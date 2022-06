LHV UK Limitedi juhtkonna liikmeks saab Sally Veitch

English Estonian

Alates 1. juulist 2022 saab Sally Veitchist AS LHV Groupi tütarettevõtte LHV UK Limited juhtkonna liige. Temast saab kolmas sõltumatu juhtorgani liige, kes LHV UK Limitedi juhtkonnaga liitub. Sallyst saab LHV UK Limitedi auditikomitee juht, aga ka riski- ja kapitalikomitee, töötasukomitee ja nomineerimiskomitee liige.

Sally on kogenud juht, kes on praegu ametis Tipton & Coseley Building Society auditikomitee juhina ning nõustab fikseeritud marginaaliga 30-aastaseid laene väljastava start-up panga Perenna juhtkonda. Oma varasema juhtimiskarjääri jooksul on ta olnud Home Retail Groupi riski- ja auditikomitee liige ning juhtinud viimastel aastatel Market Harborough Building Society, Amicus Finances ja Redwood Banki auditikomiteid.

Sally lõpetas 1994. aastal Cambridge’i Ülikooli Sidney Sussex College’i ja omandas loodusteaduste bakalaureusekraadi. Aastal 1997 liitus ta Coopers & Lybrand’iga, kus ta sai vannutatud audiitori kutse. Ta on Ühendkuningriigi vannutatud audiitorite instituudi liige.

LHV UK Limitedi juhtkonna esimees Madis Toomsalu kommenteeris Sally ametisse nimetamist järgmiselt: "Meil on hea meel, et LHV UK juhtkonnaga liitub sedavõrd kogenud ekspert. Sally on muljetavaldava taustaga juhtivaudiitor, kes toetab meid oma regulatiivsete teadmiste ja kogemustega Ühendkuningriigis nii pangalitsentsi taotlemisel kui ka edaspidi. Tema kogemused juhtorganite sõltumatu liikmena ja auditikomitee esimehena on LHV UK juhtkonnale väärt täienduseks."

Sally Veitch ega temaga seotud isikud ei oma AS LHV Groupi aktsiaid.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab ligi 770 inimest. LHV pangateenuseid kasutab mai seisuga 347 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 130 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 148 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee