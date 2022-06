L'INSEAD lance LEAD, le premier programme en ligne de formation pour cadres sur 12 mois, pour une réelle transformation de son leadership

German English Dutch French

SAN FRANCISCO and FONTAINEBLEAU, France and SINGAPORE and ABU DHABI, United Arab Emirates, 16 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’INSEAD, The Business School for the World, a annoncé aujourd'hui le lancement de LEAD, son premier programme de formation en ligne de 12 mois destiné à accompagner les cadres dans un monde de plus en plus complexe et en mutation permanente.



En tant que pionnier mondial du développement du leadership, le programme LEAD de l’INSEAD est conçu pour offrir un parcours de formation transformateur, exigeant et efficace permettant aux cadres de s'adapter à des contextes instables et incertains, en adoptant une vision à plus long terme pour appréhender un environnement plus large et créer une valeur et un impact durables pour les différentes parties prenantes.

Les avantages du programme LEAD de l’INSEAD :

Leadership pour soi, pour son équipe, pour son entreprise



Ce programme va plus loin que beaucoup d'autres offres de formation pour cadres. Il se concentre sur les compétences de leadership organisationnel et vise à transformer en profondeur les compétences fondamentales des participants et leur capacité à avoir un impact global.

Engagement avec des professeurs de l'INSEAD de renommée mondiale, des coachs et une communauté internationale de pairs.



La vaste sélection de professeurs et de coachs à diposition stimulera et encouragera les participants à mieux appréhender la complexité des activités commerciales et à adopter une forme de management ayant un impact significatif et durable.

Avancement dans sa compréhension de soi et dans son développement personnel



Le programme s'appuie sur l'expertise de l'INSEAD en matière d'apprentissage en ligne, virtuel et hybride pour offrir des expériences pédagogiques interactives, multidimensionnelles et à fort impact. Les participants aborderont des domaines d'activité déterminants et repenseront en permanence ce que signifie pour eux le rôle de leader.

Direction vers une valeur ajoutée durable et un changement significatif dans son leadership et son entreprise.



Le monde est actuellement confronté à de multiples bouleversements, des difficultés liées aux chaînes d'approvisionnement aux crises géopolitiques et énergétiques. Les dirigeants ont parfois du mal à distinguer les tendances et les changements réels qui affectent les entreprises. Le programme propose des outils et des techniques pour aider les participants à savoir précisément où concentrer leur énergie et leurs ressources, en s'appuyant sur trois piliers fondamentaux : Mesurer, Créer et Maintenir la valeur.

Selon Charles Galunic, Directeur du programme LEAD de l’INSEAD et professeur de psychosociologie des organisations, "Dans un monde aussi complexe que le nôtre, les dirigeants souhaitent créer de la valeur ajoutée qui soit pérenne, en dépit du tumulte et des obstacles environnants. Le programme LEAD de l’INSEAD fournit aux cadres dirigeants des outils spécifiques qui leur permettront d'élargir leur vision et leurs capacités afin de créer une valeur ajoutée et d'avoir un impact durable pour tous leurs partenaires. Le parcours de formation de 12 mois, à la fois efficace et exigeant, aide les cadres à adopter des perspectives multiples, à avoir un impact significatif et à obtenir des résultats pertinents."

Séverine Guilloux, Responsable Marketing de l'INSEAD, ajoute : "L'INSEAD a toujours été à la pointe de l'innovation et est l'une des principales écoles de management dans le monde à offrir des expériences immersives de formation des cadres en ligne, ce qui s'est traduit par des taux de réussite exceptionnels et un fort engagement des participants. Le modèle de ce programme est le fruit de deux années passées à étudier de près les besoins en constante évolution des cadres, non seulement du point de vue de ce qu'ils ont à apprendre, mais aussi de la manière dont ils le font. La conception unique de ce programme de formation convient parfaitement aux cadres très occupés qui souhaitent faire progresser leur carrière et avoir un impact. Il s'agira d'une expérience véritablement transformatrice."

Une expérience de formation flexible et à fort impact

L'un des principaux avantages du programme LEAD est que les participants peuvent se former à un rythme adapté à leur emploi du temps. Les concepts complexes sont présentés de façon fragmentée par séquences courtes et de la manière la plus compréhensible possible, grâce à un enseignement en ligne et asynchrone. Le parcours de formation est aussi enrichi par des points de suivi en direct (synchrones), des présentations virtuelles en direct et une séance de clôture en présentiel sur le campus Europe de l'INSEAD.

Pour en savoir plus sur le programme LEAD de l'INSEAD, veuillez cliquer ici. La première session débutera le 29 novembre 2022.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b8f70ec2-3e6c-4aa1-b3dd-8679171f7a0e