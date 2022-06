Rogers est la première entreprise au pays à lancer le spectre 5G de 3 500 MHz, confirmant sa position de chef de file en matière de 5G

Rogers met en fonction le spectre de 3 500 MHz à Nanaimo, en Colombie-Britannique; de grands centres urbains et des régions rurales sont les prochains sur la liste



L’utilisation du spectre devrait permettre aux individus ainsi qu’aux entreprises de profiter d’un taux de latence très faible, d’une capacité accrue, de vitesses plus rapides et de nouvelles fonctionnalités sur le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays

L’entreprise est le plus important investisseur du spectre 5G au pays

TORONTO, 15 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui qu’elle a commencé à déployer son spectre 5G de 3 500 MHz, et c’est la ville de Nanaimo, en Colombie-Britannique, qui a été la première à en profiter ce matin. L’entreprise poursuivra le déploiement du spectre partout au Canada, y compris dans les centres urbains de Calgary, d’Edmonton, de Montréal, d’Ottawa, de Toronto et de Vancouver ainsi que dans de nombreuses régions rurales. D’autres régions s’ajouteront conformément au calendrier d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le spectre de 3 500 MHz augmentera la capacité du réseau et les vitesses en plus de réduire la latence, ce qui permet à Rogers d’offrir des possibilités de service infinies pour sa clientèle Grand public et Affaires, de la réalité augmentée à l’apprentissage machine en passant par les maisons, les villes et les véhicules intelligents.



« Nous sommes le plus grand investisseur du spectre 5G au Canada et la première entreprise à lancer le spectre de 3 500 MHz. C’est avec joie que nous offrons le réseau le plus étendu et le plus fiable au paysi à un plus grand nombre de familles, d’entreprises et de communautés avec le déploiement de notre spectre de 3 500 MHz, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction, Rogers Communications. La mise en service d’aujourd’hui s’ajoutera à notre investissement initial dans le spectre de 600 MHz à basses fréquences afin que nous puissions entrer dans une nouvelle ère de services sans-fil mobiles et fixes à large bande qui créera des emplois, stimulera l’innovation et assurera ainsi la compétitivité de notre économie. »

Les nouvelles capacités du spectre de 3 500 MHz offriront à la clientèle de Rogers la possibilité de profiter de vitesses plus rapides, d’une portée accrue et de temps de réponse et de téléchargement accélérés. Rogers utilisera ces nouvelles capacités avec ses partenaires pour offrir de nouvelles occasions qui permettront à la clientèle de vivre des expériences immersives avec la 5G. En effet, pour en démontrer les avantages attendus aux fans, Rogers a déjà mis à l’essai une expérience immersive de hockey en réalité augmentée sur son réseau 5G de 3500 MHz en partenariat avec AWS Outpost Mobile Edge Computing, Ericsson, Immersiv.io, Maple Leafs Sports and Entertainment et la Ligue nationale de hockey.

« L’entreprise est prête à pousser encore plus loin le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays avec le déploiement de son spectre de 3 500 MHz, en plus de tirer profit de toutes les capacités de la technologie en vue d’offrir à la population canadienne la meilleure expérience mobile, partout, a affirmé Jorge Fernandes, chef de la direction de la Technologie, Rogers Communications. La vitesse et la capacité de la technologie 5G, jumelées à l’expansion rapide de notre réseau, ouvrent la voie à d’innombrables possibilités pour les particuliers et les entreprises, de la réalité augmentée à l’apprentissage machine en passant par les maisons, les villes et les véhicules intelligents. Nous avons hâte de proposer ces avantages aux Canadiennes et Canadiens partout au pays. »

Les nouvelles capacités feront en sorte que de nombreuses solutions d’affaires deviendront réalité pour la clientèle de Rogers. Le découpage de réseau dans le secteur des soins de santé, notamment pour les capacités de diagnostic à distance, fournira des images et des radiographies en temps réel aux fournisseurs de soins de santé qui travaillent dans des ambulances en déplacement vers les centres de santé. Par ailleurs, grâce à l’informatique en périphérie de réseau mobile 5G, les autorités portuaires pourront contrôler à distance et en temps réel les véhicules de transport autonomes afin d’améliorer la sécurité.

Le spectre de 3 500 MHz rendra possible l’amélioration des capacités et des services offerts à la clientèle :

Spectre de 3 500 MHz et réseau autonome 5G de Rogers – Rogers a été le premier exploitant à offrir la technologie 5G à la population canadienne au début de l’année 2020, le premier exploitant au Canada à lancer un réseau central autonome 5G, c’est-à-dire le centre de contrôle et de commande du réseau, et la première entreprise à lancer le premier réseau autonome 5G disponible sur le marché canadien, ce qui lui a permis d’étendre la couverture 5G. Un réseau autonome 5G représente une étape clé pour faire évoluer la technologie 5G et prendre en charge les cas d’utilisation futurs comme l’informatique en périphérie et le découpage de réseau. Le spectre de 3 500 MHz permet de proposer des services fixes et mobiles novateurs à large bande comme les réseaux privés, une grande capacité de bande passante et un taux de latence très faible sur demande.

– Rogers a été le premier exploitant à offrir la technologie 5G à la population canadienne au début de l’année 2020, le premier exploitant au Canada à lancer un réseau central autonome 5G, c’est-à-dire le centre de contrôle et de commande du réseau, et la première entreprise à lancer le premier réseau autonome 5G disponible sur le marché canadien, ce qui lui a permis d’étendre la couverture 5G. Un réseau autonome 5G représente une étape clé pour faire évoluer la technologie 5G et prendre en charge les cas d’utilisation futurs comme l’informatique en périphérie et le découpage de réseau. Le spectre de 3 500 MHz permet de proposer des services fixes et mobiles novateurs à large bande comme les réseaux privés, une grande capacité de bande passante et un taux de latence très faible sur demande. Applications Internet des objets à large bande – Le spectre de 3 500 MHz rendra possible l’offre de nouvelles expériences client, comme des applications améliorées de villes intelligentes et de sécurité publique (par exemple, solutions de sécurité et d’efficacité routières ou de stationnement intelligent).

Le spectre de 3 500 MHz rendra possible l’offre de nouvelles expériences client, comme des applications améliorées de villes intelligentes et de sécurité publique (par exemple, solutions de sécurité et d’efficacité routières ou de stationnement intelligent). Améliorations du service sans-fil de Rogers – La clientèle du service sans-fil de Rogers qui possède un appareil compatible devrait profiter de vitesses plus rapides, d’une couverture étendue, d’une latence plus courte et d’une capacité accrue.

La clientèle du service sans-fil de Rogers qui possède un appareil compatible devrait profiter de vitesses plus rapides, d’une couverture étendue, d’une latence plus courte et d’une capacité accrue. Réseaux sans-fil privés – Les entreprises commerciales, les universités et la clientèle du secteur public utiliseront le spectre de 3 500 MHz afin de disposer d’un réseau sans-fil privé aux fins d’activités commerciales et industrielles, lequel sera essentiel lorsque les réseaux WiFi ou cellulaires s’avèrent peu fiables et inefficaces.

– Les entreprises commerciales, les universités et la clientèle du secteur public utiliseront le spectre de 3 500 MHz afin de disposer d’un réseau sans-fil privé aux fins d’activités commerciales et industrielles, lequel sera essentiel lorsque les réseaux WiFi ou cellulaires s’avèrent peu fiables et inefficaces. Internet résidentiel sans fil – Le spectre de 3 500 MHz offrira une capacité accrue et des services encore plus fiables, y compris la capacité de desservir, grâce à une connectivité fiable, un plus grand nombre de personnes dans des communautés rurales, éloignées et autochtones mal desservies ou non desservies.



L’avantage 5G de Rogers

Rogers est le seul exploitant national à offrir la technologie 5G autonome qui est nécessaire pour utiliser pleinement les technologies comme les solutions de découpage de réseau et d’informatique en périphérie de réseau mobile. Avec l’ajout du spectre de 3 500 MHz, cette combinaison offrira des avantages extraordinaires au grand public, comme des réseaux privés 5G, des possibilités améliorées pour la réalité augmentée et la réalité virtuelle, et des applications de télémédecine.

Rogers a récemment annoncé avoir établi un partenariat technologique stratégique exclusif avec Microsoft dans le but de combiner le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays et Azure, et ce, pour libérer le potentiel de l’informatique en périphérie de réseau mobile 5G et faire de Rogers le plus important partenaire exploitant canadien de solutions Microsoft Teams et la première entreprise au Canada à offrir la technologie Operator Connect Mobile de Microsoft. Les deux entreprises technologiques examineront également les possibilités de collaboration dans le cadre de travaux de recherche et de développement sur l’Internet des objets et l’informatique en périphérie de réseau mobile afin de faire progresser l’innovation en matière de 5G et l’économie numérique du Canada.

Rogers contribue au développement de la technologie 5G au Canada en créant un solide écosystème technologique reposant sur des partenariats en recherche et développement avec des établissements d’enseignement postsecondaire, notamment l’Université de la Colombie-Britannique, l’Université de Calgary, le Collège Sheridan et l’Université de Waterloo afin de concevoir de nouveaux services 5G pour le grand public ainsi que pour les entreprises, ce qui mènera notamment à des premières et à différentes utilisations marquées par l’innovation dans les transports, les soins de santé et le secteur public. Le déploiement du spectre de 3 500 MHz permettra d’appuyer ces travaux de recherche.

À propos de Rogers

Rogers est une entreprise canadienne de premier plan dans le domaine de la technologie et des médias. Elle fournit des services de communication et de divertissement de calibre mondial au grand public et aux entreprises grâce à ses réseaux primés. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Aujourd’hui, nous nous engageons à fournir les meilleurs services de l’industrie en matière de sans-fil, de câble, de sports et de médias à des millions de gens partout au Canada. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter : www.rogers.com ou http://investisseurs.rogers.com.



Pour en savoir plus

media@rci.rogers.com

1-844-226-1338

i Rogers s’est classée au premier rang dans le cadre de l’audit de performance mené par umlaut sur les données mobiles dans les grandes villes canadiennes au Tr2 de 2021.

Consultez www.umlaut.com/en/benchmarking/canada (anglais seulement). La couverture la plus étendue en fonction de la superficie totale en kilomètres carrés du réseau 5G de Rogers comparativement à la couverture publiée des autres réseaux nationaux.