svenska depåbevisen avslutas.

Ett avsnitt med vanliga frågor och svar (en så kallad “FAQ”) med mer information om Sammanslagningen och omvandlingen av svenska depåbevis till aktier i Aker BP finns tillgänglig på Lundin Energys webbplats, länk:

https://www.lundin-energy.com/investors/combination-proposal/sv/





För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp

VP Investor Relations and Communications

Tel: +41 22 595 10 14

edward.westropp@lundin-energy.com

Robert Eriksson

Director Media and Corporate Affairs

Tel: +46 701 11 26 15

robert.eriksson@lundin-energy.com





Lundin Energy är ett erfaret nordiskt olje- och gasbolag som prospekterar efter, bygger ut och utvinner resurser på ett ekonomiskt, effektivt och ansvarsfullt sätt. Vi fokuserar på att skapa värde för våra aktieägare och intressenter genom tre strategiska pelare: Motståndskraft, Hållbarhet och Tillväxt. Med tillgångar av hög kvalitet, som produceras till låg kostnad, är vi motståndskraftiga mot förändringar i oljepriset. Vår organiska tillväxtstrategi, i kombination med vårt hållbarhetsarbete och åtagande att minska koldioxidutsläpp, befäster vår ledande roll i en framtid med lägre koldioxidutsläpp. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information, besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin





