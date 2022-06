EQUASENS (ex Pharmagest Interactive) : Nouveau code mnémonique

English French

Villers-lès-Nancy, le 15 juin 2022 - 18h30 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

EQUASENS (anciennement PHARMAGEST INTERACTIVE)

change de code mnémonique et est désormais coté sous EQS

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société a décidé le 6 mai 2022 de modifier la dénomination sociale de la Société en EQUASENS.

Suite à la notification Euronext en date du 03.06.2022, le libellé et code mnémonique des actions de PHARMAGEST INTERACTIVE sont ajustés comme suit :

Marché Ancien

libellé Nouveau libellé Ancien mnémonique Nouveau mnémonique Date d’effet Euronext (Paris)

Compartiment A PHARMAGEST INTERACTIVE EQUASENS PHA EQS 08.06.2022

Code ISIN et Euronext inchangé : FR0012882389

Toute l’information financière d’EQUASENS est disponible ici : https://equasens.com/investisseurs/





Calendrier financier

Assemblée Générale Annuelle le 28 juin 2022 à Villers-lès-Nancy. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site www.equasens.com - Rubrique Investisseurs / Assemblée Générale pour connaître les modalités de participation.

le 28 juin 2022 à Villers-lès-Nancy. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site www.equasens.com - Rubrique Investisseurs / Assemblée Générale pour connaître les modalités de participation. Publication du CA 1er semestre 2022 le 3 août 2022 (après la clôture de Bourse).

Publication des résultats semestriels 2022 le 23 septembre 2022 (après la clôture de Bourse).





A propos du Groupe Equasens :

Avec plus de 1.200 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Equasens est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles à l’ensemble des professionnels de santé (les pharmaciens, les médecins libéraux, les hôpitaux, les structures de HAD, les maisons de retraite, les maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.

Présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en Grande-Bretagne, le Groupe Equasens développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

Indices : MSCI GL OBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR0012882389 – Code Mnémonique EQS

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com

CONTACTS

Relations Analystes Investisseurs :

Directeur Administratif et Financier : Jean-Yves SAMSON

Tél. 03 83 15 90 67 - jean-yves.samson@equasens.com

Relations Presse :

FIN’EXTENSO - Isabelle APRILE

Tél. 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr

Pièce jointe