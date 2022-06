ผลการวิจัยตัวใหม่ของ McKinsey & Company แสดงให้เห็นว่าภายในปี 2030 เทคโนโลยี metaverse อาจสามารถเติบโตโดยมีมูลค่าสูงสุดถึง 5 ล้านล้านดอลลาร์

Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai Chinese (Simplified)

กรุงนิวยอร์ก, ลอนดอน และกรุงปารีส, June 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- McKinsey & Company ได้ออกรายงานฉบับใหม่ที่มีชื่อว่า “ Value creation in the metaverse ” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี metaverse อาจเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราไม่ควรเพิกเฉย การพยากรณ์เบื้องต้นของ McKinsey แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี metaverse มีศักยภาพที่จะเติบโตได้โดยที่มีมูลค่าสูงสุดถึง 5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 แสดงให้เห็นว่าอีคอมเมิร์ซหรือธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นแรงผลักดันทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด (2.6 ล้านล้านดอลลาร์) นำหน้าภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ การเรียนรู้แบบเสมือนจริง (virtual learning) (270 พันล้านดอลลาร์) การโฆษณา (206 พันล้านดอลลาร์) และอุตสาหกรรมเกม (125 พันล้านดอลลาร์)



เนื่องจากบริษัททุกขนาดและทุกประเภทต่างกำลังมองหาช่องทางที่จะเข้าสู่ตลาดของเทคโนโลยี metaverse ดังนั้นรายงานแบบคลอบคลุมฉบับนี้จึงให้มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับว่าอะไรใช่และอะไรไม่ใช่สำหรับเทคโนโลยี metaverse กลุ่มนักลงทุนที่เข้าตลาดช่วงแรก ๆ เป็นอย่างไร อะไรเป็นสิ่งผลักดันให้เกิดการลงทุน และศักภาพสำหรับผู้บริโภคและบริษัทประเภท B2B

รายงานนี้จัดทำขึ้นโดยจากการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกหลากหลายต่าง ๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทวิจัยแห่งนี้ที่รวมถึงการสำรวจผู้บริโภคและผู้บริหารจำนวนมากกว่า 3,400 คนเกี่ยวกับรับเอาเทคโนโลยี metaverse มาใช้ ศักยภาพ และผลกระทบของเทคโนโลยีนี้ที่มีต่อพฤติกรรม นักวิจัยยังได้สัมภาษณ์ผู้สร้างและผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมด้าน metaverse นี้ด้วย

“metaverse เป็นจุดเปลี่ยนเว้าเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับบริษัทต่าง ๆ และแสดงถึงโอกาสที่มีนัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อวิถีการดำรงชีวิต การเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมใหม่ และการทำงานร่วมกันของเรา” Eric Hazan หุ้นส่วนอาวุโสของบริษัท McKinsey & Company กล่าว "ความมุ่งหวังของเราก็คือเพื่อช่วยเหลือผู้นำทั้งผู้บริโภคและบริษัทต่าง ๆ ในแบบ B2B ได้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับพลังอำนาจและศักยภาพของ metaverse ระบุแผนกลยุทธ์ และเป็นแรงผลักดันเพื่อการวิวัฒนาการ"

อะไรเป็นแรงขับเคลื่อนการลงทุนในธุรกิจด้าน metaverse

บริษัท ธุรกิจเงินร่วมลงทุน และบริษัททุนนอกตลาดต่างๆ ได้เริ่มแล้วในปีนี้โดยได้ลงทุนในอุตสาหกรรม metaverse ที่มีมูลค่ามากกว่า 120 พันล้านดอลลาร์—มากกว่าการลงทุนในปีที่ผ่านมาเป็นสองเท่าซึ่งในปีที่ผ่านมามีมูลค่าการลงทุน 57 พันล้านดอลลาร์

มีหลายปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดความกระตือรือร้นของนักลงทุนเหล่านี้ ได้แก่:

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบต่อเนื่องในด้านปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการเติบโตของ metaverse

แรงลมส่งด้านประชากร

การมีส่วนร่วมและการตลาดของแบรนด์โดยที่ผู้บริโภคเป็นผู้กำหนดทิศทางที่แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

ความพร้อมของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากผู้ใช้ได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในเทคโนโลยี metaverse เวอร์ชั่นของยุคปัจจุบันซึ่งอุตสาหกรรมเกมมีส่วนขับเคลื่อนอย่างมากในขณะที่แอปพลิเคชั่นใหม่ ๆ ที่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อการใช้งานด้านสื่อสังคมออนไลน์ ด้านสุขภาพ ด้านการค้า การเรียนรู้เสมือนจริง และการใช้งานด้านอื่น ๆ

เกมเมอร์จำนวนมากกว่าสามพันล้านคนทั่วโลกได้เข้าถึง meteverse ในเวอร์ชันต่าง ๆ แล้วในตอนนี้

Lareina Yee หุ้นส่วนอาวุโสของ McKinsey & Company กล่าวว่า "แม้ว่ามีแนวความคิดการเชื่อมต่อเสมือนจริงมาหลายทศวรรษแล้วก็ตาม แต่ปัจจุบันโลกแห่งความเป็นจริงกำลังมาแรงอย่างมาก กล่าวคือ คนเป็น ๆ เป็นผู้ใช้งาน ใช้จ่ายด้วยเงินจริง ๆ และบริษัทต่าง ๆ กำลังมีการเดิมพันครั้งใหญ่" "กระนั้นก็ตาม กระแสที่กำลังบูมนี้ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะแยกความตื่นเต้นเกินบรรยายนี้ออกจากความเป็นจริงได้ สิ่งที่น่าจดจำก็คือแม้ว่าภาวะฟองสบู่ไอที (dot-com boom) ในช่วงแรกนั้นได้ส่งผลให้บริษัทต่าง ๆ จำนวนมากต้องปิดตัวลงก็ตาม แต่อินเทอร์เน็ตเองประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้มีบริษัทใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาด"

ผู้บริโภคมีส่วนร่วมใน metaverse แล้วในตอนนี้

ผู้บริโภคได้เริ่มใช้งานเทคโนโลยีนี้แล้ว งานวิจัยของ McKinsey ได้แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภครู้สึกตื่นเต้นกับการเปลี่ยนผ่านชีวิตไปสู่ยุค metaverse โดยที่มีตัวเลขประมาณหกในสิบ (59%) ของผู้บริโภคที่ต้องการอย่างน้อยหนึ่งประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี metaverse มากกว่าประสบการณ์การใช้ในลักษณะแบบทางกายภาพทั่วไป

ในจำนวนผู้บริโภคเหล่านี้ กิจกรรมบางประเภทมีความโดดเด่นโดยเป็นตัวเลือกที่ผู้บริโภคต้องการมากที่สุดในเทคโนโลยีเสมือนจริง กิจกรรมเหล่านี้ได้แก่:

การซื้อสินค้า—การซื้อสินค้าจริงหรือสินค้าเสมือนจริง (79%)

การเข้าร่วมงานกิจกรรมทางสังคมแบบเสมือนจริงหรือการเล่นโซเชียลเกม (78%)

การออกกำลังกายด้วยการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (76%)



ผู้บริหารอาวุโสเชื่อว่า metaverse จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมของพวกเขา

ผู้นำธุรกิจต่างมองเห็นถึงศักยภาพของ metaverse ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดผลกระทบและการเติบโตทางธุรกิจ เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของผู้นำเหล่านี้กล่าวว่าพวกเขาคาดหวังว่า metaverse จะมีผลกระทบเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมของตนภายในช่วงห้าถึงสิบปี โดยที่มีผู้นำธุรกิจจำนวน 31 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่า metaverse จะทำให้การดำเนินธุรกิจของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปในด้านปัจจัยพื้นฐาน ที่สำคัญกว่านั้นคือ ผู้นำหนึ่งในสี่คาดหวังว่าเทคโนโลยี metaverse จะขับเคลื่อนการเติบโตของอัตรากำไรทั้งหมดขององค์กรได้มากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ในอีกห้าปีข้างหน้า

Tarek Elmasry หุ้นส่วนอาวุโสของ McKinsey & Company กล่าวว่า “เทคโนโลยี metaverse ทำให้เราอยู่ ณ จุดเปลี่ยนผ่านที่จะเข้าสู่คลื่นลูกใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล” "เทคโนโลยีนี้คือสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตส่วนตัวและการดำเนินธุรกิจซึ่งนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมกิจการธุรกิจ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริโภค และพลเมืองอาจต้องการเรียนรู้ศึกษาและเข้าใจให้มากเท่าที่จะทำได้เพื่อสามารถเข้าใจเกี่ยวกับปรากฎการณ์นี้ที่ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะเป็นตัวหนุนและอาจมีการขยายขอบเขตแผ่หลายออกไปยังเศรษฐกิจและสังคมของเราได้"

สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมและหากต้องการอ่านรายงานฉบับสมบูรณ์ กรุณาคลิก ที่นี่

เกี่ยวกับรายงาน

McKinsey ได้สำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคและผู้บริหารอาวุโสจำนวนมากกว่า 3,400 คนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จีน ยุโรป และสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนิสัยของผู้ใช้งานเทคโนโลยี metaverse ในปัจจุบัน — กล่าวคือ ในส่วนที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ สิ่งที่พวกเขาทำอยู่ และสิ่งที่พวกเขาคาดหวังที่จะทำ ในการวิเคราะห์ศักยภาพด้านการสร้างคุณค่าของเทคโนโลยี metaverse และรูปแบบการลงทุนทั้งหมด เราได้ศึกษาตัวขับเคลื่อนกิจกรรมในบรรดาบริษัท ธุรกิจร่วมลงทุน และกองทุนนอกตลาดต่าง ๆ เราได้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของ metaverse ที่อาจมีต่อหมวดธุรกิจต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดมากที่สุดกับเทคโนโลยีและการใช้งานซึ่งเราได้ศึกษาเสริมเพิ่มเติมด้วยการวิจัยเพิ่มเติม กรณีศึกษา และตัวอย่างการใช้งานในโลกความเป็นจริง นอกจากนี้รายงานยังรวมเอาข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ห้าอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย แฟชั่น และสินค้าฟุ่มเฟือย อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคในรูปแบบแพ็คเกจ อุตสาหกรรมด้านบริการทางการเงิน อุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีก และอุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคม สื่อมีเดีย และเทคโนโลยี

เกี่ยวกับบริษัท McKinsey & Company

McKinsey & Company เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการระดับโลกแห่งหนึ่งที่มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆ ให้มีการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน เราทำงานร่วมกับลูกค้าต่าง ๆ ทั่วโลกในหมวดธุรกิจภาคเอกชน ภาครัฐและภาคสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของลูกค้าเหล่านี้ เราผสมผสานกลยุทธ์และเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อช่วยเหลือองค์กรในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มีความยั่งยืนมากขึ้น มีผลการดำเนินงานที่ทำกำไรแบบยาวนาน และสร้างบุคลากรที่มุ่งสู่ความสำเร็จเพื่อคนในรุ่นนี้และคนรุ่นถัดไป

เกี่ยวกับการเติบโต การตลาด และการขาย, McKinsey & Company

ภารกิจของแผนก McKinsey’s Growth, Marketing & Sales ภารกิจที่ต้องปฏิบัติก็คือเพื่อช่วยเหลือผู้นำบริษัทลูกค้าทั้งระดับผู้บริโภคและระดับธุรกิจกับธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตที่สำคัญผ่านกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่มีความหมายและกำไรที่ขับเคลื่อนด้วยการตลาด การปฏิบัติหน้าที่นี้จะช่วยให้ลูกค้าของบริษัทสามารถกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ พัฒนาขีดความสามารถด้านการตลาดและการขาย และเชื่อมต่อองค์กรเพื่อตระหนักถึงศักยภาพของโอกาสการติดต่อลูกค้าแบบหลากหลายช่องทาง ลูกค้าได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ของ McKinsey ในขอบเขตหลักสำคัญได้แก่ ด้านการเติบโต การตลาด และการขาย เช่น กลยุทธ์ด้านการเติบโต, การสร้างแบรนด์, ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า, ROI ด้านการตลาด, การตลาดแบบดิจิทัล, CLM, การกำหนดราคา, และการจัดการด้านการขาย และช่องทางการขาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

ผู้ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ในสหรัฐอเมริกา: MaryLiz Ghanem, DiGennaro Communications, McKinsey-DiGennaro@digennaro-usa.com , +1 917 518 8422