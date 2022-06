Renforcer la réussite : développement de Fluidic Propulsive System™ et nouvelle initiative de financement participatif

French German

EDMONDS, État de Washington, 15 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jetoptera a annoncé aujourd'hui le lancement de sa levée de fonds par financement participatif règlementaire via StartEngine. Nous créons un système de propulsion aéronautique transformateur et une capacité à faire évoluer les aéronefs à décollage et d'atterrissage vertical au-delà des hélices et des rotors.



Jetoptera vous invite à devenir un catalyseur, pionnier et aventurier avec nous dans ce voyage formidable visant à apporter une méthode de propulsion à usages multiples sûre et silencieuse, axée sur le remplacement des hélicoptères S/VTOL de petite et moyenne taille par des missions couvrant la logistique, l'ambulance aérienne, le transport VIP et la mobilité aérienne comme monnaie courante, ainsi que sur les embarcations maritimes VTOL haute vitesse et à effet de sol, capables de découler sur un large éventail de tailles et d'applications.

« Nous sommes motivés et enthousiastes à propos des données extensives que nous recueillons avec le soutien de l'US Air Force afin d'affiner la conception de notre nouveau prototype évolutif de véhicules basé sur le FPS™ », a déclaré le Dr Andrei Evulet, fondateur et PDG. « Les avancées dans une capacité aussi transformatrice que les systèmes propulsifs fluidiques et leur intégration dans des conceptions de fuselages sophistiqués exigent notre attention, notre concentration et notre détermination à rendre les véhicules propulsés par FPS™ plus courants dans l'air, sur terre et dans les mers au cours des années à venir. »

Pour en savoir plus sur votre opportunité d'investissement participatif dans Jetoptera, veuillez consulter le site https://www.startengine.com/jetoptera/

À PROPOS DE JETOPTERA

Jetoptera est une start-up spécialisée dans les systèmes de propulsion, les drones et la mobilité aérienne dont la vision est de créer un monde où la mobilité aérienne est monnaie courante. À cette fin, nous avons développé et fait la démonstration d'un système unique, Fluidic Propulsive System™, intégré à un fuselage innovant et protégé par 60 brevets accordés et autorisés et plus de 100 autres en instance. Cela présente de nombreux avantages par rapport aux autres approches : plus rapide, plus simple, plus silencieux, plus compact et plus économique. Notre système de propulsion distribué se prête naturellement à notre mission : créer des aéronefs à décollage et atterrissage vertical et court (V/STOL), avec d'autres applications telles que les véhicules à effet de sol pour permettre une vitesse, une portée, une charge utile et une efficacité inégalées dans le transport de marchandises et de personnes.

Contact

Todd Newton

Vice-président

+1 (703) 589-3739

info@jetoptera.com