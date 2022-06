Alation nommée partenaire de gouvernance des données de l'année par Snowflake pour la deuxième année consécutive

French German

REDWOOD CITY, Californie, 15 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc. , le leader des solutions de veille des données d'entreprise , a annoncé aujourd'hui avoir été nommé partenaire de gouvernance des données de l'année (Data Governance Partner of the Year) par Snowflake , la société spécialisée dans les clouds de données. Snowflake a choisi d'accorder cette récompense à Alation pour la deuxième année consécutive et le prix a été remis le 13 juin 2022 lors du Snowflake Summit à Las Vegas. Alation a également reçu cinq badges de compétence dans le programme de compétences Snowflake Partner Network (SPN) pour le travail accompli avec des clients dans des secteurs clés : services financiers, santé et sciences de la vie, médias et télécommunications, vente au détail et biens de consommation courante, et technologie.



Snowflake a reconnu Alation pour son rôle essentiel dans l'écosystème des partenaires de Snowflake, aidant plus de 125 clients communs à apporter de la valeur à leurs industries en accélérant la migration vers le cloud de données et en fournissant une gouvernance active des données afin de stimuler le libre-service. Les fonctionnalités dédiées d'Alation, créées pour Snowflake, peuvent aider à accroître la confiance dans les données en répondant aux défis des gestionnaires de données, des scientifiques et des analystes en appliquant des politiques de données cohérentes, en protégeant les données sensibles à grande échelle et en assurant la transparence du cycle de vie des données. Cela simplifie le respect des normes de l'industrie et de la conformité réglementaire et garantit que chacun puisse accéder à des données fiables et conformes.

« L'utilisation d'Alation en plus de Snowflake a permis un changement progressif dans notre capacité de gouvernance des données et la visibilité des données d'entreprise pour les utilisateurs de Spark NZ », a déclaré Peter Langham, responsable des chapitres de domaine, ingénierie des données chez Spark NZ. « Cela a considérablement amélioré la productivité et la qualité des informations pour nos analystes de données grâce à une compréhension commune de nos actifs de données. »

Le programme de compétence Snowflake Partner Network, dévoilé lors du Snowflake Summit 2022 , récompense et valide les partenaires de Snowflake, à l'image d'Alation, pour la profondeur de leur expertise et leur engagement à stimuler l'impact client sur l'écosystème du cloud de données. Alation a reçu les compétences sectorielles pour ses solutions Snowflake dans les secteurs suivants :

Services financiers : pour soutenir l'innovation axée sur les données, fournir des expériences client personnalisées et améliorer la conformité réglementaire

pour soutenir l'innovation axée sur les données, fournir des expériences client personnalisées et améliorer la conformité réglementaire Santé et sciences de la vie : pour aider les organisations à utiliser les données afin d'améliorer les résultats des patients, de s'adapter aux changements des modèles commerciaux et de créer de meilleures expériences pour les patients

pour aider les organisations à utiliser les données afin d'améliorer les résultats des patients, de s'adapter aux changements des modèles commerciaux et de créer de meilleures expériences pour les patients Médias et télécommunications : pour créer une meilleure compréhension des publics et utiliser les données afin de fournir des solutions et des expériences

pour créer une meilleure compréhension des publics et utiliser les données afin de fournir des solutions et des expériences Vente au détail et biens de consommation courante : pour développer des expériences multicanales avec un accès à des données fiables, stimuler l'innovation et améliorer l'efficacité opérationnelle et de la chaîne d'approvisionnement

pour développer des expériences multicanales avec un accès à des données fiables, stimuler l'innovation et améliorer l'efficacité opérationnelle et de la chaîne d'approvisionnement Technologie : pour créer des produits axés sur les données, permettant aux organisations de mieux comprendre leurs clients et d'améliorer leurs opérations



« Snowflake est la société leader sur le marché des données situées sur le cloud. Le fait d'être reconnu par Snowflake pour la deuxième année consécutive souligne notre capacité à fournir à nos clients communs une gouvernance fiable et éprouvée des données et à générer une plus grande valeur », a déclaré Satyen Sangani, PDG et cofondateur d'Alation. « Alation est honorée d'être de nouveau nommée partenaire de gouvernance des données de l'année et de recevoir cinq badges de compétences industrielles de la part de Snowflake. Cela confirme nos forces et la manière dont nous aidons les organisations à bâtir une culture basée sur les données. Nous sommes impatients de générer une valeur ajoutée encore plus importante pour nos clients communs à l'avenir. »

« La gouvernance des données est importante pour les clients de Snowflake, et Alation aide les organisations à atténuer les risques de conformité et à accélérer la productivité dans des secteurs clés », a déclaré Colleen Kapase, vice-présidente principale des alliances et partenaires WW chez Snowflake. « La solution de gouvernance complète d'Alation permet à nos clients communs d'utiliser leurs données en toute sécurité, permettant d'accéder aux données adéquates au bon moment, tout en garantissant le respect de la confidentialité et d'autres exigences réglementaires et en ajoutant de la valeur aux capacités des clients de Snowflake. »

Le partenariat entre Snowflake et Alation est essentiel pour fournir la valeur des données à des secteurs clés, et l'actualité d'aujourd'hui constitue la dernière étape dans le renforcement du partenariat de Snowflake et d'Alation. En avril 2021, Alation a été l'un des cinq premiers « Snowcases » vedettes (solutions industrielles et technologiques par les partenaires de confiance de Snowflake pour soutenir le parcours dans le cloud de données de Snowflake), débutant avec sa capacité de gouvernance active des données pour Snowflake. En juin 2021, Snowflake a participé au tour de financement de série D d'Alation et a nommé Alation Partenaire de gouvernance des données de l'année . En septembre 2021, Alation a renforcé son partenariat avec Snowflake et a été la première société à réaliser une évaluation dans le cadre de la nouvelle norme Cloud Data Management Capabilities (CDMC), sponsorisée par le Conseil EDM et vérifiée par KPMG. En novembre 2021, Alation a rejoint le programme accéléré de gouvernance des données de Snowflake afin de soutenir davantage leurs clients communs dans leurs parcours de gouvernance des données.

