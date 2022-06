Julkaisupäivä: 15.06.2022

Luokka: Sisäpiiritieto

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Julkaistavissa: 15.06.2022 klo 12.00

Ovaro hankki toimistokiinteistön Tampereelta

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj on ostanut Tampereelta toimistokiinteistön, jonka vuokrattavien tilojen pinta-ala on noin 10 000 neliömetriä. Hervannan yliopistokampuksella osoitteessa Hermiankatu 12:ssa sijaitsevalla kiinteistöllä on oma tontti, jolla on käyttämätöntä rakennusoikeutta jäljellä noin 7 000 kerrosneliömetriä. Kiinteistön myyjä on Nordic Tower East Holding Oy ja sitä hallinnoi Niam Finland Oy.

Kohteen velaton kauppahinta on 6 miljoonaa euroa. Tämän hetken hieman yli 60 prosentin vuokrausasteella kiinteistön nettotuotto on noin 8,0 prosenttia.

Ovaro rahoittaa kohteen kassavaroilla ja pankkilainalla.

Hankinnalla on myönteinen vaikutus yhtiön operatiiviseen tulokseen. Yhtiön 12.5.2022 antama ohjeistus siitä, että vuoden 2022 operatiivinen tulos (Epra) paranee merkittävästi vuoteen 2021 verrattuna, pysyy ennallaan.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen:

”Viime vuonna Ovaro myi merkittävän määrän asuntokohteita ja niistä saaduilla varoilla maksoi kaikki emoyhtiön lainat pois ollen nyt nettovelaton. Osalla kertyneistä kassavaroista Ovaro toteutti nyt strategian mukaisen hankinnan. Nettotuoton lisäksi hankintaan sisältyy vahva kehityspotentiaali erityisesti vuokrausasteen kasvattamisen ja käyttämättömän rakennusoikeuden kautta. Arviomme mukaan tämän tyyppisille tiloille on kysyntää toimitilamarkkinoilla.”

Helsinki 15.6.2022

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Marko Huttunen, toimitusjohtaja

Lisätiedot Marko Huttunen, puh 050 329 2563

