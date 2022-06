English French

Quadient annonce la cession de ses activités Graphiques dans les pays Nordiques à Ricoh

Paris, le 16 juin 2022

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé la vente de ses activités Graphiques situées dans les pays Nordiques au leader des solutions d’impression, Ricoh.

Dans le cadre de sa stratégie Back to Growth, Quadient reste pleinement engagée dans le développement de ses solutions stratégiques Software et de Consignes Colis Automatiques, portées respectivement par l'accélération de la digitalisation des processus métier et la croissance du commerce électronique. Quadient procède ainsi au remodelage de son portefeuille en cédant les activités moins stratégiques regroupées au sein de ses Opérations Annexes. Les activités Graphiques de Quadient dans les pays Nordiques consistent principalement dans la distribution de solutions d’impression et de finition d’impression pour les entreprises en Suède, Norvège, Danemark et Finlande. L'équipe compte 23 employés dans la région, qui intégreront les équipes de Ricoh dans leurs pays respectifs.

L'opération contribuera également à réduire davantage la contribution des Opérations Annexes et permettra à Quadient de se concentrer pleinement sur ses principales zones géographiques et solutions stratégiques.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, a commenté : « Avec la cession de nos activités Graphiques dans les pays Nordiques, nous aurons presque finalisé la reconfiguration de notre entreprise en une structure rationalisée, concentrée exclusivement sur nos solutions liées au Courrier, de Consignes Colis et d’Automatisaton Intelligente des Communications. Comme lors de nos précédentes cessions, nous sommes engagés à mener nos activités de manière responsable, et je suis heureux que nous ayons trouvé en Ricoh la meilleure maison possible pour accompagner nos clients et nos talentueuses équipes Graphics dans cette nouvelle phase de leur parcours ».

Eef de Ridder, Vice-Président Groupe, Communications Graphiques de Ricoh Europe, a déclaré : « C'est une acquisition extrêmement positive pour Ricoh. Nous observons une augmentation de la demande pour des solutions de finition fiables et de haute qualité, tandis que les clients prennent conscience des nombreuses possibilités offertes par le grand format, le jet d'encre et le toner à l'échelle commerciale. En parallèle, de nombreux clients sont aussi en quête de solutions intégrées de bout en bout. Avec des décennies d'expérience dans ce domaine, Ricoh est parfaitement placée pour soutenir ceux qui innovent dans le domaine de l'impression et qui ont plus que jamais l'ambition de trouver de nouvelles applications et de nouvelles sources de revenus ».

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur https://invest.quadient.com.

À propos de Ricoh

Ricoh renforce les espaces de travail numériques en utilisant des technologies et des services innovants permettant aux individus de travailler plus intelligemment. Depuis 85 ans, Ricoh est le moteur de l'innovation et l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de documents, de services informatiques, de services de communication, d'impression commerciale et industrielle, d'appareils photo numériques et de systèmes industriels.

Basé à Tokyo, le groupe Ricoh est présent dans environ 200 pays et régions. Au cours de l'exercice financier terminé en mars 2022, le groupe Ricoh a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 1 758 milliards de yens (environ 14,5 milliards d'USD).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://www.ricoh-europe.com.

