Gofore Oyj

Lehdistötiedote

16.6.2022 klo 11.00

Gofore mukana muotoilemassa Helsingistä kestävän kasvun kaupunkia kaikille



Helsingin kaupunki on valinnut Goforen kumppanikseen digipalvelujen muotoiluun osana Kasvun paikka -kaupunkistrategiaan nojaavaa palvelumuotoiluhanketta. Muun muassa palvelujen inklusiivisuutta edistävä työ on yhteiskunnallista vaikuttavuutta, johon osallistumisessa eettisen digitalisaation pioneeri Gofore on vakiinnuttanut asemansa.

Goforen ja Helsingin kaupungin kumppanuus syvenee entisestään, kun Goforen vahva osaaminen palveluiden ja toimintojen muotoilijana saadaan kaupungin käyttöön uuden puitesopimuksen myötä. Gofore on puitesopimuksessa mukana palveluiden ja organisaation muotoilun osa-alueella sekä digitaalisten palveluiden muotoilun osa-alueella.



Kaupunki on keskeinen toimija yhteiskunnallisten ilmiöiden ja systeemisten haasteiden tulkitsemisessa ja ratkomisessa, ja muotoilu on uudistamisessa keskeinen työkalu. Helsingillä on vuoden 2012 muotoilupääkaupunkina jo yli kymmenen vuoden kokemus muotoilun käytöstä. Muotoiluhanke liittyy vahvasti Helsingin Kasvun paikka -kaupunkistrategiaan.



- Kaupunkistrategian johtavana ajatuksena on, että Helsinki on kasvun paikka. Tämä tarkoittaa paitsi asukasluvun ja talouden kasvun myötä ohella esimerkiksi sitä, että Helsinki on hyvä paikka kasvaa lapsesta aikuiseksi, kasvattaa osaamistaan sekä kasvattaa kaikkea sitä hyvää, mitä meillä on. Helsingin tulee olla kaupunki, jossa voi toteuttaa itseään, luoda mahdollisuuksia ja tarttua niihin. Tämä edellyttää myös pitkäjänteistä ja kestävää taloudellista kasvua. Tavoitteenamme on, että yhteinen strategiamme vie meitä kohti parempaa kaupunkia, jonka päämääränä on hyvän, hauskan ja kestävän elämän mahdollistaminen jokaiselle helsinkiläiselle, toteaa Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.

Kaupunkistrategiaan sisältyy muun muassa toimenpiteitä eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Helsingin kaupungilla on yli tuhat digitaalista kanavaa, joista halutaan luoda yhtenäinen käyttökokemus kaikille, keskenään erilaisille kaupunkilaisille.

- Inklusiivisuuden lisäksi meitä inspiroi tässä myös ennakoivien palveluiden kehittäminen, jossa Gofore on ollut mukana esimerkiksi varhaiskasvatuksen palvelupolkua parantaneessa ASTI-hankkeessa. Samanlaisia ennakoivia palveluita voisi kehittää vaikkapa ikäihmisille ja maahanmuuttajille, visioi Goforen muotoilupalveluista vastaava Viljakaisa Aaltonen.

Palvelumuotoilua koskevaan, yhteensä 22 miljoonan euron arvoiseen, puitejärjestelyyn oli jopa 45 hakijaa. Helsinki painotti valinnassaan 60-prosenttisesti laatua.

- Tämä on meille erityisen kannustavaa, sillä olemme määrätietoisesti panostaneet muotoiluosaamiseemme jo usean vuoden ajan ja meillä työskentelee jo yli sata muotoilijaa. Tämän onnistumisen perusteella Gofore on Suomen paras digipalveluiden muotoilukumppani. Kiitos Helsingille luottamuksesta, iloitsee Aaltonen.

Onko digimaailmassa tilaa kaikille – ja keiden ehdoilla sitä luodaan?

Gofore viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlavuottaan. Yhdenvertaisen, inklusiivisen digimaailman edistäminen on yksi yhtiön juhlavuoden teemoista. Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund osallistuu 13.7.2022 klo 14.00 Porin Suomi Areenan BEPOP-lavalla keskusteluun aiheesta yhdessä Plan International Suomen vaikuttamistyön asiantuntija Hanna Wendelinin kanssa.



Lisää tapahtumasta: https://gofore.com/tapahtuma/goforen-ja-plan-international-suomen-yhteispuheenvuoro/







