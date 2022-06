English Danish

Til Nasdaq Copenhagen A/S 15. juni 2022

Jyske Realkredit fremrykker serieskifte



Jyske Realkredit fremrykker serieskiftet for nye fastforrentede konverterbare obligationer. Det betyder, at nye obligationsserier, som Jyske Realkredit åbner efter denne dato, vil have åbningsperiode frem til 31. august 2026 og 3 års længere løbetid (serieudløb i 2056, 2046 og 2036).

Serieskifte for fastforrentede konverterbare obligationer gennemføres normalt hvert tredje år, og skal efter planen ske i løbet af sommeren 2023. Markedsudviklingen har dog medført åbning af mange nye obligationsserier de seneste måneder og med fortsat usikkerhed, kan der komme flere til inden for kort tid.

En længere åbningsperiode på evt. nye obligationsserier giver bedre muligheder for at få opbygget likvide obligationsserier til gavn for både låntagere og markedsaktører.

Jyske Realkredits eksisterende fastforrentede konverterbare obligationer holdes åbne for udstedelse, og serieskifte gennemføres for disse efter planen i løbet af næste år.

Eventuel henvendelse kan rettes til afdelingsdirektør Anders Lund Hansen tlf. 89 89 92 20 eller head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.



