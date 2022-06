OWEN MUMFORD NOMME UNE NOUVELLE DIRECTRICE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT

English French German

WOODSTOCK, United Kingdom, 15 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Owen Mumford, l’une des plus grandes sociétés mondiales en matière de conception, de fabrication et de technologie avancée des dispositifs médicaux, a annoncé, aujourd'hui, la nomination de Bal Johal au poste de directrice de la recherche et du développement, à compter du 4 juillet 2022.



Johal dispose d’une grande expérience dans le secteur pharmaceutique et des dispositifs médicaux, qui couvre un éventail de domaines thérapeutiques et de formes pharmaceutiques, ayant plus récemment occupé le poste de vice-présidente du développement produits, qualité, réglementation et médical chez Circassia. Elle a, auparavant, occupé des postes au sein du département recherche et développement chez GlaxoSmithKline, Pfizer et Mundipharma Research Ltd.

La recherche et le développement ont toujours été au cœur de l'offre unique d'Owen Mumford et représentent un pilier majeur dans l'orientation stratégique et le développement de la société. La nomination de Johal à ce poste central améliorera la qualité et renforcera le portefeuille de produits existants de la société. Elle garantit également une voie bien définie pour réaliser de nouveaux objectifs en matière d'innovation, de conception de produits durables, d'analyse du cycle de vie et de l’impact positif plus important sur l'expérience des professionnels de santé et des patients.

« Nous accueillons très chaleureusement Bal dans notre entreprise », a déclaré Jarl Severn, directeur général d'Owen Mumford. « Elle a les connaissances, l'expérience et la motivation nécessaires pour continuer à accélérer l'innovation et l'avant-gardisme qui nous permettront de réaliser une croissance ambitieuse et de nous démarquer de la concurrence. »

Commentant sa nomination, Johal a déclaré : « Je suis très heureuse de rejoindre Owen Mumford en ce moment. L’association des progrès déjà réalisés et des personnes très talentueuses au sein de l'entreprise, me confirme que nous serons en mesure d'offrir un haut niveau de réussite et d'innovation qui aura un impact vraiment positif.

owenmumford.com

Contact de la rédaction :



Declan Proudfoot

Responsable des relations publiques et de la communication – Owen Mumford

declan.proudfoot@owenmumford.com

À propos de Owen Mumford

Owen Mumford est l’une des plus grandes sociétés en matière de conception, de fabrication et de technologie médicale avancée, commercialisant des dispositifs médicaux sous sa propre marque et des solutions personnalisées pour les principales sociétés pharmaceutiques et de diagnostic du monde. Owen Mumford a été le précurseur de l'évolution des dispositifs médicaux depuis près de 70 ans, proposant des solutions pour augmenter le confort et faciliter l'administration de médicaments vitaux, réaliser des prélèvements et des examens sanguins de manière sûre et confortable, et des kits de diagnostic destinés aux professionnels et d'auto-diagnostic rapides. La société dispose d’une présence mondiale, est établie au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Elle est un partenaire de confiance pour bon nombre des plus grandes sociétés de diagnostic et pharmaceutiques au monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.owenmumford.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/84e0a5ca-9966-4d2c-997b-450052a12493