INSEAD lanceert LEAD – zijn eerste vooraanstaande transformationele online programma van 12 maanden

SAN FRANCISCO and FONTAINEBLEAU, France and SINGAPORE and ABU DHABI, United Arab Emirates, June 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- INSEAD, The Business School for the World, heeft vandaag de lancering van LEAD aangekondigd, haar eerste vooraanstaande onderwijsprogramma voor leidinggevenden van 12 maanden om de leidinggevenden te helpen bij het leidinggeven in een steeds complexere en snel veranderende wereld.



Als 's werelds toonaangevende pionier in leiderschapsontwikkeling, is het INSEAD LEAD -programma gemaakt om een transformatieve, diepgaande en impactvolle leertraject voor leidinggevenden aan te bieden om te reageren op volatiele en ambigue omstandigheden, die verder kijkt dan kortetermijnwinsten, zodat de grotere context wordt begrepen en duurzame meerwaarde en impact voor verschillende belanghebbenden worden gecreëerd.

De voordelen van INSEAD LEAD:

L EID uzelf, uw team en uw organisatie



Het programma gaat dieper en verder dan vele andere onderwijsprogramma's voor leidinggevenden, is gefocust op de competenties van organisatorisch leiderschap en richt zich op het grondig veranderen van de kritische competenties van de leidinggevenden en hun vermogen om een globale impact te leveren.

E NGAGEER met de wereldbekende INSEAD-faculteit, coaches en een internationale gemeenschap van lotgenoten



De rijke en diverse groep van studenten en coaches zal de deelnemers uitdagen en aanmoedigen om te navigeren door de ingewikkeldheid van zaken doen en leiding te geven met een betekenisvolle en duurzame impact.

V ERBETER uw begrip en uw persoonlijke ontwikkeling



Het programma maakt gebruik van INSEAD’s kennis op het gebied van online, virtueel en gemengd leren om impactvolle, multidimensionale en interactieve leerervaringen te bieden. De deelnemers zullen kennis maken met kritische bedrijfsgebieden en voortdurend nadenken wat het betekent om leiding te geven.

S TIMULEER een duurzame meerwaarde en betekenisvolle verandering in uw leiderschap en binnen uw organisatie



De wereld heeft op dit moment te maken met meerdere verstoringen, van uitdagingen in de toeleveringsketens tot geopolitieke en energiecrisissen. Leidinggevenden hebben soms moeite met het onderscheiden van de echte trends en verschuivingen die een impact op het bedrijf hebben. Het programma biedt de nodige tools en technieken om de deelnemers te helpen bij het gericht aanwenden van hun energie en middelen: Meerwaarde aanvoelen, Meerwaarde leveren en Meerwaarde behouden.

Charles Galunic , Programmadirecteur voor INSEAD LEAD en Professor in Organisatorisch gedrag, zegt, “Terwijl leiders worstelen met de complexe wereld van vandaag, zijn ze op zoek naar het creëren van een blijvende meerwaarde tussen al het lawaai en obstakels. INSEAD LEAD reikt leidinggevenden speciale tools aan om hun capaciteiten te vergroten en hun visie te ontwikkelen zodat een blijvende meerwaarde en impact voor hun belanghebbenden wordt gecreëerd. Het impactvolle en diepgaande leertraject gedurende 12 maanden helpt de leidinggevenden om de wereld door meerdere lenzen te zien en brengt een betekenisvolle impact en relevante resultaten teweeg.”

Severine Guilloux, INSEAD Chief Marketing Officer, voegt daaraan toe, “INSEAD heeft altijd het voortouw genomen op het gebied van innovatie en is een van de voornaamste business scholen ter wereld voor wat betreft het aanbieden van intense online onderwijsprogramma's voor leidinggevenden, wat heeft geleid tot uitstekende voltooiingspercentages en een sterke betrokkenheid van de deelnemers. Dit programmaontwerp is een weerspiegeling van de twee jaar die we hebben besteed aan het nauwgezet bestuderen van de veranderende behoeften van leidinggevenden, en dit niet alleen vanuit het oogpunt van wat ze leren, maar ook hoe ze leren. Het unieke leerontwerp is uitermate geschikt voor drukbezette leidinggevenden die in hun carrière vooruit willen gaan en een impact willen maken. Het zal waarlijk een transformationele ervaring zijn.”

Flexibele en impactvolle leerervaring

Een groot voordeel van LEAD is dat de deelnemers kunnen leren op een tempo dat hen het beste uitkomt. Complexe concepten worden op de meest overzichtelijke manier online en asynchroon in korte stukken geleverd. Het leertraject wordt verder versterkt door live (synchrone) touchpoints, live virtuele presentaties en een bijeenkomst op de campus van INSEAD Europe.

Lees hier meer over het INSEAD LEAD-programma. De eerste intake begint op 29 november 2022.

