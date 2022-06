TC Transcontinental lance son Plan de responsabilité sociale de l’entreprise 2025, reflétant son engagement de bâtir un avenir durable et prospère

English French

MONTRÉAL, 15 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B) est fière de dévoiler aujourd’hui son nouveau Plan de responsabilité sociale de l’entreprise 2025, Bâtir notre avenir. Reconnue plus tôt cette année au 16e rang du palmarès des 100 entreprises les plus responsables au monde par le réputé classement Corporate Knights, TC Transcontinental souhaite concevoir un avenir qui soit vert, inclusif, innovant, durable, solidaire et responsable.



Le nouveau plan se décline autour de cinq grands thèmes qui guideront les actions de l’entreprise pour les quatre prochaines années : une croissance plus verte, un milieu inclusif et sécuritaire, des produits innovants et durables, un engagement solidaire dans nos communautés et une gouvernance et des pratiques d’affaires responsables.

« En tant qu’entreprise familiale, nous bâtissons dans une perspective à long terme, a indiqué Isabelle Marcoux, présidente du conseil. La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) a pris racine chez TC Transcontinental dès ses débuts et fait partie intégrante de nos stratégies de croissance, notamment au chapitre du développement de produits durables. Elle est soutenue par une gouvernance rigoureuse, ainsi que par nos valeurs et notre culture de diversité et d’inclusion. Nous répondons ainsi aux besoins de nos clients et aux objectifs de création de valeur à long terme de nos investisseurs et participons au bien-être de nos collectivités. »

Le président et chef de la direction, Peter Brues, a renchéri en disant : « Notre message à nos parties prenantes est sans équivoque : nous sommes engagés à jouer un rôle de leader afin de bâtir un avenir plus durable. Nos collègues sont la clé de notre réussite et, en misant sur l’expertise de nos équipes et notre excellence manufacturière, nous améliorerons notre performance en sécurité et en matière environnementale. Nos efforts soutenus en innovation, appuyés par notre équipe talentueuse en recherche et développement et nos investissements importants à cet égard, contribuent à accélérer la commercialisation de solutions novatrices et durables. »

« Nous sommes fiers de ce plan 2025, qui pose un jalon de plus dans notre démarche de responsabilité sociale de l’entreprise, a dit Magali Depras, chef de la stratégie et de la RSE. À la suite d’une vaste consultation menée l’an dernier, nous avons aligné nos cibles avec les attentes de nos parties prenantes et les grandes tendances de l’industrie, notamment en ce qui a trait à la création d’une économie circulaire et la réduction des gaz à effet de serre. »

La Société diffuse également son Rapport d’étape de responsabilité sociale de l’entreprise 2021, qui vient clôturer son plan triennal 2019-2021, Agir ensemble. Durant cette période, la Société a réduit de moitié son taux de fréquence d’incidents, a diminué de 10 % ses émissions de gaz à effet de serre et a dépassé ses objectifs en matière de diversité des genres.

Le Plan de responsabilité sociale de l’entreprise 2025 de la Société est disponible en français, en anglais et en espagnol.

Le Rapport de responsabilité sociale de l’entreprise 2021 de la Société est disponible en français, en anglais et en espagnol.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 45 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 8000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 2,6 milliards de dollars canadiens pour l’exercice financier clos le 31 octobre 2021. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.

Pour renseignements :