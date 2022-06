OWEN MUMFORD ERNENNT NEUE DIREKTORIN FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

English French German

WOODSTOCK, United Kingdom, June 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Owen Mumford, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Medizinprodukten gab heute bekannt, dass Bal Johal mit Wirkung zum 4. Juli 2022 die Leitung der Abteilung Forschung und Entwicklung übernehmen wird.



Bal Johal verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der pharmazeutischen und medizintechnischen Branche, die eine Reihe von Therapiegebieten und Applikationsformen abdecken. Zuletzt arbeitete sie als Vizepräsidentin für Produktentwicklung, Qualität, Zulassung und Medizin bei Circassia. Zuvor war sie in der Forschung und Entwicklung bei GlaxoSmithKline, Pfizer und Mundipharma Research Ltd. tätig.

Forschung und Entwicklung standen schon immer im Mittelpunkt von Owen Mumford und sind eine wichtige Säule in der strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Die Ernennung von Bal Johal in diese entscheidende Position wird die Qualität der Produkt-Pipeline des Unternehmens weiter verbessern. Die Ziele von Owen Mumford in Bezug auf innovative, nachhaltige Produkten, Lebenszyklusanalyse und einem optimierten Design zum Nutzen von medizinischem Fachpersonal und Patienten zu erreichen, werden hiermit optimal unterstützt.

„Wir heißen Bal sehr herzlich in unserem Unternehmen willkommen“, sagte Jarl Severn, Managing Director bei Owen Mumford. „Sie hat die Kompetenz, die Erfahrung und den Antrieb, um Innovation und unser zukunftsorientiertes Denken weiter zu beschleunigen, die uns ein ehrgeiziges Wachstum ermöglichen und uns von der Konkurrenz abheben werden.“

Zu ihrer Ernennung sagte Bal Johal: „Es ist sehr aufregend, zu diesem Zeitpunkt zu Owen Mumford zu wechseln. Mit der Kombination aus bereits erzielten Fortschritten und einigen sehr talentierten Mitarbeitern im Unternehmen werden wir sehr erfolgreich sein und einen hohen Standard an Innovation liefern, der sich wirklich positiv auswirken wird.“

owenmumford.com

Redaktioneller Kontakt:

Declan Proudfoot

PR & Communications Manager – Owen Mumford

declan.proudfoot@owenmumford.com

Über Owen Mumford

Owen Mumford ist führend in der Entwicklung, Herstellung und Weiterentwicklung von Medizintechnik. Das Unternehmen vermarktet medizinische Produkte unter seiner eigenen Marke und kundenspezifische Gerätelösungen für die weltweit größten Pharma- und Diagnostikunternehmen. Das Unternehmen leistet seit fast 70 Jahren Pionierarbeit bei der Entwicklung medizinischer Geräte mit Lösungen für die einfache und bequeme Verabreichung lebensrettender Medikamente, sichere und bequeme Blutentnahmen und -tests sowie schnelle professionelle und Testkits für die Selbstdiagnose. Das Unternehmen hat eine globale Präsenz in Großbritannien, den USA, in Europa und Asien und ist ein vertrauenswürdiger Partner für viele der weltweit größten Diagnostik- und Pharmaunternehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.owenmumford.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/84e0a5ca-9966-4d2c-997b-450052a12493