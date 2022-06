Genesys-PWT effectue sa première campagne de production de nettoyants en poudre et fournit sa gamme de produits GenMine à des clients du secteur minier

English French

QUÉBEC, 15 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer que sa ligne d’affaires de produits chimiques de spécialité a terminé sa première campagne de production de ses nettoyants de spécialité en poudre dans son usine de fabrication nouvellement agrandie de Cheshire, au Royaume-Uni. De plus, Genesys-PWT a conclu de nouveaux contrats avec divers sites miniers en Amérique du Nord au cours des derniers mois.



La première campagne de production a permis de fabriquer le nettoyant acide de spécialité Genesol 721, qui sera expédié à l’entrepôt d’H 2 O Innovation, situé aux États-Unis, en vue des futures commandes passées en Amérique du Nord et du Sud. L’installation nouvellement agrandie de Cheshire augmentera la production de sa gamme de produits chimiques de spécialité grâce à ses capacités de fabrication de poudres à la pointe de la technologie, tout en maintenant ses normes élevées en matière de santé et de sécurité pour tous ses opérateurs. « Compte tenu de leur compacité, ces nettoyants en poudre ont une plus faible empreinte aquatique, réduisent les frais de transport et entraînent moins d’émissions de CO 2 que les produits équivalents vendus sous forme liquide. Ces avantages nous ont motivé à investir dans l’expansion de l’usine de fabrication. Nous constatons également une tendance croissante en faveur des nettoyants de spécialité présentant des caractéristiques conformes aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation. En raison de la demande croissante pour les produits chimiques écoresponsables, l’équipe de Genesys-PWT a également modernisé son établissement de Vista, en Californie, en agrandissant son entrepôt et son usine de fabrication de produits chimiques de spécialité et en modernisant son laboratoire. L’ouverture officielle de ces nouveaux locaux a eu lieu hier.

Par ailleurs, Genesys-PWT a récemment livré sa gamme de produits GenMine à plusieurs sites miniers au Canada et aux États-Unis. Cette ligne de produits, spécifiquement développée pour le secteur minier, est conçue pour traiter des eaux complexes présentant des niveaux extrêmes de pH, de gypse et de métaux lourds. L’équipe travaille en étroite collaboration avec des entreprises de l’industrie minière afin d’accroître la fiabilité de leur actif lié à l’eau tout en respectant les objectifs en matière d’eau et d’ESG. Cette gamme de produits permet de contrôler le niveau de sulfate de calcium dans les eaux minières acides, d’augmenter les taux de récupération des installations membranaires utilisées pour le traitement des eaux résiduaires avant leur rejet dans l’environnement et de réduire les temps d’arrêt du système pendant les cycles de nettoyage en place.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités et aux opérations d’H 2 O Innovation ainsi que dans d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l’analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer. Ces énoncés prospectifs, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2021 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

