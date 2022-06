Vive el fútbol como nunca antes con Verizon

English Spanish

Lo que necesitas saber:



Verizon se ha asociado exclusivamente con LaLiga, Alianza de Futbol y leyendas del fútbol mexicano para brindarles a los clientes acceso a eventos y experiencias como nunca antes.

Como socio regional oficial de LaLiga, los clientes de Verizon tendrán acceso a experiencias de primer nivel como ver partidos en vivo de ElClásico, conocer en persona a leyendas del fútbol y la oportunidad de participar en una competencia de juegos en línea personalizada.

A través de la asociación de Verizon con Alianza de Fútbol, ​​los clientes tienen la oportunidad de conocer a algunas de las leyendas del fútbol más populares de México durante la gira Verizon Copa Alianza, con torneos de fútbol que se llevan a cabo en 10 ciudades de todo el país.



NUEVA YORK, June 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Atención a todos los fanáticos del fútbol: experimenten el fútbol a un nivel completamente nuevo en la red en la que más personas confían, con asociaciones exclusivas a través de LaLiga y Alianza de Futbol, ​​y experiencias solo con Verizon.

Las mejores asociaciones de fútbol en la industria, con acceso exclusivo para clientes de Verizon

Verizon se asoció con LaLiga, la principal división de fútbol profesional de España, como socio regional oficial, lo que brinda a los clientes acceso a experiencias de primer nivel como ElClásico en vivo, encuentros con leyendas del fútbol y la oportunidad de participar en una competencia de juegos en línea personalizada: eLaLiga. Para más información haz clic aquí.

Verizon también es socio oficial de Alianza de Futbol, ​​la principal organización nacional dedicada al apoyo y desarrollo del fútbol amateur hispano en los Estados Unidos. La gira de la Verizon Copa Alianza 2022 consta de torneos de fútbol amateur que se llevan a cabo en 10 ciudades: Phoenix, Dallas, Denver, Houston, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, San José, El Paso y Austin. La gira comenzó a principios de mes en Phoenix y está programada para continuar hasta noviembre de 2022.

"En Verizon, las necesidades de nuestros clientes influyen en la forma en que abordamos los planes, productos y ofertas. Es por eso que incluimos llamadas ilimitadas y roaming a México como parte de nuestros planes Unlimited y, más recientemente, agregamos llamadas a casi todos los países de América Latina sin costo adicional, cubriendo directamente las necesidades de nuestros clientes hispanos", dijo Arturo Picicci, director ejecutivo de marketing de Verizon. "Ahora, vamos aún más lejos, ofreciendo las mejores experiencias de fútbol que nuestros clientes hispanos adoran solo con Verizon. Con propiedades prestigiosas como LaLiga, asociaciones con leyendas del fútbol mexicano y torneos como Verizon Copa Alianza, ofrecemos experiencias y un acceso sin precedentes a la par de tecnología que cambia el juego”.

Oportunidad de conocer a tus leyendas favoritas del fútbol en la Copa Alianza

Los fanáticos del fútbol en Verizon tendrán la oportunidad de conocer a algunas de las leyendas del fútbol más populares de México, incluidos los exjugadores de la selección nacional Oribe Peralta, Pavel Pardo, Oswaldo Sánchez y Jorge Campos. Consulta las fechas a continuación y ven a vernos:

Ciudad Fecha Hora Alianza de Futbol

Lugar de evento Jugador Dallas 18 de Junio 11:30 AM - 1:00 PM Harold Patterson Sports Center Oribe Peralta Houston 9 de Julio 11:30 AM - 1:00 PM Bear Creek Pioneers Park Pavel Pardo Chicago 16 de Julio 11:30 AM - 1:00 PM Stuart Sports Complex Pavel Pardo NYC 6 de Agosto 11:30 AM - 1:00 PM Randall's Island Park Oswaldo Sanchez LA 20 de Agosto 11:30 AM - 1:00 PM San Bernardino Soccer Complex Jorge Campos

Para más información visita: https://alianzadefutbol.com/alianza/verizon-copa

Haz streaming de tus partidos favoritos y habla con tus seres queridos en el extranjero, con ventajas que solo ofrece Verizon

Transforma tu sala de estar en la mejor experiencia para fanáticos del fútbol con Verizon Home Internet, desde solo $25 por mes con pago automático y en uno de nuestros planes móviles 5G premium. Y si estás en movimiento, experimenta velocidades hasta 10 veces más rápidas que las velocidades 4G LTE de Verizon con Verizon 5G Ultra Wideband y no te pierdas ni un momento de tu partido favorito.

No olvides que los clientes de Verizon pueden ver sus partidos favoritos de LaLiga en ESPN+, con opciones de transmisión incluidas en planes 5G Unlimited seleccionados. Y, como siempre, las llamadas y los mensajes de texto a México y Canadá están incluidos en planes 5G Unlimited seleccionados. Para obtener más información, visita: https://www.verizon.com/plans/unlimited/ .

5G Ultra Wideband de Verizon brinda una conexión similar a la banda ancha en más de 75 estadios y arenas en más de 1700 ciudades en todo el país.

Y para aquellos que se mantienen en contacto con sus seres queridos en América Latina, Global Choice está incluido en planes selectos sin costo alguno. Global Choice es el plan de llamadas internacionales que brinda una cantidad selecta de minutos de llamadas de larga distancia a clientes calificados nuevos y existentes para que puedan acceder hasta cinco horas por mes para llamar a sus amigos y seres queridos en uno de los 17 países de América Latina, incluyendo Cuba - con tarifas reducidas por horas adicionales. Para obtener más información, visite: verizon.com/globalchoice .

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) fue establecida el 30 de junio de 2000 y está celebrando su vigésimo año como uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $133.6 mil millones en el año 2021. La compañía ofrece servicios y soluciones de voz, datos y video en sus redes y plataformas premiadas, satisfaciendo la demanda de sus clientes por servicios móviles, conectividad, seguridad y control de la red.

VERIZON’S ONLINE MEDIA CENTER: News releases, stories, media contacts and other resources are available at verizon.com/news. News releases are also available through an RSS feed. To subscribe, visit www.verizon.com/about/rss-feeds/.

Contacto de la prensa:

Ana Ibarra

ana.ibarra@verizon.com