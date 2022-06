LEHDISTÖTIEDOTE: SSH:n Quantum Safe -versio Tectia 6.6 on käyttövalmis – uuden sukupolven kyberturvallisuus on täällä

English Finnish

SSH:n Quantum Safe -versio Tectia 6.6 on käyttövalmis – uuden sukupolven kyberturvallisuus on täällä

SSH Communications Securityn lippulaivatuote Tectia on päivitetty toteuttamaan uuden sukupolven turvallisia sovellusyhteyksiä. Tectia 6.6, Quantum Safe -versio torjuu uusia kyberuhkia ja takaa kriittisen datan koskemattomuuden pitkällä aikavälillä. Aikaisempi salasanattoman maailman mahdollistava Zero Trust -päivitys on jo otettu käyttöön Tectia 6.5 -versiossa maaliskuussa 2022.

Nämä uudet lisäykset Tectia-tuoteperheeseen varmistavat, että SSH:n suojatut etäyhteysratkaisut kestävät pitkälle tulevaisuuteen ja vastaavat kvanttilaskennan ja pilvitoiminnan asettamiin haasteisiin.





Uusi kasvava uhka organisaatioiden kyberturvallisuudelle

Uusi uhka, jota asiakkaamme kohtaavat, on yritysten nykyisen tietoliikenteen ja kryptografian nauhoittaminen ja tallentaminen. Kvanttitietokoneita ei vielä voida käyttää salauksen murtamiseen, mutta dataliikennettä voidaan tallentaa ja purkaa myöhemmin, jolloin pitkän aikavälin salaisuudet vaarantuvat. Kvanttitietokoneiden tulo luo uusia haavoittuvuuksia organisaatioiden kyberturvallisuudelle.

Tectia 6.6:n avulla organisaatiot voivat varautua näihin uusiin uhkiin ja estää tulevaisuuden tietomurrot. Tectia Quantum Safe -versio suojaa tehokkaasti etäyhteyksiä, tiedostonsiirtoa ja tunnelointiyhteyksiä kvanttiuhkaa vastaan.





SSH Communications Securityn lippulaivatuote

Secure Shell (SSH) -protokolla sallii etäyhteydet ja tiedostonsiirrot kriittistä dataa käsittelevien järjestelmien välillä. Tectia on SSH-protokollan kaupallinen sovellus ja aikanaan ensimmäinen SSH-protokollan toteuttanut sovellus.

"Tectia Quantum Safe -versio on nyt asiakkaidemme saatavilla. Zero Trust -käyttöympäristömme tukemana tuote torjuu tehokkaasti uusia uhkia perinteistä salausta vastaan. Quantum Safe vastaa kyberturvallisuuden seuraavaan haasteeseen ja takaa kriittisten tietojen koskemattomuuden”, sanoo SSH:n toimitusjohtaja, Teemu Tunkelo.

"Jotkut asiakkaistamme, kuten suuret pankit, ottavat ratkaisun käyttöön ensimmäisten joukossa, koska he haluavat pitää kriittisen datansa turvattuna myös tulevaisuudessa. Kyberturvallisuusympäristö muuttuu yhä haastavammaksi, mikä saa asiakkaamme myös monilla muilla toimialoilla reagoimaan ilmiöön”, Teemu päättää.





Tectia Quantum Safe -versio on asiakkaiden käytettävissä 15.6.2022 alkaen. Voit pyytää demon tai tarjouksen tuotteesta ottamalla yhteyttä SSH:n tiimiin tai vierailemalla verkkosivuillamme.

Lisätietoa Tectia Quantum Safe -versiosta: Tectia® SSH Client/Server Quantum-Safe Edition

Tarkemmin Tectia-tuotteista: Tectia® SSH Client/Server







