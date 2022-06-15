McKinsey & Company 的新研究顯示，到 2030 年，元宇宙的價值可能增長至 5 萬億美元

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紐約、倫敦和巴黎, June 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- McKinsey & Company 發佈了新的報告「 元宇宙中的價值創造」。該 報告說明元宇宙擁有巨大的影響，不能忽視。McKinsey 的初步預測顯示，到 2030 年，「元宇宙」有潛力成長至 5 萬億美元。報告顯示電子商務為最大的經濟力量（2.6 萬億美元），領先虛擬學習（2,700 億美元)、廣告（2,060 億美元）及遊戲（1,250 億美元）等領域。



由於各種不同形式和規模的公司都希望進入元宇宙，這份詳盡的報告清楚地說明了元宇宙到底是什麼、不是什麼，先行者在做什麼，又是什麼推動了投資，以及消費者與一眾企業對企業 (B2B) 公司的潛力。

該報告建立在多種專業的見解和分析上，包括對超過 3,400 名消費者及行政人員的調查，內容涉及元宇宙的應用、潛力及其對行為產生影響。研究人員還訪問了元宇宙的建設商和行業專家。

McKinsey & Company 資深合夥人 Eric Hazan 表示：「元宇宙代表公司的策略轉捩點，提供了一個重大的機會來影響我們的生活、連繫、學習、創新及協調合作的方式。我們的抱負是幫助消費者與 B2B 公司的領導者更好地了解其力量和潛能，識別策略迫切性，並作為其進化的動力。」

是什麼推動了元宇宙投資

今年，公司、風險投資及私募股權公司已經在虛擬世界中投資了超過 1,200 億美元，是去年全年投資的 570 億美元的兩倍多。

推動這位投資者的熱情的多個因素：

為虛擬世界提供動力所需的基礎設施的持續技術進步

人口的助力

消費者為主導的品牌市場營銷與參與的日益增長

隨著用戶探索當今版本的元宇宙，市場接受度不斷提高。這主要由遊戲驅動，而應用程式則出現在社交、健身、商務、虛擬學習和其他用途中

目前，全球已有超過 30 億的遊戲玩家可以使用不同版本的元宇宙。

McKinsey & Company 資深合夥人 Lareina Yee 表示：「雖然虛擬連接的想法已經醞釀了數十年，而現在卻越來越真實。這意味著真正被人所使用並花費真實的金錢，並且公司正在大筆的注資。然而，這種蓬勃發展的意向使得人們很難將炒作與現實區分開來。值得一提的是，雖然第一次互聯網泡沫的破滅導致了數十家公司的消失，但互聯網本身卻在不斷發展壯大，從而帶來新進者。」

消費者已經在參與元宇宙

消費者已經存在。McKinsey 的研究顯示，消費者對將生活轉變為虛擬的元宇宙而感到興奮，近十分之六 (59%) 的消費者更喜歡至少一種虛擬的元宇宙體驗，而不是其物理替代品。

在這些消費者中，某些類型的活動在虛擬世界中最受睞青：

購物—購買實物或虛擬商品（79%）

參加虛擬社交活動或玩社交遊戲 (78%)

利用虛擬場境做運動鍛練 (76%)



資深領導者認為，元宇宙將對其行業產生重大影響

業務領導看到了元宇宙推動影響力及利潤增長的潛力。95% 的領導者表示，他們預計元宇宙將在五到十年內對其行業產生積極影響。31% 的領導者表示，元宇宙將從根本上改變行業的運作方式。更重要的是，四分之一的領導者預計元宇宙技術將推動其組織未來五年內超過 15% 的總利潤增長。

McKinsey & Company 資深合夥人 Tarek Elmasry 表示：「元宇宙讓我們成為下一波數碼顛覆浪潮的風口浪尖。它具有變革性。這可能會對我們的商業和個人生活產生重大影響，這就是為什麼業務、政策制定者、消費者和公民可能希望盡可能多地探索和了解這種現象、支撐其技術以及可能對我們的經濟和更廣泛的社會產生影響。」

如欲了解更多見解及閱讀完整報告，請點擊 此處 。

關於報告

McKinsey 對亞太區、中國、歐洲及美國的 3,400 多名消費者和高層進行了調查，以深入了解當前元宇宙用戶的習慣 — 他們的動機、他們在做什麼、 以及他們期望做什麼。在分析元宇宙的價值創造潛力和總投資形勢時，我們考核了大型企業、風險投資及私募股權基金之間的活動推動因素。我們探究了元宇宙對與其技術和用途最密切相關的部門的潛在影響，並透過額外的研究、案例研究及現實世界的例子來補充我們的研究。該報告還包括對五個行業的深入分析：服裝、時尚和奢侈品； 包裝消費品; 金融服務; 零售; 以及電訊、傳媒與技術。

關於 McKinsey & Company

McKinsey & Company 是一家致力於幫助組織實現可持續、融合增長的全球管理顧問公司。我們與私營、公共及社會部門的客戶合作，以解決複雜的問題，並為所有利益相關者締造正向的轉變。我們結合大膽的策略與變革性技術，以幫助組織更可持續地進行創新，獲得業績表現的持久收益，並建立將能在這一代及下一代均可茁壯成長的勞動力。

關於 McKinsey & Company 的增長、推廣和銷售

McKinsey 的增長 、推廣及銷售的使命 實踐是幫助消費者和企業對企業(B2B)客戶的領導者透過有意義的轉型和市場營銷驅動的利潤創造重要的增長。該實踐可幫助其客戶設定策略方向、開發其市場營銷和銷售能力，並將其組織連繫起來，以實現今天的全方位機遇的全部潛力。客戶受益於 McKinsey 在增長、市場推廣和銷售等核心領域的經驗，例如增長策略、品牌、客戶見解、市場投資回報率、數碼市場、合同生命周期管理、定價和銷售以及渠道管理。

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美國傳媒聯絡： MaryLiz Ghanem, DiGennaro Communications, | 電郵：McKinsey-DiGennaro@digennaro-usa.com | 電話：+1 917 518 8422