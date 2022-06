L'histoire de deux marchés : Le prix des habitations diminue à mesure que les taux d'intérêt augmentent, laissant les propriétaires craindre des paiements hypothécaires inabordables.

English French

MONTRÉAL, 15 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lundi dernier a marqué une nouvelle étape dans l'ère des bas taux qu'a connue le marché immobilier canadien : Les taux fixes ont augmenté pour atteindre un nouveau sommet récent, laissant dans son sillage une foule de propriétaires nerveux. Cette nouvelle a contrasté avec les données présentées dans le dernier rapport hypothécaire de nesto , qui a suscité des sentiments d'optimisme : les prix des maisons neuves sont en baisse pour la première fois depuis 2020 (710 000 $ contre 720 500 $ en Ontario, 400 000 $ à 380 000 $ au Québec), et les propriétaires adoptent le hack de maison pour compenser les paiements hypothécaires.



Dans ce qui semble être un marché divisé, un marché où les acheteurs ont des signes d'espoir d'acheter (grâce à la baisse des prix) et où les propriétaires sont de plus en plus inquiets (en raison de la hausse des taux), nesto choisit de trouver un équilibre pour ce dernier groupe. La société de prêt hypothécaire en ligne offre aux propriétaires la possibilité de bloquer le bas taux d'aujourd'hui pendant 150 jours (alors que la norme du marché est de 120 jours) - afin d'aider à la tranquillité d'esprit de ceux qui doivent renouveler leur prêt ou qui ont un achat en cours.

"La retenue de taux de 150 jours de nesto offre aux propriétaires ou aux futurs propriétaires une sécurité supplémentaire en matière de taux d'intérêt et le temps d'agir à un moment où cette sécurité peut être difficile à trouver", a déclaré Malik Yacoubi, PDG et cofondateur de nesto. "Les rapports de l'industrie prévoient qu'un propriétaire sur quatre pense qu'il ne sera pas en mesure de payer son prêt hypothécaire avec de nouvelles hausses de taux, ce produit est conçu pour répondre à cette préoccupation. Pour ceux qui renouvellent leur prêt hypothécaire en novembre, c'est le moment d'agir. Au cours des 14 premiers jours de juin, vous auriez pu perdre l'équivalent de 1 000 $ en frais d'intérêt sur la durée de votre hypothèque* pour chaque jour où vous avez attendu pour fixer un taux."

*Sur la base d'un prêt hypothécaire de 500 000 $ amorti sur 25 ans avec des taux comparatifs.

À propos de nesto: nesto a pour mission d’offrir une expérience de financement hypothécaire positive et transparente, simplifiée du début à la fin. L’entreprise cherche à offrir aux Canadiens et Canadiennes les outils, les conseils, et surtout la confiance nécessaire pour prendre une décision éclairée quant à l’engagement financier le plus important de leur vie. Grâce à la technologie, nesto permet aux Canadiens d’obtenir le meilleur prêt hypothécaire en fonction de leurs besoins, sans négociation, et ainsi d’économiser des milliers de dollars en intérêts. Les experts hypothécaires nesto offrent un soutien inégalé à leurs clients pour financer l’achat de leur propriété. Pour en savoir plus, consultez le site de nesto .

