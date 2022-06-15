McKinsey & Company的新研究显示，元宇宙的价值到2030年可能增长到5万亿美元

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纽约、伦敦和巴黎, June 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- McKinsey & Company 发布了新报告《 元宇宙中的价值创造 》（Value Creation in the Metaverse），显示元宇宙可能大到无法忽视。McKinsey的初步预测显示，到2030年，元宇宙的价值可能增长到5万亿美元。报告显示，电子商务成为最大的经济力量（2.6万亿美元），领先虚拟学习（2700亿美元）、广告（2060亿美元）和游戏（1250亿美元）等行业。



随着各种不同形式和规模的公司期望进入元宇宙，这份详尽的报告清楚地说明了元宇宙是什么，不是什么，先行者在做什么，是什么在推动投资，以及消费公司和B2B公司的潜力。

该报告建立在多种独到见解和分析的基础之上，包括一项对3400多名消费者和高管的调查，关于元宇宙采用、元宇宙潜力以及其对行为可能的影响的调查。研究人员还采访了元宇宙建设者和行业专家。

McKinsey & Company高级合伙人Eric Hazan表示：“元宇宙代表了公司的战略转折点，它提供了重要的机会来影响我们生活、联系、学习、创新和协作的方式。我们的目标是帮助消费企业和B2B企业的领导者更好地了解元宇宙的力量和潜力，确定战略需求，并充当其发展的一股力量。”

是什么在推动元宇宙投资

今年，企业、风险投资和私募股权公司已经在元宇宙投资了1200多亿美元——比去年全年的570亿美元投资高出了两倍多。

多个因素在推动投资者的热情：

支撑元宇宙所需的基础设施在技术上持续进步

人口顺风

日益以消费者为主导的品牌营销和参与

随着用户对如今元宇宙版本的探索，市场成熟度与日俱增，这主要是由游戏驱动的，同时应用程序出现在了社交、健身、商务、虚拟学习和其他用途

全球已经有30多亿游戏玩家可以使用各种版本的元宇宙。

McKinsey & Company高级合伙人Lareina Yee表示：“虽然虚拟连接的想法已经酝酿了数十年，但现在它才变得日趋真实，意味着真正有人在使用它，消费真金白银，公司正押下大赌注。” 然而，这种蓬勃发展的兴趣使得人们很难将炒作与现实区分开来。值得记住的是，虽然第一次互联网泡沫的破灭导致了数十家公司的消失，但互联网本身却在不断发展壮大，产生了新入围者。”

消费者已经在参与元宇宙

消费者已经在这里。McKinsey的研究表明，消费者对将生活过渡到元宇宙感到兴奋，有近十分之六（59%）的消费者更喜欢至少一种元宇宙体验，而不是其现实体验。

在这些消费者中，某些类型的活动在沉浸式世界中最受青睐：

购物——购买实物或虚拟商品（79%）

参加虚拟社交活动或玩社交游戏（78%）

使用虚拟现实锻炼（76%）



资深领导者们相信，元宇宙将对他们的行业产生重大影响

企业领导者看到了元宇宙推动影响力和利润增长的潜力。95%的领导者表示，他们预计元宇宙将在5到10年内对其行业产生积极影响，其中31%的人表示元宇宙将从根本上改变其行业的运营方式。更重要的是，四分之一的领导者预计，在未来五年，元宇宙技术将推动组织总体利润增长15%以上。

McKinsey & Company高级合伙人Tarek Elmasry表示：“元宇宙将我们置于下一波数字颠覆的风口。这是一场变革。它可能对我们的商业和个人生活产生重大影响，因此，企业、决策者、消费者和公民可能希望尽可能多地探索和了解这一现象、支撑它的技术，以及它可能对我们的经济和更广泛的社会产生的影响。”

如需了解更多见解和阅读报告全文，请点击 此处 。

关于这份报告

McKinsey对亚太地区、中国、欧洲和美国的3400多名消费者和高管进行了调查，以深入了解当前元宇宙用户的习惯——他们的动机、他们正在做什么以及他们期望做什么。在分析元宇宙价值创造潜力和总投资格局过程中，我们研究了大型企业、风险资本和私募股权基金中活动的驱动因素。我们研究了与元宇宙技术及使用最密切的行业元宇宙对其的潜在影响，并通过更多研究、案例和现实世界的例子对我们的研究作了补充。该报告还包括五大行业的深入分析，这五大行业是：服装、时尚和奢侈品；消费品包装；金融服务；零售；以及电信、媒体和技术。

关于McKinsey & Company

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关于McKinsey & Company增长、营销和销售

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