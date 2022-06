[Communiqué de presse iliad] Mise à disposition du document d’enregistrement universel d’iliad S.A.

French English

Communiqué de presse

Paris, le 15 juin 2022

Mise à disposition du document d’enregistrement universel d’iliad S.A.

information réglementée

Le document d’enregistrement universel d’Iliad S.A. a été approuvé le 15 juin 2022 par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »).

Ce document a été approuvé par la CSSF pour les besoins de l’admission à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse du Luxembourg de titres de créance d’une valeur nominale unitaire supérieure ou égale à 100.000 euros (ou la contre-valeur de ce montant dans une autre devise).

Il intègre notamment :

le rapport sur le gouvernement d’entreprise ; et

les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés d’Iliad S.A. au 31 décembre 2021.

Le document d’enregistrement universel est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation applicable. Il peut être consulté sur le site internet de la Société www.iliad.fr dans la rubrique « Investisseurs> Information réglementée> Document d’enregistrement universel ».

La version anglaise du document d’enregistrement universel sera disponible prochainement.



A propos du Groupe iliad

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad (le « Groupe »), créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. A travers Free en France, iliad en Italie et Play en Pologne, le Groupe compte plus de 15 000 collaborateurs au service de 41 millions d’abonnés actifs et a généré un chiffre d’affaires pro forma de 7,6 milliards d’euros en 2021. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin mars 2022, 20,7 millions d’abonnés particuliers (13,7 millions d’abonnés mobiles et 7,0 millions d’abonnés fixes). En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est désormais le 4ème opérateur mobile du pays et comptait à fin mars 2022 plus de 8,8 millions d’abonnés. Avec l’acquisition, en novembre 2020, de l’opérateur mobile polonais Play, le Groupe iliad est devenu le 6ème opérateur mobile en Europe en nombre d’abonnés (hors M2M) et l'acquisition d'UPC Polska, finalisée le 1er avril 2022, fera du Groupe iliad un des leaders de la convergence en Pologne.

