Rackspace Technology als „Most Loved Workplace“ zertifiziert

SAN ANTONIO, Texas, June 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf Basis von Untersuchungen und Analysen des Best Practice Institute (BPI) als Most Loved Workplace® zertifiziert wurde. Die Validierung als Most Loved Workplace® bietet Unternehmen den umfassendsten Überblick über die Stimmung am Arbeitsplatz.



Rackspace Technology wurde als Most Loved Workplace® zertifiziert, weil das Unternehmen sich für einen Arbeitsplatz einsetzt, an dem Mitarbeiter ihre Fähigkeiten entwickeln und ausbauen, ihre Karriere voranbringen und sich für ihr Fachwissen, ihre innovativen Ideen und ihren gemeinsamen Ansatz zur Lösung von Kundenproblemen geschätzt fühlen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen, die als Most Loved Workplace® zertifiziert sind, sind am glücklichsten und zufriedensten bei der Arbeit. Rackspace Technology wurde auf der Grundlage seiner Einstufung im Love of Workplace Index™ als Most Loved Workplace zertifiziert. Hierfür wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verschiedenen Aspekten der Mitarbeiterzufriedenheit und -stimmung befragt, u. a. zum Grad des Respekts, der Zusammenarbeit, der Unterstützung und des Zugehörigkeitsgefühls, das sie innerhalb des Unternehmens empfinden.

„Ich habe Most Loved Workplaces aus der Inspiration meiner Community von Menschen heraus gegründet, die die Liebe zu ihren Mitarbeitern bewusst in den Mittelpunkt ihres Geschäftsmodells stellen“, sagte Louis Carter, Gründer und CEO von BPI und Sozial-/Organisationspsychologe, Vordenker, Unternehmer und Autor. In Carters Buch „In Great Company: How to Spark Peak Performance by Creating an Emotionally Connected Workplace“ werden die spezifischen Bereiche herausgearbeitet, die erforderlich sind, um ein hoch angesehenes, seriöses Unternehmen zu werden, in dem die Menschen gerne miteinander arbeiten – ein Most Loved Workplace.

Bei der ursprünglichen Untersuchung, die zu den MLW-Kriterien führte, befragte Most Loved Workplaces mit Unterstützung des BPI mehr als 175 Unternehmen und mehr als 3.000 Führungskräfte in den Vereinigten Staaten, im Nahen Osten/Nordafrika und in Südostasien. Dabei wurde festgestellt, dass die Produktivität steigt, wenn sich die Stimmung unter den Mitarbeitern verbessert. 94 Prozent der Befragten gaben an, dass sie drei- bis viermal mehr für ein Unternehmen arbeiten, das sie lieben, und 95 Prozent sagten, dass sie drei- bis viermal länger in einem Unternehmen bleiben, das sie lieben. Die Zertifizierung als Most Loved Workplace ist die fundierteste Methode zur Ermittlung der Mitarbeitererfahrungen und zur Anerkennung eines hervorragenden Arbeitsplatzes.

Für eine Bewerbung um die Zertifizierung als Most Loved Workplace, verbunden mit einer Erwähnung in der nächstjährigen Liste in Newsweek, besuchen Sie mostlovedworkplace.com.

Mehr über das Best Practice Institute erfahren Sie unter bestpracticeinstitute.org.

Die Top 100 der beliebtesten Arbeitsplätze in Amerika finden Sie in Newsweek unter

https://www.newsweek.com/americas-most-loved-workplaces-2021

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt

Natalie Silva

Rackspace Technology Corporate Communications

publicrelations@Rackspace.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/54bbeed9-514f-4de7-86ef-5b1ebe8358ce